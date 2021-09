Hogyan válhat nemzetközileg is sikeressé egy magyar divatcég?

Egy divatmárka több szempontból is speciális helyzetben van, mivel mind az indulás, mind a működés óriási tőkebefektetést igényel. Az Áron Eszter által 2011-ben alapított AERON jelentős változáson ment keresztül az elmúlt két évben: a márka dolgozóinak száma duplájára nőtt, új piacokon erősítenek, mindennek pedig a koronavírus-járvány sem szabott határt, sőt.

Áron Eszter mondhatni beleszületett a divat világába: anyai nagyapja ismert szabó volt, édesanyja pedig textilkerekedőként vezette be a kreatív iparág kulisszái mögé. A divattervező 2011-ben alapította meg saját márkáját, az AERON-t, amely rövid időn belül nemzetközi szinten is ismert márkává vált: a kezdetekben Ázsia, azon belül is Japán számított a legsikeresebb célpiacnak, Európában pedig Németországban volt a legnagyobb kereslet. Ahhoz azonban, hogy az AERON szintet lépjen, kulcsfontosságú volt a márka megújulása, valamint a még jelentősebb nemzetközi terjeszkedés.

Áron Eszter, az AERON alapító divattervezője és Szabó Domokos, a cég ügyvezető igazgatója

"2019-ben elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor szükségessé vált új befektető bevonása. Így jött a képbe a GB & Partners, a jelenlegi többségi tulajdonosunk alapkezelője, és vele együtt a Vanguards Fashion Group Zrt., ami az alapkezelő Baldaszti Péterrel közös divatipari érdekeltségeit fogja össze holdingként” – mondta a Portfolio-nak Áron Eszter, hozzátéve, napi szinten tartják a kapcsolatot, folyamatos az együttműködés.

A GB & Partners 1,2 milliárd forintot fektetett be a magyar divatmárkába, aminek köszönhetően az AERON kollekciói mára világszerte elérhetőek olyan impozáns helyeken, mint például Amerika egyik legnagyobb luxusáruházlánca, a Neiman Marcus, 2021 júniusa óta pedig a londoni Harrodsban is jelen vannak saját, személyre szabott sarokkal. Mindemellett mára a nagykereskedelmi partnerek közé olyan nevek tartoznak, mint a brit fővárosban található Selfridges, a párizsi Printemps, a milánói La Rinascente vagy a számos német nagyvárosban is működő Kadewe nagyáruházak. Áron Eszter hangsúlyozta, ilyen szintű növekedéshez elengedhetetlen a jelentős tőkebefektetés és a megfelelő pénzügyi háttér, amely lényegében új dimenziókat nyitott meg a márka előtt.

"Közösen gondolkodunk, próbáljuk felépíteni a legmegfelelőbb rendszereket, amelyben a Vanguards luxusiparban jártas szakembereitől sok támogatást kapunk. Nemcsak akkor lehet rájuk számítani, amikor sikereket érünk el, hanem akkor is, ha valami nem úgy alakul, ahogy terveztük és együtt találjuk meg a megoldást” – emelte ki Szabó Domokos, a cég ügyvezető igazgatója, aki 2020 decemberében érkezett az AERON élére.

Az AERON két évvel ezelőttig 15 fős cégként működött, mostanra 35 fő dolgozik a vállalkozásnál, külföldről olyan jelentős tapasztalattal bíró szakemberek érkeztek, akik korábban ismert nemzetközi márkáknál dolgoztak.

Az új stratégiának látszik már az eredménye, míg 2019-ben 82 nagykereskedelmi partnerrel dolgoztak, 2021-ben már 94-el állnak kapcsolatban, emellett további 10-15 piaci szereplővel jelenleg is folynak a tárgyalások.

2021 júniusa óta a londoni Harrodsban is jelen vannak saját, személyre szabott sarokkal Fotó: GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Magyarország a bázis, ezen a jövőben sem szeretnének változtatni

A vállalkozás számára fontos a fenntarthatóság és az ökológiai lábnyom csökkentése, ugyanakkor nem alkusznak meg a termékek kiváló minőségét illetően sem. A magas színvonalat a hazai gyártással szeretnék biztosítani, viszont itthon nem egyszerű a helyzet, jelentős munkaerőhiánnyal szembesülnek a beszállítók oldaláról.

"Az ipar szerkezete erősen átalakult az utóbbi években Magyarországon, pár tíz évvel ezelőtt a könnyűipar még hangsúlyosnak számított. Nagyon nehéz versenyezni a távol-keleti országokkal, vagy akár Törökországgal is. A kétkezi munka és az azért járó fizetés pedig nem vonzó a fiatalabb generáció számára, ma már kevesen választják ezt a karrierutat” – véli Szabó Domokos, aki szerint az edukáció, a szakember-utánpótlás nevelés lenne az egyetlen megoldás, ha a könnyűipar életben maradása a cél.

"A gyártóinktól rendszeresen azt halljuk, hogy növelnék a kapacitásokat, de egyszerűen nem találnak munkaerőt. A fiatalok körében nem túl csábító a varrónői vagy szabász szakma, pedig mindkettő fontos, nagy szakértelmet igénylő hivatás. De nem látnak ebben perspektívát” – mondta Áron Eszter, aki szerint a már meglévő iskolák támogatására, vagy épp új iskolák és gyárak létrehozására lenne szükség. A fiatalok számára munkahelyeket, fejlődési lehetőséget kellene kínálni.

A gyártás egyelőre sokkal költségesebb Magyarországon, mintha külföldön készülnének a termékek, de a márka kitart a hazai szakemberek mellett,

hiszen az ár mellett a minőség is jóval magasabb itt, mint amit Kínában vagy Törökországban tudnának biztosítani.

A koronavírus sem szabott határt a terjeszkedésnek

A koronavírus-járvány megjelenése, ahogy minden vállalatot, az AERON-t is számos kihívás elé állította: a járványhelyzet okozta gazdasági válság a vásárlókat is érintette, jobban meggondolták, mire költenek, ezzel összefüggésben a nagykereskedők is alaposan megfontolták, milyen termékeket szerezzenek be, melyek azok, amelyeket sikeresen tudnak majd értékesíteni.

"A nagykereskedelem adja a bevételünk 85 százalékát. A járványhelyzet miatt a japán disztribútorunk értékesítése visszaesett, ezáltal egy nagy piacot vesztettünk. Ezért is volt szükség arra, hogy új alapokra helyezzük a márkát, hogy kiegyensúlyozzuk a piaci jelenlétünket” – mesélte Szabó Domokos.

"Az AERON nem az a márka, ami az otthoni munkavégzéshez kínál kényelmes viseletet. Zömében olyan termékeket nyújtunk, amelyek ugyan hétköznapi, mégis kifinomult viseletként hordhatók, a home office idején azonban nem ezekre a darabokra volt kereslet a vásárlók részéről” – jegyezte meg Áron Eszter, hozzátéve, egy olyan márkának, amelyik épp terjeszkedni próbál és minél több partnernél szeretne megjelenni, nagyon nehéz volt ez az időszak. Nem volt lehetőség személyes találkozásokra, divatbemutatókon vagy iparági rendezvényeken való megjelenésre, kreatív megoldáshoz kellett tehát folyamodniuk.

A kihívás az volt, hogyan tudunk dobozba csomagolni egy divatbemutatót és elküldeni a partnereknek

– hangsúlyozta Szabó Domokos. Ezt a nehézséget azzal hidalták át, hogy a potenciális partnereknek csomagot állítottak össze a kollekciót bemutató albummal, azon belül pedig anyagmintákkal, hogy ha élőben nincs is lehetőség megtekinteni a termékeket, a minták segítségével kézzel tapintható élményt szerezzenek a darabokról.

"Átgondoltuk a készülő kollekciókat tartalmi szempontból is – a kötött termékeink eddig is a best sellereink voltak, ráadásul amellett, hogy elegánsak és alkalmi megjelenésre is tökéletesek, ha éppenséggel úgy alakul, home-office-ban viselve is jól kihasználhatók" – jegyezte meg Szabó Domokos, hozzátéve, a lehetőségeikhez mérten pozitívan jöttek ki a vírus okozta helyzetből, 2019-ben három, 2020-ban pedig már négy kollekcióval rukkoltak elő.

Szezonról szezonra tudtunk növekedni, a 2020-as évhez képest 120 százalékos növekedést és közel 2 millió eurós árbevételt várunk idén

– mondta Szabó Domokos, aki szerint ebben óriási segítséget jelentett a mögöttük álló holdingstruktúra.

A cikk megjelenését a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. támogatta.

Fotók: Portfolio/Stiller Ákos