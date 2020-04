A betegek örültek, hogy nem tűntünk el – Így működik a virtuális rendelő a gyakorlatban

A koronavírus-járvány az élet számos területén kényszerít ki újfajta működést, és a betegek számára kulcsfontosságú, hogy az őket ellátó intézmények és orvosok a fizikai vizitek hiányában hogyan alkalmazkodnak az új világhoz. Ebben a helyzetben vizsgázott jól a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet és a Doktor24 magánegészségügyi szolgáltató, ahol rövid idő leforgása alatt átálltak az online konzultációkra a virtuális rendelők bevezetésével, ezzel is biztosítva a folyamatos betegellátást. Az első néhány hét tapasztalatairól, a betegek reakciójáról, az átállás folyamatáról kérdeztük a két intézmény orvosigazgatóját, Kovács Tibort és Spányik Andrást.

Hogyan zajlott az átállás folyamata az online távkonzultációra?

A bevezetés szempontjából szerencsés helyzetben volt az Svábhegyi Gyermekgyógyintézet, ugyanis – mint azt Kovács Tibortól megtudtuk - már korábban, a járvány kitörése előtt elkezdődött a gondolkodás arról, hogy hogyan tudnák bevonni a gyermekorvoslásba a 21. század technológiáit. Ennek kapcsán pedig előkerült a távgondozás és a távkonzultáció lehetősége, Nyugat-Európában és Amerikában is ugyanis már korábban felfutóban volt ez a megoldás.

A felkészülésben egészen addig jutottak az orvosigazgató tájékoztatása szerint, hogy rendszereket teszteltek és egyeztettek a medikai szolgáltatóval a lehetőségekről, mert már eredetileg is az volt a cél, hogy kiterjesszék a virtuális térbe a konzultációkat. A járvány okozta helyzet viszont felgyorsította a folyamatokat, és a felkészült informatikus kollégáknak köszönhetően gördülékenyen ment az új rendszerre való átállás.

A másik kulcsfontosságú tényező ebben a folyamatban a Svábhegyi Gyógyintézetnél az volt, hogy a rendszerhez hogyan tudnak majd csatlakozni otthonról az orvosok. Egyrészt a háttércsapat ellenőrizte a doktorok otthoni gépeit, másrészt alkalmassá tették a szakorvosok otthoni számítógépeit arra, hogy csatlakozzanak az intézeti gépekhez. Ennek köszönhetően a kezelőorvos a távkonzultáció során is ugyanúgy rögzíti a feljegyzéseket, mint a személyes vizit esetén, ezzel megvalósul egy dokumentált, archivált betegtalálkozó. A NEAK által finanszírozott rendelések esetében ez 10 szakorvos gyors átállását jelentette és ezzel párhuzamosan folyt a magánrendeléseket folytató szakorvosi gárda átállítása és felkészítése.

A NEAK által finanszírozott rendelések kapcsán fontosnak tartotta megjegyezni Kovács Tibor, hogy a medikai szoftver fejlesztője lehetővé tette, hogy az orvosok saját gépére is feltelepítsék a szoftvert, aminek azért volt jelentősége, mert az e-személyi kártyaolvasó is kiadhatóvá vált, ezáltal pedig e-receptet tudnak felírni a betegeknek.

Távkonzultáció zajlik a Svábhegyi Gyermekgyógyintézetnél.

A Doktor24-nél alapvetően két részre lehet bontani az online távkonzultációra átállás folyamatát: vannak a szomatikus szakrendelések, például kardiológia, gasztroenterológia, és van a pszichoterápiás, pszichiátriai csapatunk – tudtuk meg Spányik Andrástól. Ez utóbbi szakembergárda már korábban is dolgozott online konzultációs eszközökkel, hiszen például a külföldre utazó páciens terápiája ennek köszönhetően nem szakad meg. Ezzel a csapattal így már korábban átállt a Doktor24 a távkonzultációra, még az EMMI rendelet megjelenése előtt. Ennek keretében kialakították az online rendszer működésének alapjait, a háttérfolyamatokat, például fizetéshez, számlázáshoz és így a back office csapat is tapasztalatot szerzett. Ezt követően indították el a többi szakrendelés esetében is az online konzultációra való átállást: kialakították a belső folyamatokat, felállították az informatikai rendszert és oktatták az orvoskollégákat jogi, etikai, GDPR keretrendszerekről, valamint kommunikációs szempontokról. Így a Doktor24-ben további 14 szakterületen érhető el szakorvos online videó távkonzultációban az allergológia, tüdőgyógyászattól a kardiológián, bőrgyógyászaton át a szemészetig. Az orvosigazgató külön megjegyezte érdekességképp, hogy mekkora igény mutatkozik például ez utóbbi, szemészeti szakterületen az online tanácsadásra.

