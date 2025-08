Új kutatás: így lehet rávenni az embereket, hogy kevesebb alkoholt igyanak

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

A George Institute for Global Health kutatói által 2021-ben végzett tanulmány kimutatta, hogy a „miért csökkentsük” és a „hogyan csökkentsük” üzenetek kombinációja eredményesen befolyásolja az emberek alkoholfogyasztási szokásait. A túlzott alkoholfogyasztás nemcsak rákot okozhat, hanem korai halálozással, szívbetegségekkel, emésztési problémákkal és a demencia megnövekedett kockázatával is összefügg.

Azt találtuk, hogy amikor az alkohol és a rák közötti kapcsolatról szóló információt egy konkrét gyakorlati tanáccsal – az italok számolásával – párosítottuk, az ivók csökkentették az elfogyasztott alkohol mennyiségét

– nyilatkozta Simone Pettigrew, a kutatás vezetője.

A vizsgálatban közel 8000 résztvevő vett részt kezdetben, akiket különböző csoportokba osztottak, és különféle alkoholfogyasztással kapcsolatos üzeneteket mutattak nekik. A hat hetes követési időszak során egyértelműen kiemelkedett egy kombináció: az alkohol és a rák közötti kapcsolatot bemutató televíziós hirdetés, kiegészítve azzal a javaslattal, hogy számolják az italaikat.

Sokan nem tudják, hogy az alkohol rákkeltő anyag

– magyarázta Pettigrew, majd hozzátette, hogy megállapításaik szerint ez fontos információ, és az alkoholfogyasztóknak ehhez sokkal jobban hozzá kellene férniük. Szerinte viszont nem elég csak elmondani, hogy az alkohol rákkeltő lehet, hanem megoldásokat is kell helyette a fogyasztóknak nyújtani. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a korai halálozások akár 7 százaléka is az alkoholfogyasztásnak tulajdonítható világszerte. Bár az egészségügyi szervezetek vizsgálják az alkohol elérhetőségének korlátozását és árának emelését is, végső soron a személyes döntések határozzák meg, hogy hosszú távon megváltozik-e az alkoholfogyasztási magatartás. A kutatók hangsúlyozták, hogy mivel az alkohol fogyasztásából fakadó károsodást csökkentő kampányokra korlátozott erőforrások állnak rendelkezésre, fontos megtalálni azokat az üzeneteket, amelyek a legjobban rezonálnak a célközönséggel.

