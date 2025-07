Százmilliók palackból: így lesznek új rendelők és életmentő gépek a visszaváltásból

Portfolio 2025. július 17. 15:00

A MOHU tavaly kezdte meg jótékonysági kampányát, a palackvisszaváltás során az ügyfelek a bolti utalványon és a bankszámlás utaláson kívül, harmadik opcióként három szervezet számára adományként is felajánlhatták az 50 forintos visszajáró összegeket. A DRS rendszer első egy évében több mint 2,5 milliárd palackot váltottak vissza a vásárlók, jótékonysági célra pedig 4,5 millió palackvisszaváltás jutott, amely a teljes mennyiség kevesebb mint fél százaléka. Az összegyűjtött több mint 230 millió forintos összeg azonban így is igen jelentős, új eszközöket, röntgengépet és új rendelőket is kialakít belőle az ország három jelentős gyermekegészségügyi intézménye. A Portfolio az adományozással kapcsolatban az ünnepélyes adományátadó helyszínén kérdezte Runtág Tivadart, a MOHU operatív igazgatóját a szervezetek kiválasztásának szempontjairól, a jövőbeni célokról, és arról, hogy mikor futhat fel a konyhai biohulladék szelektív gyűjtése.