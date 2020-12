Hogy tudnak egy ilyen év után tervezni a HR-esek? És mit lehet tanulni 2020-ból?

Az idei év rengeteg új kihívást jelentett a munkavállalók és a munkáltatók számára. Mihók Krisztinával, az Erste Bank HR vezetőjével többek között arról beszélgettünk, HR szempontból mi jelentette a legnagyobb feladatot a vállalat számára, hogyan alakultak át a mindennapok a pénzintézetnél és hogyan alakítják át a munkavégzést a jövőben az idei év tapasztalatai.

Egy minden szempontból mozgalmas, nehéz, sok bizonytalansággal teli évet hagyunk magunk mögött. Visszatekintve mi jelentette a legnagyobb kihívást a munkaadóknak és a munkavállalóknak Magyarországon?

Minden szempontból extrém év volt az idei. Januárban már hallottunk a vírusról, de nem gondoltuk, hogy a mi életünket is ennyire felforgatja. Sok mindent megváltoztatott: a mindennapi életet, a banki működést, bár az elmúlt kilenc hónap után már lassan mindez természetesnek tűnik.

A legnagyobb kihívást idén a bizonytalanság jelentette, magánemberként és munkáltatóként egyaránt: olyan helyzettel találtuk szembe magunkat, amelyre senkinek nem voltak kész megoldásai.

Az Erste Banknál februárban kezdtünk el komolyabban foglalkozni az új koronavírussal, felállt egy pandémiás bizottság. Akkor azonban még keveset lehetett tudni a betegségről, így menet közben adaptálódtunk a fejleményekhez. Márciusban, még mielőtt a kormány szigorú korlátozó intézkedéseket hozott, két nap alatt, viszonylag gördülékenyen álltunk át teljes home office-ra. Bizonyos területeken ugyanakkor a távmunka nem jöhetett szóba, a fiókok például továbbra is üzemeltek és üzemelnek, miközben tavasszal, az első hullám, és most ősszel, a második hullám idején is sokan nagyon megijedtek. Mégis magabiztosan, mosolyogva kell fogadni és segíteni az ügyfeleket, ez nem könnyű annak a 900-1000 főnek, aki a fiókhálózatban dolgozik.

Mennyire nehéz, és hogyan lehet motiválni egy fióki alkalmazottat, aki sok emberrel kerül kapcsolatba munkája során, és jobban ki van téve a vírusveszélynek, mint az a kolléga, aki home office-ban is tud dolgozni?

A fióki munka nagy részét nem lehet otthonról elvégezni, de a szegmenseket kiszolgáló kollégák esetén már működik a home office. Márciusban rotációban dolgoztak a kollégák: a csapat egyik része egy hétig otthon volt, majd egy hétig a fiókban dolgozott. Ezt azért is tudtuk megtenni, mert a kormány teljes kijárási korlátozást vezetett be, és az ügyfél-látogatások száma is csökkent.

Amikor az iskolák átálltak távoktatásra, illetve bezártak az óvodák, bölcsődék, összeszedtük, hogy a fiókhálózatban ez hány kollégát fog érinteni, hogyan tudják megoldani családon belül a gyerekek felügyeletét. Biztosítottuk a kollégáknak, hogy otthon tudjanak maradni egy nap szabadság, egy nap állásidő kombinálásával.

Ha valakinek elfogyott a szabadsága, akkor is megkapta a teljes bért. Ez nagyon motiválta a kollégákat.

Azoktól, akiknek be kellett járniuk dolgozni, azt kértük, fogjanak össze, utazzanak egy autóval és kifizettük a munkába járás költségeit, ezt most is megtesszük. Transzferbuszokat is biztosítunk azoknak, akik nem tudják megoldani saját autóval. A legfontosabb alapelv, amit végig szem előtt tartottunk, hogy senki se maradjon juttatás nélkül.

Nehezebb ezekben a hónapokban motiválni a dolgozókat, mint a korábbi években?

Az első hullámban nagyon sokat kommunikáltunk. Átlagosan hetente két levelet küldtünk, ez most is így van, amiben beszámolunk az új fejleményekről, szabályokról, informálunk mindenkit a legfontosabb tudnivalókról. Ezzel kapcsolatban sok pozitív visszajelzés érkezett a munkatársaktól.

Ugyan összességében ez egy nehéz év volt, de egyértelmű pozitívumként értékelhető, hogy összekovácsolódott a közösség, sokkal türelmesebbé, elfogadóbbá vált mindenki. A home office új helyzetet teremtett, voltak vicces pillanatok, nekem is volt olyan megbeszélésem, amikor a gyerekem mellettem épp indiánosat játszott.

Az idei év egyik legnagyobb tapasztalata, hogy a bizalom sokszorosan kifizetődik:

nem attól kell félnünk, hogy csökken a hatékonyság, ha valaki otthonról dolgozik, mert látjuk, hogy a home office következménye a felelősségvállalás, hogy mindenki 100 százalékot nyújt.

Mihók Krisztina, az Erste Bank HR vezetője

Hogyan alakítják át a munkavégzést a jövőben az idei év tapasztalatai?

Az Erste Banknál úgy készülünk, hogy a járvány lecsengése után sem tér majd minden vissza a régi kerékvágásba, egészen biztosan nagyobb lesz a home office aránya. Azokban a munkakörökben, ahol ez megoldható, akár a munkaidő 50 százalékát is home office-ban tölthetik a kollégák. Sőt, azt tervezzük, hogy távmunkára is lesz lehetőség, lesznek olyan munkatársak, akik mindössze havonta 1-2 alkalommal járnak majd csak be az irodába. A pandémia alatt ugyanis többen elköltöztek például Budapestről, és megoldást kellett arra találni, hogy a járvány után ők hogyan fogják folytatni a munkát. Mivel az otthoni munkavégzés jól működött, a jövőben is kitartunk emellett: miért ne lehetne Győrből IT fejlesztői munkát végezni, ha valaki ott szeretne élni? Az eredmény az, hogy a kollégák jól érzik magukat, motiváltak.

Mennyire alakította át az empolyer brandinget a 2020-as év?

Vannak dolgok, amikről nem mondtunk le, csak a megvalósítást alakítottuk át a körülményeknek megfelelően. Minden ősszel sor kerül az úgynevezett Lojalitás Napra, amikor megünnepeljük a cégnél kerek évfordulót ünneplő kollégákat egy közös ebéddel, ajándékkal. Idén sem maradt ez el, csak online formában tartottuk meg, nagyon nagy sikerrel.

Nagy karácsony partink nem lesz, de lesz egy tribute együttes, amelyik csak nekünk fog zenélni online. Ahelyett, hogy keseregnénk, hogy az idei év minden szempontból más, mint a korábbiak, próbáljuk meglátni az új lehetőségeket, új dolgokat próbálunk ki.

A jövőben biztosan több hibrid rendezvényt tartunk, ez a nagyjából ezer fős, jelentős részben vidéki fiókhálózat miatt is jó megoldás, hiszen aktívan részt tudnak venni a programokon.

A fiókhálózati tréningek egy részét is online fogjuk levezényelni, ezzel ugyanis időt és energiát spórolunk a kollégáknak, amit aztán a családjukkal tölthetnek.

Ezekben a nehéz időkben derül ki igazán, hogy melyik cégnél több az employer branding, mint egy sablonos reklámszöveg, és mi az, amit a munkavállalók a valóságban kapnak. Úgy látjuk, a dolgozók elégedettek a cég vírushelyzetben hozott döntéseivel, és a legnagyobb érték egy cég számára a munkavállaló, épp ezért valóban figyelni kell rájuk és reagálni az igényeikre. Jó döntés volt az Erste Care program elindítása is, amely egy wellbeing program. Egészségbiztosítási csomagot biztosítunk, de a juttatási csomagot az egyéni élethelyzetekre lehet szabni: extra szabadnapokat biztosítunk, a cégnél eltöltött bizonyos idő után extra fizetett alkotói szabadságot lehet igénybe venni, ennek időtartama egy héttől egy hónapig terjed, és a célja, hogy megakadályozza a kiégést. Szabadon felhasználható tanulmányi keretet is nyújtunk, amelynek segítségével a munkavállalók képezhetik magukat, fejlődhetnek, akár a munkakörüktől teljesen eltérő területen.

Az idei év nagy újdonsága, hogy míg egy évvel ezelőtt lasszóval kellett fogni a jelölteket egy-egy pozícióra, most többen jelentkeznek, mint ahány helyünk van.

Azt is látjuk, hogy nem csak munkanélküli jelöltek jelentkeznek, sokan vannak, akiknek a jelenlegi munkahelyük csalódást okozott idén. Azt gondolom, ebből is látszik, mennyire fontos, hogy jól reagáljon a cég egy krízishelyzetben.

A cikk megjelenését az Erste Bank Hungary Zrt. támogatta.