Mik az első tapasztalatok?

A Svábhegyi intézetben az új rendszerre gyakorlatilag 48 óra leforgása alatt álltak át, ami komoly elismerést váltott ki a betegek körében. A krónikus betegségben szenvedő családok ugyanis a március közepén kiadott utasítások okozta bizonytalan helyzetben (ami megszüntette a fizikai konzultációk lehetőségét) szoronghattak, és erre kellett gyorsan megoldást találni.

Nagy megnyugvás volt ez a betegek és a szülők számára, hogy a gondozók, a tüdőgyógyászok, allergológusok, kardiológus kolléga nem tűntek el és a kapcsolattartás folyamatos maradt

– emelte ki Kovács Tibor.

A Svábhegyi Gyermekgyógyintézetnél már több mint 200 online vizitet bonyolítottak le és mindezek alapján azt tapasztalják, hogy a betegek nagyon hálásak, hogy az új helyzetben is elérhetőek az orvosok. Nyilván egy online vizit nem minden tekintetben ér fel egy fizikai találkozással, azonban ezeket a hiányosságokat részben lehet orvosolni Kovács Tibor szerint, akár bizonyos légáramlási paramétereket mérő készülékek beszerzésével és otthoni használatával. Ezek révén is objektív információkhoz juthatnak a doktorok a gyerekek légzésparamétereiről, amely segíti őket a teljesértékű kivizsgálásban. Az állapot felmérések pedig alapvetően nemzetközi protokollokon nyugszanak, amelyekkel fel lehet mérni az asztma kontrolláltsági fokát, vagy az esetleges akut panasz súlyosságát.

Spányik András elmondása szerint a betegek nagyon kedvezően fogadták az online konzultáció lehetőségét, ugyanis – főleg a pszichoterápiás kezelések esetén – fontos egy ilyen bizonytalan környezetben, hogy a betegek bizonyos kapcsolatai folytatólagosak maradjanak. Megmarad a páciensek biztonságérzete – tette hozzá.

A Doktor24 orvosigazgatójával folytatott beszélgetés arra is rámutatott, hogy

a koronavírus-járványnak nemcsak egészségügyi és gazdasági krízist okoz, hanem komoly társadalmi következményekkel járhat.

A szakember elmondta ugyanis, hogy sajnos több páciens is azért tűnt el a kezelésekről, és morzsolódott le, mert munkanélkülivé váltak vagy jelentősen csökkent a jövedelmük a gazdasági válság miatt és nem engedhették már meg az ellátásuk finanszírozását. Pedig épp az ő esetükben lenne a legnagyobb szükség a terápiás kezelésekre, ezért a Doktor24 alapítványán keresztül gyűjt forrást az ilyen páciensek ellátása érdekében, hogy ne kerüljenek a senki földjére még ebben a tekintetben is. Az új helyzetben ugyanis óriási mentális teher nehezedhet ezekre a betegekre, amivel megnő az öngyilkosságok kockázata is.

Milyen tanácsokat kérnek az ügyfelek?

A gyermekgyógyintézet orvosigazgatójától azt is megtudtuk, hogy a járványügyi helyzet miatt kialakult szeparáció jótékony hatása érezteti hatását a gyermekgyógyászatban. Vagyis amióta nincs iskola és óvoda, azóta a fertőzések száma is lényegesen alacsonyabb, emiatt az akut megbetegedések is jelentősen csökkentek. Arról is beszélt, hogy az online konzultáció lehetőséget ad arra, hogy a beteg gyerekek szülei feltegyék az aktuális, koronavírussal kapcsolatos kérdéseiket, és ezekre megnyugtató válaszokat kapjanak első kézből. Emellett az egészséges újszülöttek fejlődése, védőoltásai kapcsán is felmerülhetnek kérdések a távkonzultációban résztvevők részéről, amelyekre mind-mind választ kaphatnak az intézmény betegeinek szülei.

A Doktor24 orvosigazgatója is megemlítette, hogy több beteg is aziránt érdeklődik az online konzultáció keretében, hogy az új koronavírus okozta helyzetben mit lehet tenni, mit tegyen a beteg a szedett gyógyszereivel, mennyire számít ő személy szerint veszélyeztetettnek.

Spányik András arról is beszámolt, hogy a Doktor24-nél megjelentek új igények a nagyobb céges ügyfeleik részéről. Az ügyfeleik ugyanis tisztában voltak azzal, hogy a szolgáltatónak van egy komoly pszichiátriai csapata, ezért ebben a krízishelyzetben kértek krízistámogatást. Erre válaszul jött létre a Doktor24 által működtetett krízisvonal, melynek keretében az ELTE szakpszichológusaival dolgoznak együtt. Spányik András ennek kapcsán fontosnak tartotta megjegyezni, hogy nem mindegy, milyen krízistámogatást vesznek igénybe az ügyfelek, mert a mostani helyzetben megszaporodtak a nem túl professzionális ellátók is.

Arra a kérdésünkre, hogy egy ilyen betegellátás során milyen problémákat kezelnek, a Doktor24 orvosigazgatója kifejtette: két típusú megkeresés van. A dolgozók egyik fele otthonról dolgozik és az izoláció miatt szorong, míg a dolgozók másik részének viszont ki kell mennie dolgozni, mert olyan munkakörben dolgoznak, és ők pedig emiatt szoronganak.

A foglalkozásegészségügy területén pedig a cégek sokszor abban kértek segítséget a szolgáltatótól, hogy segítsenek a pandémiás terv kialakításában, valamint a munkahelyi folyamatok átalakításában annak érdekében, hogy a munkavállalók a lehető legkisebb fertőzési kockázattal nézzenek szembe. Ki, mikor jöjjön be dolgozni, milyen eszközöket és mennyit rendeljenek, hogyan és kiket szűrjenek – sorolta Spányik András, hogy milyen kérdésekkel keresték meg őket az ügyfelek.

Zajlik a távkonzultáció a Doktor24-nél.

Tartósan velünk maradhat

Kovács Tibortól arról számolt be lapunknak az új rendszer elnyerte a szakorvosok tetszését is. Az első néhány hét fontos hosszú távú tanulsága az intézmény számára, hogy az orvosok azt kérték: később is maradjon fent ez a lehetőség. Többen azt emelték ki, hogy mivel a gyermek a saját, otthoni környezetében maradt, ezért sokkal nyugodtabb volt, jobban viselte az orvos – beteg találkozót.

Van az a szerep, amit a távkonzultáció hosszú távon be tud tölteni

– emelte ki az orvosigazgató, akinek az elmondása szerint az orvosok visszajelzései alapján az online konzultáció hosszú távú fenntartása és további fejlesztése a cél.

Spányik András is úgy vélekedett, hogy az online konzultációs megoldások hosszú távon velünk maradhatnak. A Doktor24 orvosigazgatója szerint tagadhatatlan még mindig a személyes konzultációk fontossága, de az online konzultációk óriási előnye, hogy a földrajzi korlátok kevésbé számítanak, vagyis sok esetben ez a megoldás egy plusz lehetőség a szolgáltató és a páciens között. Másrészt az online térnek köszönhetően az orvosok is hatékonyabban kötik le az idejüket, nem kell például az utazással bajlódjanak, több rendelést bonyolíthatnak le ennek köszönhetően.

A cikk megjelenését a Doktor24 Csoport támogatta, amelynek gyermekintézménye a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet.