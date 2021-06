A digitális fejlesztés az egyik leggyorsabban megtérülő vállalati beruházás

A digitalizációt nem lehet tovább halogatni, aki nem lép, behozhatatlan hátrányt szenved. A jó hír, hogy a vállalkozások rengeteg segítséget kaphatnak abban, hogyan és min kellene változtatniuk ahhoz, hogy versenyelőnyre tegyenek szert. Czimbalmos Leventével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások Programja projekt szakmai vezetőjével a magyar kkv-k digitalizációs lehetőségeiről beszélgettünk.

Nemzetközi összehasonlításban, hol helyezkedik el a digitalizációt tekintve a magyar kkv szektor?

Miközben a közösségi média és egyéni appok felhasználásában az elsők között vagyunk az Unióban, addig az üzleti életben a digitális megoldások tekintetében az utolsó helyen állunk. A példa kedvéért, míg itthon átlagosan tízből egy cég is alig-alig rendelkezik elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerrel, addig az EU mezőny átlagában minden ötödik vállalkozás használ CRM-et. Egy ilyen alkalmazás pedig az egyetlen követhető módja az ügyfelekkel és ügyféljelöltekkel való magas minőségű kapcsolattartásnak, ami nem pusztán az ügyfélszerzésben, de a megtartásban is páratlan segítség.

Érdemes kitérni a belső folyamatokat támogató vállalatirányítási rendszerekre is, melyek terén szintén komoly a versenyhátrányunk. Ugyanakkor azért árnyalja a képet, hogy az itthoni vállalkozások erősek az irodai alapalkalmazásokban, a mobilitásban és internetközmű minőségben, valamint a szakemberek egyöntetű benyomása, hogy a járvány is sokat hozzátett a fejlesztésekhez, tehát mindenképpen javult a kép.

Azonban csak a jól működő üzleti folyamatok szoftveres leképezése vezethet eredményre, nem hatékony működésre informatikát építeni szakmai, szervezeti és pénzügyi kudarc. A digitális eszköz önmagában nem lehet megoldás, csupán egy eszköz.





Czimbalmos Levente, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Modern Vállalkozások Programja projekt szakmai vezetője

Miben tud egy külső tanácsadó segíteni a vállalkozásoknak, akik megújítanák a digitális eszköztárukat?

Mindenekelőtt hadd mondjak pár szót a Modern Vállalkozások Programjáról. A fő célkitűzésünk a vállalkozások korszerű, elsősorban infokommunikációs technológiák iránti érzékenyítése, szemléletformálása. A nemrégiben megjelent nagy gazdaságfejlesztési, GINOP Plusz pályázat esetén is erre fókuszálunk, kiterjedt tanácsadói hálózatunkkal, rendezvényeinkkel, tartalmainkkal segítjük a vállalkozások tájékozódását, fejlődését a témában, amely által hozzájárulhatunk versenyképességük javításához is.

A Program tehát alapvetően díjmentes szolgáltatásokkal, digitális eszközök bevezetésére ösztönzi a hazai cégeket, mindamellett,hogy az ilyen fejlesztésre fordítandó uniós források hozzáférhetőségében is kizárólagos szerepe van.

Az említett tanácsadó egy díjmentes audit keretében felméri a vállalkozás digitális érettségét, majd szükség és igény szerint fejlesztési javaslatot készít számukra. Az audit során képet ad a pillanatnyi informatikai státuszról, megvizsgálja hogyan és mit szükséges – illetve javasolt – fejleszteni, majd segít minőségi szoftvert, szolgáltatást, sőt akár a Program keretében akkreditált beszállítót is választani. Igyekszünk minél kevésbé terhelni a cégeket, segítségünkkel minden vállalkozás pontosan azt kaphatja, amire igényt tart, vagy szüksége van. Az audit, de a koncepció sem kötelez semmire. A vállalkozások fejében egy szoftver hallatán horribilis árak és összetett rendszerek jelennek meg, pedig az esetek többségében nem méregdrága és bonyolult termékekről van szó. Az azonban mindenképpen ösztönzőleg hathat, hogy a javasolt megoldások, eszközök most uniós támogatásból szerezhetők be.

Mit kell tudni a most megnyíló GINOP PLUSZ 1.2.1.-21. pályázatról?

Ez egy szokatlanul komplex pályázat, több speciális feltételt tartalmaz, amelyekre az eredményes pályamű érdekében érdemes odafigyelni. Egy kérelmezési folyamat megkezdése előtt mindig, de most kiváltképp elengedhetetlen a kellően átgondolt tervezés és előkészítés. Ebben például az infokommunikációs részek összeállításához a Program tanácsadói komoly segítséget tudnak adni. A kollégák ugyanis a felmérés és tervezés jelentős részét leveszik a pályázó válláról a díjmentes audit során. A folyamat végén keletkező fejlesztési koncepció pedig alapvetően a támogatási kérelembe átemelhető javaslatokat is tartalmaz.

A konstrukcióba betervezhetőek a csomagolt felhőalapú és telepített szoftverek, ill. informatikai eszközök is, de egyedi fejlesztés például nem. Összesen 14 funkcionális területben lehet gondolkozni, úgy, mint online marketing, pénzügy, iratkezelés, kontrolling, táv- és csoportmunkatámogatás, gyártásmenedzsment, vagy az imént említett CRM. Ezen túl a bevezetni kívánt terméknek meg kell felelnie a pályázat adta műszaki-szakmai és TESZOR besorolási követelményeknek is a beépíthetőséghez.

Elszámolható azonban kizárólag akkor lesz az adott szoftver, ha azt a vallalkozzdigitalisan.hu oldalon regisztrált kérelmező, az ott található minősített termékek katalógusából választja ki és kér rá árkalkulációt.

A piaci ár igazolását így egy kényelmesebb, átláthatóbb és, ami a legfontosabb, gyorsabban és egyszerűbben bírálható folyamattal váltottuk ki. A forrás így sokkal hamarabb juthat el a rendeltetési helyére. Összetett és különleges ez a pályázati forma, de a szándék mindenképpen a könnyebb hozzáférhetőség, a gazdagabb felhasználási lehetőségek és kedvezőbb feltételek kialakítása volt.

Előrelátóbb kérelmezők számára fontos információ lehet még, hogy az eredményességmérési szempontok közé beszámításra kerül a Modern Vállalkozások Programja által szervezett szakmai eseményeken való igazolt részvétel és/vagy a Program által biztosított IKT audit lefolytatása. Ezen szolgáltatások igénybevételével a kevésbé fejlett régióban található kkv-k számára a (legfeljebb 70% mértékű) feltételesen visszatérítendő támogatás 20%-a vissza nem térítendő támogatássá alakítható. A tervezett keretösszeg 200 milliárd forint, amelyre három szakaszban pályázathatnak a mikro-, kis-, és középvállalkozások 2021. július 12. és 2022. január 17. között.

Czimbalmos Levente Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Modern Vállalkozások Programja, projekt szakmai vezető Tapasztalatait elsősorban az EU-s támogatások rendszerében szerezte. Szakmai életútja mindhárom programozási időszakon átível, érintette mind a Nemzeti Fejlesztési Terv I., ÚMFT, ÚSZT, majd Széchenyi2

