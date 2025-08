Nagy veszélyben vannak ezek a munkák – A tied köztük van?

A Microsoft új jelentése szerint számos irodai munkakör jelentős átalakulás előtt áll a mesterséges intelligencia térhódítása miatt. A kutatás feltárta, mely foglalkozásokat veszélyeztetik a leginkább a terjedő AI technológiák.

A Microsoft nemrég közzétett "Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI" című jelentése azt elemezte, hogyan hat a mesterséges intelligencia különböző munkakörökre. A kutatók 2024 januárja és szeptembere között 200 000 anonim beszélgetést vizsgáltak meg a Bing Copilot chatbot és amerikai felhasználók között.

„Az emberek leggyakrabban az információgyűjtéshez és az íráshoz kérnek AI-támogatást, az AI leggyakrabban információszolgáltatást és segítségnyújtást, írást, oktatást és tanácsadást végez” – írták a kutatók a jelentésben.

Ami ennél is fontosabb:

a kutatásból kiderült, hogy melyik az a tíz munkakör, amit a leginkább veszélyeztet a terjedő AI.

Az alábbi foglalkozások kerültek fel a listára:

tolmácsok és fordítók,

történészek,

utaskísérők,

sales-esek (szolgáltatásokat értékesítők),

írók és szerzők,

ügyfélszolgálatosok,

CNC szerszámgép programozók,

telefonos ügyintézők,

jegyértékesítők és utazási ügyintézők,

valamint műsorvezetők és rádiós DJ-k.

A tolmácsok és fordítók állnak a lista élén, mivel

munkafeladataik 98%-a átfedésben van a Copilot által gyakran és hatékonyan elvégzett feladatokkal.

Más veszélyeztetett foglalkozások főként az írással/szerkesztéssel, értékesítéssel, ügyfélszolgálattal, programozással és adminisztrációval kapcsolatosak.

A jelentés azonosította a legkevésbé veszélyeztetett szakmákat is, amelyek főként egészségügyi és fizikai munkát igénylő területek, mint például

a vérvételi szakemberek, ápolási asszisztensek, hajómérnökök és gumiabroncs-javítók.

