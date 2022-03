Profi indiai sofőröket igazol a Waberer’s a munkaerőhiány miatt

Indiai munkavállalókkal, 80 sofőrrel és 2 diszpécserrel egészíti ki munkavállalói táborát a Waberer’s International Nyrt., az új kollégák már áprilisban érkeznek, nyártól páros, szeptembertől pedig önálló fuvarokat is bonyolíthatnak. A jelenség egész Európában ismert: a komoly munkaerőhiány és a fuvarozásra való mind nagyobb igény együttesen azt eredményezi, hogy nagy számban érkeznek harmadik országbeli munkavállalók a közúti áruszállítás területére. Arról nincs szó, hogy az indiai sofőrök elvennék a magyarok munkáját: idehaza tízezrek rendelkeznek a megfelelő képzettségekkel, de mégsem ülnek a volán mögé – ráadásul a kiöregedő szakma tovább növeli az igényt az új sofőrökre. A probléma orvoslására máris nagy számban érkeznek ukrán, illetve szerb sofőrök, és egyre több pozitív tapasztalat van a felkészült és lelkiismeretesen dolgozó indiaiakkal is.

Még az idei évben indiai munkavállalók, 80 sofőr és 2 diszpécser kezdhet dolgozni a Waberer’s International kötelékében, miután elkezdődött a jelentkezők kiválasztása, és hamarosan indul hazai vizsgáztatásuk is. Jelen pillanatban Magyarországon, illetve Európában sem a vállalatok, sem az érdekképviseletek nem értek el átütő sikert annak érdekében, hogy a kamionos szakmát megfelelő rangra tudják emelni, és a fiatalok között is népszerűbbé válhasson, így biztosított legyen az utánpótlás. A kiöregedő gépjárművezetői társadalom, az ennek következtében is nagyarányú pályaelhagyás mellett a kereslet folyamatosan nő a szállítás iránt, évről évre közel két számjegyű a növekedés a piacon.

Ez egy olyan vákuumot eredményez, amit nem lehet csak a bérekkel kezelni

- mondta el Barna Zsolt, a Waberer's International Nyrt. vezérigazgatója.

A cégvezető szerint mindezt részben az is magyarázza, hogy a közvélekedéssel ellentétben a kamionsofőrök munkája egyáltalán nem könnyű. „Maga a kamionvezetés egyre könnyebb feladattá válik, nagyon sokat fejlődött a technika, hatékony vezetéstámogató rendszerek, valamint GPS segíti a munkát, de a vezetéssel járó stressz itt is jelen van, különösen a nemzetközi utakon. A le- és felrakó pontokon is komoly stresszhelyzettel szembesülnek a kollégák, itt is jelen van a munkaerő-hiány, ezért a várakozási idők növekednek, illetve sok helyen rakodásra kényszerítik a járművezetőket. Más szükségleteik sincsenek kielégítve, a szociális igények, a parkolási körülmények nem megfelelők egész Európában.”

Lehetőség a külföldieknek is

Egy ilyen helyzetben minden fuvarozásban tevékenykedő cég igyekszik a kevés rendelkezésre álló, és jelentkező hazai sofőrnek érdemi, meggyőző ajánlatot adni. A Waberer’s ugyanakkor – más, vezető európai vállalathoz hasonlóan – a harmadik országból érkező munkavállalóknak is lehetőséget ad.

A Waberer’s csoport továbbra is alapvetően a magyar és a régiós gépkocsivezetőkre számít, az állomány döntő többségét magyarok teszik ki. Viszont a vállalat növekedésének elég komoly korlátja, hogy nem tudunk kellő számú járművezetőt pótolni a régióban.

Közép- és hosszú távon a vállalat növekedésének jelentős gátja, hogy ezek a munkaerőpiacok – például a szerb, ukrán piac - is kezdenek kiürülni. Nagyon komoly verseny mutatkozik az ukrán sofőrökért, ez a háború ellenére is fennáll. A szerb gazdasági fejlődés is magával hozza, hogy előbb-utóbb elfogy az ottani munkaerő, hasonló a helyzet Romániában is. Próbáltunk keresni olyan területeket, munkaerőpiacokat, ahol hosszabb távra tudunk tervezni, ezért kezdtünk el az indiai gépjárművezetőkkel dolgozni. Ez Európában nem példa nélküli, a legnagyobb versenytársainknál, a lengyel és litván cégeknél is több nemzet gépjármű vezetőiből válogatnak és elkezdtek indiaiakat is foglalkoztatni” – fejtette ki a vezérigazgató.

Felkészültek és tapasztaltak

Az indiai munkavállalókkal kapcsolatban Európa-szerte sok pozitív tapasztalat van már.

Felkészültségük, munkamoráljuk is olyan, hogy több gazdasági ágban, több területen is szívesen foglalkoztatják őket. Ráadásul Indiában nagy hagyományai vannak a nemzetközi munkavégzésnek, ezért aránylag könnyen lehet találni olyan jelentkezőket, akik a világ egyes tájain, vagy akár a szűkebb régióban végeztek már fuvarozási feladatokat – a Waberer’s is ilyen munkavállalókkal kezd most dolgozni. A szakértelmük tehát megvan, ennek ellenére a helyi viszonyok megismerése és a jogszabályi előírások betartása érdekében Magyarországon tanfolyamokon kell részt venniük, az európai vezetéssel kapcsolatos gyakorlatot kell szerezniük, meg kell ismerniük a munkavédelmi és egyéb előírásokat.

A munkavállalók kiválasztása már megtörtént tavaly év végén, sőt, magyar kollégák részvételével vezetéstechnikai szűrésen is túlestek a jelentkezők.

Mivel angol nyelven kell kommunikálni ezekkel a kollégákkal, angol nyelvű szakmai interjúra is sor került. „Ezt követően a vízumok, illetve a munkavállalási engedélyek intézése tart április közepéig, majd folyamatosan fognak érkezni a leendő kollégák május első hetéig. Meg kell szerezniük a gépjárművezetéshez szükséges kártyát, illetve átesni a szükséges PÁV vizsgálatokon. Emellett párhuzamosan elkezdődik egy belső képzési folyamat, amely azt jelenti, hogy legkorábban július közepén, végén tudnak munkába állni. Elsőként tapasztalt, magyar sofőrökkel járnak majd fuvarokra, nyár végétől, szeptembertől kezdve pedig már önállóan is tudnak dolgozni a Waberer’s kereti között.

Vizsgázniuk kell

Természetesen az engedélyeztetési eljárásoknak, az egyes vizsgáknak, tanúsítványok megszerzésének komoly jelentősége van.

Ahhoz, hogy egy harmadik országbeli munkavállaló az EU-n belül fuvarozási tevékenységet végezhessen, ugyanazokat a jogosultságokat kell megszereznie, ugyanazokat az engedélyeket kell kiváltania, mint egy magyar jelentkezőnek.

Ha ezek a sofőrök Magyarország területén kezdenek tevékenységbe, akkor egyszerre kell megfelelniük a magyarországi szabályoknak és az EU-s szabályoknak. Pályaalkalmassági vizsgálaton kell átesni, illetve kell egy olyan vezetői engedély, amelyet Magyarország is elismer – mondta el Benedek Szabolcs, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ügyvezetője.

A szakember kifejtette: a pályaalkalmassági vizsgálat során pszichológus beszélget el a jelentkezővel, illetve speciális gépeken kell alkalmassági képességi feladatokat elvégeznie. Itt többféle pszichológiai vizsgálat, figyelemteszt kerül a jelentkező elé, amelyek azt hivatottak feltárni, hogy az aspiráns alkalmas-e a hivatásos járművezetői szakmára.

Kiderül a vizsgálat során például az, hogy mennyire érzékeny a figyelemelterelésre, mennyire tűri a monotóniát. A vizsgálatot tolmács segítségével tudják nálunk igénybe venni az idegen anyanyelvű jelentkezők.

A vizsgálaton háromféle minősítés szerezhető: alkalmas, korlátozott ideig alkalmas, illetve nem alkalmas besorolás – igaz, utóbbi esetben van lehetőség újbóli vizsgálatra, ha valaki úgy érezné, hogy rossz napja volt és máskor több eséllyel indulhat.

Lehetősége van még a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál az EU-n belül szükséges - az alapképzésből és több vizsgatárgyból álló -, úgynevezett gépjármű-képesítési igazolvány megszerzésére is azoknak, akik az árufuvarozásban vagy a személyszállításban szeretnének dolgozni – a program előfeltétele a C kategóriás vezetői engedély megléte. A vizsgák egy része írásban, tesztlapon, másik része szimulátoron történik – az indiai jelentkezőknek itt is tolmács segítségével zajlik majd a megmérettetés – tette hozzá Benedek Szabolcs.

Nem állhat le a fuvarozás

A nemzetközi fuvarozás személyi állománya is egyre nemzetközibbé vált az utóbbi években, a jelenség tehát nem számít újnak. A folyamatok hátterében nem a bérezési megfontolások, hanem a szűkös munkaerőpiac és a nagyarányú kereslet ellentmondása feszül.

Egyre több esetben foglalkoztatnak külföldi, szinte minden esetben harmadik országos munkavállalókat a magyar vállalkozások.

Ez nem feltétlenül cégmérettől függ, hiszen előfordulnak olyan, a keleti országrészben, a határ mentén működő kisebb vállalkozások is, amelyek már hosszú ideje foglalkoztatnak például ukrán gépkocsivezetőket, elsősorban a keleti desztinációkban, hiszen a nyelvi problémák velük szinte azonnal megoldódnak” – mondta el Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) kommunikációs menedzsere. „Ebben természetesen a háborús helyzet most komoly fennakadásokat jelent, de összességében a problémát ez is jól megvilágítja, hiszen az ukrán háború kapcsán Magyarországon eltűnt ukrán gépkocsivezetők hirtelen nagyon mély űrt hagytak maguk után, őket is valamilyen módon pótolni kell.

Egészen biztos, hogy az egzotikusabb országokból érkező munkavállalókra is szüksége lesz a magyarországi közúti fuvarozóknak, hiszen a munkaerőhiány az egyik legsúlyosabb probléma ma az ágazatban.

Ez az elmúlt néhány évben már olyan mértéket öltött, hogy kapacitások leállítására kényszerültek egyes vállalkozások a sofőrhiány miatt” – tette hozzá.

Nem veszik el a munkát

Árvay Tivadar hangsúlyozta:

ezek a munkavállalók nem magyar dolgozók elől veszik el a kenyeret, hiszen ma is több tízezer olyan aktív korú magyar munkavállaló van, akik beülhetnének a volán mögé akár azonnal, mégsem teszik.

Van megfelelő jogosítványuk, sőt tachográfkártyájuk vagy GKI vizsgájuk is, ám ennek ellenére nem mennek el kamiont vezetni. Ennek számos oka lehet, ám vélhetően a munkakörülmények, a családtól távol töltött idő negatív hatása játszik közre, amelyet nem pótol a bérezés.” A kommunikációs menedzser hozzátette: a hazai sofőrtársadalom aktív tagjainak 40 százaléka is 50 évnél idősebb, mintegy 10-12 százaléka pedig 60 éves is elmúlt.

Mindez azt jelenti, hogy ők néhány éven belül elhagyják a pályát, ez pedig hirtelen egy tízezres nagyságrendű munkaerőhiányt generál majd.

Ezt mindenképpen pótolni kell, hiszen a mozgatott áruk nagyjából 80 százaléka a közutakon változtat helyet. Ha nem lesznek kamionok, amelyek az árukat elviszik, valószínűleg nagyon súlyos fennakadások lesznek az ellátási láncban. Kézenfekvő tehát a megoldás, hogy ahonnan csak lehet, képzett munkaerőt hozzunk az országba.”

A szakember szerint ehhez ugyanakkor arra is szükség lenne, hogy a munkába állásukat segítő adminisztráció a lehető legrugalmasabban történjen.

Például az idegenrendészeti eljárás vagy a szakmaspecifikus dokumentumok beszerzése, egyéb vizsgák is gyorsabban bonyolódhatnának. Ma még mindig nehézkesen megy többek között a jogosítványok honosítása, amelyre akár 2 hónapot is várhatnak a kérelmezők, mivel jelenleg kizárólag egyetlen kormányhivatal illetékes az ügyintézésben – említett példát Árvay Tivadar.

A cikk megjelenését a Waberer's International Nyrt. támogatta.

Fotó: Shutterstock / Getty Images