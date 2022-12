Derogációt kértünk az EU-tól az üzemanyagok jövedéki adójára

Eddig kevésbé ismert információk hangzottak el az RSM mai adókonferenciáján a benzin jövedéki adója kapcsán.

Az adópolitika általános trendjei

Az RSM mai adókonferenciáján megtartott előadását Besesek Botond, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára a gazdasági folyamatok értékelésével kezdte. Emlékeztetett: a Covid-válságból gyorsan lábalt ki a magyar gazdaság, a foglalkoztatás egy átmeneti visszaesés után tért vissza a korábbi magas szintekre, a munkanélküliségben is csak egy hirtelen megugrás történt a járvány okozta válság idején, a beruházási ráta pedig továbbra is az EU éllovasa.

Az adópolitika vezérfonalai között felvázolta a célokat és az ehhez társított eszközöket.

Adócsökkentés – főként a munka terhei területén,

egyszerűsítés,

kevesebb adó, hatékonyabb ösztönző rendszer,

nemzetközi adózásban versenyképes rendszer,

jogkövető adózók partnernek tekintése.

Előrevetítette: 2022-ben várhatóan a GDP-arányos adóbevétel szinten marad, ez az arányszám az elmúlt években látványosan csökkent. Kiemelte: 5,1% lett a végleges adatok szerint 2021-ben a magyarországi áfarés, vagyis a fehéredési folyamat tovább folytatódott a magyar gazdaságban. Továbbá kedvező a helyettes államtitkár szerint, hogy az adat alacsonyabb, mint a legtöbb EU tagországban. A gazdaság tisztul, a tisztességes adózók, vállalkozók ennek nyomán nem kerülnek nagy versenyhátrányba a feketegazdaság szereplőivel szemben – mondta.

Ezek után Besesek Botond összefoglalta a legfontosabb, 2022-es évet érintő adóváltozásokat, amelyek főként az extraprofitadókat érintik. Ennek kapcsán kiemelte: olyan szektorok adóterhelését növelte a kormány, amelyek az átlagosnál erőteljesebb teherviselő képességgel rendelkeznek, valamint extra, rendkívüli nyereség csapódott le náluk a nemzetközi gazdasági folyamatok nyomán (energiaárak, betéti kamatok).

Az őszi adócsomag változásai közül a helyettes államtitkár kiemelte a reklámadó felfüggesztését, a helyi iparűzési adó, valamint az átalányadózók szochó és járulékfizetésének egyszerűsítését, a diákhitel folyósításának pénzügyi tranzakciós illeték alóli mentesítését, az 5%-os lakásáfa alkalmazhatóságának meghosszabbítását, valamint a társasági adó információk közzétételi szabályaira vonatkozó EU irányelv átültetését.

Üzemanyagok adója

Fajcsák Gábor, az RSM adópartnere arról kérdezte a helyettes államtitkárt, hogy milyen változások várhatóak az üzemanyagok adózása terén, akár az uniós elvárások alapján. „A jelenlegi jövedéki adó alacsonyabb, mint az EU által előírt minimumszint” – fejtette ki.

Ezzel kapcsolatban beterjesztettük a Bizottságnak a derogációt, bízunk benne, hogy pozitív elbírálást kapunk. Ha esetleg mégsem, akkor meg kell emelni a jövedéki adót. Amennyiben nem tesszük meg az adóemelést, akkor kötelezettségszegési eljárás indulhat hazánk ellen – fejtette ki válaszában.

Globális minimumadó

Készítettünk modellezéseket, becsléseket, hogy a héten elfogadott globális minimumadó milyen hatásokat fejt ki a Magyarországon működő nagy multivállalatokra.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy a helyi iparűzési adót „kvázi” jövedelemadóként fogadták el a minimumadó szempontjából. Ez jelentősen csökkenti azon vállalkozások számát, amelyeket érinthet a minimumadó alkalmazása.

Jelentős eredménynek nevezte, hogy a Bizottság illetékes szolgálata megerősítette, hogy a HIPA esetében kedvezményt kap Magyarország.

Az Egyesült Államokkal kapcsolatban mindenképpen arra törekszik a magyar kormány, hogy legyen adóegyezmény a két ország között, a FATCA esetében pedig már megszületett a megállapodás.

Adóreform

„A Helyreállítási Tervben meghatározott feladatok megfelelnek a magyar adópolitikai törekvéseknek, ezért a Helyreállítási Tervben foglaltakat a vállalások szerint teljesíteni kívánjuk.

A helyreállítási tervben vállalt adóreform tartalmáról itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 12. 12. Nagyon komoly adóreformra készül a magyar kormány, súlyos dolgot is megígért Brüsszelnek

A várható transzferár szabályok módosításáról pedig itt írtak adótanácsadók a Portfolio megkeresésére:

A kormány szeretne a digitalizációban is további lépéseket tenni, ezért vezetjük be az eNyugtát, valamint a tervek között szerepel a foglalkoztatási adatok esetében a valós idejű, automatikus adatszolgáltatások alkalmazása. Ezek rendkívül nagy projektek, de már rövidtávon kedvező lehet a vállalkozások számára is, így mindenképpen szeretnénk azokat megvalósítani – hangsúlyozta.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio