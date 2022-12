Nagyon komoly adóreformra készül a magyar kormány, súlyos dolgot is megígért Brüsszelnek

Egyszerre ígérte meg a magyar kormány a helyreállítási pénzekért cserébe az adóelkerülés elleni határozottabb fellépést, az adórendszer egyszerűsítését, több ágazati különadó kivezetését, az adók számának csökkentését, de még a személyi jövedelemadó szabályai terén is nagy dolgokra készül a kormány. Mindezt egy átfogó adóreform keretében, amit 2026 közepéig bonyolítanának le a Pénzügyminisztérium és a NAV irányításával. Az RSM adószakértőinek csapatával sorra vesszük, értelmezzük és értékeljük a helyreállítási terv keretében beígért adóügyi lépéseket. Csak egy konkrét példa elöljáróban: a kormány letette a nagy esküt arra is, hogy az átmenet jelleggel legutóbb bevezetett extraprofitadókat a megígért határidőre kivezetik.

Az adóreform három pillére

A múlt héten nyilvánosságra került 568 oldalas magyar helyreállítási terv 9 pillérre épül, és ezeken a fő területeken megvalósuló intézkedésekhez kért a kormány vissza nem térítendő támogatásokat az Európai Uniótól. A 9., állam és közigazgatás névre hallgató komponens az, ami talán a legátfogóbb feladatlistát tartalmazza és ezen belül találhatjuk az adóreformra vonatkozó, valamint az adórendszer egyszerűsítésével kapcsolatos vállalásokat. Mindkét ígéret 3 intézkedéscsoportot tartalmaz.

A reform itt a Magyarország esetében már régóta megfogalmazott országspecifikus ajánlások célját tette magáévá: "az adórendszer egyszerűsítése, ugyanakkor az agresszív adótervezés kockázatával szembenimegerősítése".

Az adóreform három olyan intézkedést tartalmaz, amelyek kiegészítik egymást, és együttesen hozzájárulnak az adórendszernek az agresszív adótervezés kockázatával szembeni megerősítéséhez. A javaslat három elv megvalósítását célozza - mondja ki a kormányzati dokumentum.

Az első a Magyarországon valós gazdasági tevékenységet nem folytató (ún. conduit) vállalatokkal való visszaélés elleni küzdelem. A második a szokásos piaci ár elvének hatékonyabb érvényre juttatása a kapcsolt vállalkozások, nevezetesen a közepes- és nagyvállalatok esetében, ahol a transzferárhoz kapcsolódó adótervezési kockázat jelentősen magasabb. A harmadik cél a meglévő speciális jövedelmek meghatározott külföldi országokba történő kifizetésére vonatkozó levonhatósági szabályok megerősítése.

Harc az adókerülés ellen

Ennek keretében többek között ezeket az eszközöket tervezi bevetni a kormány:

Az intézkedés célja egy olyan szabályozás bevezetése, amely kizárja, hogy bizonyos gazdasági társaságokat kizárólag adótervezési célokra használjanak fel Magyarországon.

Az adókikerülési és adókijátszási gyakorlatok elleni küzdelemre összpontosítva Magyarország 2023 végéig a társasági adó rendszerében a valós gazdasági jelenlétre vonatkozó minimumkövetelményeket vezet be. Az új szabályok 2024 elején lépnek hatályba. Az intézkedés hozzájárul a postafiókcégek és fedőcégek elleni küzdelemhez, valamint közvetetten a munkahelyteremtéshez és a kormányzati bevételek növekedéséhez is.

Az RSM adószakértőinek az intézkedésre adott értékeléséből kiderül, hogy mindez egy uniós előírás hazai átültetése. Emlékeztetnek ugyanis arra a szakemberek, hogy "az Európai Bizottság 2021. december 22-én tette közzé a valós gazdasági jelenlétre vonatkozó minimumkövetelmények bevezetését megcélzó irányelv tervezetét (Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down rules to prevent the misuse of shell entities for tax purposes and amending Directive 2011/16/EU)". Az eredeti tervek szerint az irányelvet 2022 során fogadta volna el a Tanács, az implementációt 2023. június 30-ig kellett volna a tagállamoknak elvégezni, mert az irányelv hatályba lépésének tervezett időpontja 2024. január 1-je volt. Végül az idei évben nem került napirendre a tervezet, így nagy valószínűséggel egy évet csúszik majd mind az implementációs kötelezettség, mind az irányelv hatályba lépésének időpontja.

Transzferár szigor

Szigorúbbá válnak a transzferár szabályok. Magyarország a 2000-es évek elején bevezette a transzferár-szabályozást és a kezdetektől követi az OECD vonatkozó irányelveit. A legújabb nemzetközi fejleményeknek megfelelően fejleszteni tervezzük a vonatkozó belföldi szabályozást, és törekszünk arra, hogy az adóhatóság rendelkezésére álljanak a multinacionális vállalatok hatékony ellenőrzéséhez szükséges információk - ígéri a dokumentum.

A transzferárazás területén Magyarország új adatszolgáltatási kötelezettséget vezet be a meghatározott értéket elérő kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciókra (100 millió forint, 250 ezer euró). A transzferár-adatszolgáltatás részletszabályait tartalmazó rendelet kidolgozása 2022. negyedik negyedévében fejeződik be.

Az új intézkedés következtében az adóellenőrzések gyorsabbá, célzottabbá és hatékonyabbá válhatnak. Az adóhatóság által kapott kiegészítő információk az agresszív adótervezési struktúrák elleni fellépésre is alkalmasak. Az adóhatóság képes lesz a potenciális adóelkerülőkre összpontosítani.

Az RSM adószakértői ennek kapcsán arra mutatnak rá, hogy "a transzferár-szabályozás szigorítása kapcsán a jogszabály pontos kihirdetésére még várni kell, azonban a 2229-es tao bevallásba már elkezdték beleépíteni azokat az adatszolgáltatási lapokat, amelyek a még nem nyilvános részleteket tartalmazzák". Azt is hozzáteszik, hogy a már eddig eldőlt információkat az alábbi blogbejegyzésükben foglalták össze.

És ha még mindez nem lenne elég, akkor a következő intézkedéseket is megígérte a kormány:

Magyarország a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben a jogdíj- és kamatkifizetések költségeinek le nem vonhatóságát célzó intézkedések átültetését már végrehajtotta. Úgy véljük, hogy a le nem vonhatóság megbízható alternatívája a forrásadó kivetésének. Magyarország elkötelezett a le nem vonhatósági intézkedések továbbfejlesztésére - fogalmaz a magyar kormány. A le nem vonhatósági szabályok reformjának célja a szabályozás hatályának kiterjesztése és célzottan az agresszív adótervezési kockázat csökkentése.

Magyarország elkötelezett amellett, hogy 2023 végéig szigorítsa a társasági adózás terén a le nem vonhatósági szabályokat. Az új szabályok 2024 elején lépnek hatályba.

Például: adókövetkezmény meghatározása a célzott agresszív adótervezési kockázat csökkentése érdekében.

A tervezett reform területi hatálya (a nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékén szereplő joghatóságok, valamint a nulla vagy alacsony adókulcsú joghatóságok) várhatóan hozzájárul ahhoz, hogy az intézkedés jelentős hatást gyakoroljon a célzott agresszív adótervezési kockázatra.

Egyszerűsítik az adórendszert

A kormány azt is vállalta, hogy három intézkedéscsoportra építve egyszerűbb adórendszert hoz létre, alapelemei a következők:

Az adómegfeleléssel kapcsolatos folyamatok fundamentális, digitális átalakítása. Az adószabályok egyszerűsítése az önálló adónemek számának csökkentésével. Az adóhatósági kommunikációs újítások és viselkedéstudományi megközelítések kiterjesztése.

Eddig a rendszer logikája szerint az ügyfélnek kellett megtanulnia, hogy milyen eljárásokat milyen csatornán keresztül intézhet a közigazgatásban; ehelyett olyan átalakításra van szükség, amelynek eredményeképpen a közigazgatási folyamatok igénybevétele természetes módon épülhet be az ügyfél saját rendszereibe és folyamataiba - olvasható a nagyon hangzatos gyakorlati terv.

A várható eszközök pedig:

“eMAP ” (eseményalapú adatszolgáltatási platform): A javasolt intézkedés célja, hogy alapjaiban újítsa meg a foglalkoztatók állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeit. Becslés szerint a magyar vállalkozások adóadminisztrációval kapcsolatos költségeinek 22%-át teszik ki ezek a kötelezettségek, részben azért mert több intézmény felé, több csatornán keresztül kell adatot szolgáltatni. Az új rendszer egy ütemben történő bevezetése nem életszerű jelen projekt esetében, a fejlesztés volumene és a változás mértéke ugyanis jelentős kockázatokat hordoz. Ezért a kormány egy pilot szakasz megvalósítását javasolja, önkéntes alapon csatlakozó vállalatok bevonásával éles környezetben lehet tesztelni az új rendszer alapfunkcióit.

” (eseményalapú adatszolgáltatási platform): A javasolt intézkedés célja, hogy alapjaiban újítsa meg a foglalkoztatók állami szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettségeit. Becslés szerint a magyar vállalkozások adóadminisztrációval kapcsolatos költségeinek 22%-át teszik ki ezek a kötelezettségek, részben azért mert több intézmény felé, több csatornán keresztül kell adatot szolgáltatni. Az új rendszer egy ütemben történő bevezetése nem életszerű jelen projekt esetében, a fejlesztés volumene és a változás mértéke ugyanis jelentős kockázatokat hordoz. Ezért a kormány egy pilot szakasz megvalósítását javasolja, önkéntes alapon csatlakozó vállalatok bevonásával éles környezetben lehet tesztelni az új rendszer alapfunkcióit. “eNyugta”: Az online pénztárgépek bevezetése érdemben hozzájárult az adóelkerülés csökkentéséhez, valamint a vállalkozások digitalizációját is elősegítette. A jelenlegi rendszer átalakításával és az érintetti kör kiterjesztésével további javulás várható mindkét szempontból; új lehetőségek nyílnak meg egyes adatszolgáltatási kötelezettségek egyszerűsítése, a fogyasztóvédelem, illetve a tudatos vásárlói magatartás erősítése terén.

Az online pénztárgépek bevezetése érdemben hozzájárult az adóelkerülés csökkentéséhez, valamint a vállalkozások digitalizációját is elősegítette. A jelenlegi rendszer átalakításával és az érintetti kör kiterjesztésével további javulás várható mindkét szempontból; új lehetőségek nyílnak meg egyes adatszolgáltatási kötelezettségek egyszerűsítése, a fogyasztóvédelem, illetve a tudatos vásárlói magatartás erősítése terén. “eÁfa”: Az áfabevallással kapcsolatos folyamatokat az adózóknál – vagy könyvelőiknél – leggyakrabban most is informatikai megoldások támogatják. Ennek ellenére a mérések szerint az áfa az adminisztrációs költségek legnagyobb forrása, főként azért, mert sokszor nem a teljes folyamat digitalizált, csak a bevallás benyújtása, miközben a legnagyobb költségek az adatok gyűjtése és feldolgozása során jelentkeznek. A számlák és nyugták sztenderd digitális formában történő elérhetővé tétele lehetőséget biztosítana az áfával kapcsolatos folyamatok nagyfokú automatizálására.

Kivezetendő extraprofitadók

A kormány egyúttal ígéretet tett az önálló adónemek számának csökkentésére is. Itt kitér arra a dokumentum, hogy a Covid-járvány és a háború miatt stabilizálni kellett a költségvetést, ami miatt új adókat vezettek be. "A közelmúltban bevezetett ideiglenes adóintézkedések a korábban kommunikáltnak megfelelő időpontban kivezetésre kerülnek" - szögezi le a kormányzati dokumentum.

Ha az átmeneti intézkedések az eredeti tervek szerint 2023 végén megszűnnek, ez önmagában is egyszerűsíti az érvényben lévő szabályrendszert

- fogalmaz a kormány, vagyis a magyar kormány egyértelműen megígérte az Európai Bizottságnak a legutóbb kivetett különadók kivezetését.

Az RSM szakértői itt azt emelik ki, hogy a kormánynak garanciát kell vállalnia arra, hogy az októberben rendeleti úton bevezetett extraprofit adókat valóban kivezetik az eredetileg tervezett határidőben.

A kormányzati dokumentum konkrétan ezeket a különadókat tekinti átmenetinek, és ígéri ezek megszüntetését:

a pénzügyi szervezetek extraprofit adója (197/2022 (VI.4) Kormány rendelet 1. §);

a biztosítókat terhelő extraprofit adó (197/2022 (VI.4) Kormány rendelet 16. §);

energetikai vállalkozások extraprofit adója (197/2022 (VI.4) Kormány rendelet 2.,3. és 8. §);

kiskereskedelmi szektor különadója (197/2022 (VI.4) Kormány rendelet 20. és 21. §);

távközlési szektor extraprofit adója (197/2022 (VI.4) Kormány rendelet 14. §);

gyógyszergyártói befizetések különadója (197/2022 (VI.4) Kormány rendelet 7. §)

Például a most december 7-én megemelt Robin Hood adó egyetlen évre, a 2023-as adóévre vonatkozóan rendeli a 41%-os elvonást alkalmazni, és remélhetőleg 2024-re annak mértékét visszacsökkentik a rendelet előtti 31%-os szintre.

Kevesebb önálló adó

Az adónemek számának csökkentése érdekében - amellett, hogy a 2022-ben bevezetett adók 2023 végén lejárnak - kormány felállít egy munkacsoportot, azzal a céllal, hogy megvizsgálja és értékelje az adószabályok egyszerűsítésének és az adók száma csökkentésének további lehetőségeit. A munkacsoportba a Pénzügyminisztérium, valamint az adóhatóság mellett a kereskedelmi kamarák (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara), az adótanácsadói, továbbá akadémiai szektor delegálhat képviselőket - derül ki a konkrét tervekből. Elhangzanak konkrét tervek is:

A helyi ingatlanadók egyszerűsítése (jelenleg 3 közteher: építményadó, telekadó, kommunális adó).

A gépjárművekhez kötődő közterhek konszolidációja (gépjárműadó, cégautóadó, regisztrációs adó, tulajdonváltozáshoz kapcsolódó illetékek).

A rehabilitációs hozzájárulás szociális hozzájárulási adóba integrálása (jelentős teherátrendezéssel járhat).

Az ajándékozási és örökösödési illeték integrálása a személyi jövedelemadóba.

A minimális bevételt hozó kis adók megszüntetése (ide nem értve az EU-s kötelezettségből fakadó, vagy környezetvédelmi célú közterheket).

A táppénzhozzájárulás megszüntetése/konszolidációja.

A munkacsoport által a Pénzügyminisztérium részére készített és 2024. első negyedében publikált jelentésen alapulva törvényjavaslat kerülne beterjesztésre az Országgyűlés elé azzal a céllal, hogy

legalább 10%-kal csökkenjen az adók száma (a 2023.01.01-én hatályban levő adók körében).

A csökkentés történhet adónem kivezetésével, illetve kettő vagy több adónem (jogi és gyakorlati) összevonásával is.

Az szja terén is nagy dolgokra készül a kormány. A személyi jövedelemadó és alternatívái, illetve a társadalombiztosítási járulékok terén elérhető egyszerűsítési és konszolidációs lehetőségek vizsgálata: a személyi jövedelmeket ma számos kategóriában, illetve rezsimben eltérő szabályok mentén kezeli az adórendszer. Egy munkacsoport kerülne felállításra azzal a céllal, hogy megvizsgálja az egyszerűsítési és konszolidációs lehetőségeket, ideértve a hatástalan, vagy nem hatékony kedvezmények megszűntetését, az alternatívák közti választás megkönnyítésének lehetőségeit és csökkentve az ösztönzők szándékolatlan és indokolatlan torzításait, ezzel nem csupán egyszerűbbé, de egyúttal igazságosabbá is téve a rendszert. A munkacsoportba a Pénzügyminisztérium, valamint az adóhatóság mellett a kereskedelmi kamarák (pl. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara), az adótanácsadói, továbbá akadémiai szektor delegálhat képviselőket és 2023 első negyedében kezdené meg működését. A munkacsoport által készített jelentésre alapuló törvényjavaslat kerülne beterjesztésre az Országgyűlés elé.

Az RSM szakemberei ennek kapcsán megemlítik, hogy a dokumentumban a kormány vállalja a személyi jövedelemadó törvény egyszerűsítését, különös tekintettel a szerteágazó kedvezményrendszerre. "Jelenleg ötféle, a családtámogatási politika, a munkába állás és más jellegű ösztönzés keretében elfogadott adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni, akár mindet egyszerre. Tehát ha valaki friss házas, tartós betegségben szenved és van gyermeke, akkor máris háromféle adókedvezményt érvényesíthet az adóalapból, melynek sorrendjére külön szabály vonatkozik" - részletezik a jelenlegi szabályokat a szakértők. (Ha esetleg még négy gyermeket nevelő anya vagy 25 év alatti fiatal, akkor még több, de mivel ezek teljes adómentességgel járnak, ezért nem releváns.) "Mivel a családi adókedvezményt a kormány az egyik legfontosabb vívmányaként tartja számon, ezért annak eltörlésére nem számítunk, de a friss házasok kedvezménye, vagy a 25 év alattiak teljes adómentessége kivezetésre kerülhet" - vetítik előre a tanácsadók.

További konkrét reformvállalás a közművezetékek adójának reformja. E reform célja az adórendszer egyszerűsítése és egy olyan adózási környezet előmozdítása, amely ösztönzi a nagy közüzemi infrastrukturális projektekbe történő beruházásokat. A reform vagy hatályon kívül helyezi a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvényt, vagy módosítja azt annak érdekében, hogy olyan adószabályt vezessen be, amely lehetővé teszi a közüzemi tulajdonosok számára, hogy a vonalak karbantartásába vagy korszerűsítésébe befektetett összeg után kivezessék vagy jóváírják a vonalaikon fizetendő tételes adót. A két lehetőség közül a kormány választ. A reform végrehajtásának határideje 2024. december 31.

Az RSM álláspontja szerint üdvözlendő, hogy a vonatkozó adó jóváírásával vagy kivezetésével a közüzemi tulajdonosokat ösztönzik majd a közművezetékek karbantartására, a szükséges fejlesztések, beruházások megtételére, mivel a közműhálózatokról általában elmondható, hogy azok elavultak, ill. kapacitásuk bővítésre szorul. "Tekintettel arra, hogy a közüzemi tulajdonosok általában forráshiánnyal is küzdenek - a legjobb hatást az válthatná ki, ha a jogalkotó egyszerűen kivezetné ezt az adónemet, ez az adminisztráció egyszerűsítése, illetve az adók számának a csökkentése érdekében tett vállalása teljesítését is elősegíthetné" - javasolták a szakértők.

Azok a bizonyos puha eszközök

A kormányzati dokumentum szerint közigazgatáson belül számos „puha” eszközt érintő innováció áll rendelkezésre a működés és a szolgáltatásnyújtás színvonalának emelésére. Az intézkedéscsoport célja, hogy biztosítsa az adóhatóság által már alkalmazott újszerű eszközök folytatását és ösztönzést adjon ezek bővítésére, egyben lendületet adva a közigazgatáson belüli, témát érintő tudáscserének is.

Ezen a téren a dokumentum már-már tudományos megfogalmazást is alkalmaz. A Pénzügyminisztérium és a NAV együttműködése során több pilot projekten keresztül vizsgálta a gyakorlatban – és számszerűsítette sztenderd tudományos módszerekkel – a viselkedéstudományi megközelítések hatásait a hazai környezetben, és erősítette meg ezek hatásosságát és hasznosságát. "További pilotok indítása mellett a sikeres beavatkozásokat be kell építeni a NAV gyakorlatába. Az új pilotok érinthetik a hivatal és az ügyfelek közti kommunikáció finomhangolását, az önkéntes jogkövetést erősítő eszközök kiajánlását, a mentorálási szolgáltatás javítását, valamint a viselkedéstudományi megközelítések és az ellenőrzési eszközök közti egyensúly javításának lehetőségeit" - vetíti előre a dokumentum.

A feladatok között szerepel az eNAV-nak nevezett koncepció, ami a NAV digitális ügyfélkapcsolati felületeinek integrált fejlesztéséről szól. Ez képezné a NAV informatikai fejlesztésének alapját. 2026 második negyedévének végére érne véget a reform teljes megvalósítása.

