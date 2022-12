Még mindig készpénzben fürdik a magyar gazdaság - mikor jöhet a fordulat?

A Mastercard idén második alkalommal készítette el Digitális Fizetési Indexét, amelynek célja, hogy komplex módszertannal elemezze, és nyújtson átfogó képet a magyarok fizetési szokásairól és annak digitalizációjáról. A kutatás három fő pillérre épül: a tudás, vagyis a digitális kompetenciák vizsgálatára, a használati szokások megfigyelésére, valamint az infrastruktúra állapotára. Közülük messze az utóbbi teljesít a legjobban: 9 százalékpontos növekedéssel elért 73 pontos eredménye jelentősen felhúzza a főindex, regionális középmezőnybe tartozó 58-as értékét. A digitális fizetési infrastruktúra magas pontszámot ért el, ezen belül is az érintésmentes technológiák, POS terminálok penetrációja magas. A különböző innovatív fizetési megoldások, például a fizetési kérelmek használata, vagy a BNPL szolgáltatók jelenléte azonban jóval alacsonyabb. Bár a jogszabályi környezet, illetve a pénzintézetek hatékonyságnövelésének igénye miatt az infrastruktúra állapota jónak mondható, főként az innovatív technológiák esetében még jelentős tér van a fejlődésre.

Bár a fogyasztói szokások megváltoztatása alapvetően a kompetenciafejlesztés és edukáció erősítésével lehetséges, mégis elvitathatatlan az infrastruktúra jelentősége: ez biztosítja a használat alapját, nélküle lehetetlen a digitális fizetés további terjedése.

A magyarok digitális fizetési szokásainak és lehetőségeinek feltérképezése rendkívül komplex feladat, hiszen a kártyás vásárlások vagy az online ételrendelés elterjedése csak a felszín: ennél jóval mélyebb, több szereplőt és intézményt érintő viszonyrendszert kell egyidejűen megvizsgálni. Az Index nem véletlenül bontja három fő, egymással függőviszonyban lévő területre a helyzet megismerését: amíg nincs kompetencia, addig nincs használat. Hiába van kompetencia és igény, ha nincs infrastruktúra. Hiába van fizetési igény és infrastruktúra, ha a használat mögött nincs valós kompetencia.

A három terület egyfajta hálót alkotva határozza meg a digitális fizetési ökoszisztémát. Mivel egyik sincs a másiknak alá- vagy felérendelve, ezért nehéz fontos/kevésbé fontos relációt tenni közéjük. Azzal azonban kevesen vitatkoznak, hogy egy igazán fejlett, jól működő, hatékony digitális fizetési ökoszisztéma sem működhetne a megfelelő hardveres és szoftveres infrastruktúra nélkül.

A fizikai eszközök és rendszerek, mint például a POS terminálok, SoftPOS-ra alkalmas mobiltelefonok mellett a láthatatlan, például az azonnali utalásokat biztosító háttérrendszerek és a bankközi, számlaközi kapcsolatok minősége is meghatározza a környezetet.

2021-ben 100-ból 58 pontot ért el a Digitális Fizetési Index összpontszáma, amely 7 százalékponttal több mint egy évvel korábban, és 2 ponttal több mint a régiós átlag. Az összesített pontszámok 2021-ben 45 és 61 között mozogtak, a legjobb eredményt Közép-Kelet Európában Horvátország érte el, míg a legalacsonyabb összesített pontszám Szerbia neve mellé került. Az eredmények eltérése elsősorban az Infrastruktúra alindex pontszámaiból fakad, a Tudás és a Használat alindex eredményei tekintetében a résztvevő országok hasonló szinten teljesítettek.

Az említett három fő pillér közül Magyarországon csak az infrastruktúra fejlettségére vonatkozó mérőszám húzza felfelé az átlagot, hiszen míg az infrastruktúra 73 pontot ért el, addig a digitális fizetések használata csupán 49-et, a tudás pedig 51-et. A részeredményeken belül is főleg az érintésmentes, fizikai eszközök penetrációja kiemelkedő, amely erősen összefügg a kiskereskedelmi egységeket érintő, kötelező elektronikus fizetést biztosító rendelkezéssel és a NAV online adatszolgáltatási, kasszabekötési kötelezettségével.

Sok vagy kevés?

A POS terminálok elterjedésének dinamikája jelentősen lelassult. A jogszabályi változásokra adott reakcióként a robbanásszerű elfogadóhely-növekedést mára már sokkal inkább a természetes, organikus bővülés vette át: 2021-ben 150 ezer elfogadóhelyen közel negyedmillió terminál működött az országban. Nézőpont kérdése, hogy ez a szám magas vagy sem. A KSH adatai alapján az országban 2021 év végén 110 ezer kiskereskedelmi üzlet és 48 ezer vendéglátóhely volt, amelyek mellett még több százezer szolgáltatószektorban működő vállalkozás bonyolít lakossági tranzakciókat.

A Mastercard becslése alapján a 2020-as évhez viszonyított enyhe növekedés ellenére a terminálbekötési arány 2021-ben továbbra is 50% alatt maradt, amely a szabályozói előírások szélesebb körű megvalósításával és az innovatív POS technológiák elterjedésével tovább növekedhet.

A POS terminálok számának növekedési üteme is elmarad az európai átlagtól: az Európai Központi Bank adatai szerint az eurózónában tavaly az éves növekedés közel 10% volt, amellyel elérte 13,5 milliós számot. Ez azt jelenti, hogy míg átlagosan 40 magyarra jut egy POS terminál, addig az eurózónában ugyanez a szám 26 (350 millió lakossal számolva). Ebből is látszik, hogy van még tér a hazai bővülésre.

Az online, jellemzően webshopokhoz köthető internetes elfogadóhelyek száma viszont erőteljesen növekszik, a számuk 2021-ben közel 2 ezerrel haladta meg a megelőző időszak végi adatot, és közelít a 40 ezerhez. Ráadásul úgy tűnik, hogy a magyarok nem szívesen mondanak le az online vásárlásról: míg az összes kiskereskedelmi forgalom március óta szinte folyamatos esésben van, addig a webkereskedelem valamivel még meg is haladja a januári adatokat.

Jöhetnek az innovatív fizetési megoldások

Bár messze a POS terminál a legismertebb, és a vásárlók részéről legnagyobb bizalmat élvező digitális fizetési megoldás, viszont nem feltétlenül a leghatékonyabb is egyben: egy kevés tranzakciót bonyolító, kisebb vállalkozás számára például olyan anyagi terhet jelenthet vagy beruházást tenne szükségessé, amit nem szívesen vállalnak. Számukra is van már a piacon elérhető technológia, amely elterjedése várhatóan a mikrovállalkozások körét is bevonja az elektronikus fizetési rendszerbe.

A SoftPOS-nak nevezett technológia szinte bármely Android operációs rendszerrel működő okostelefont vagy tabletet képessé tesz arra, hogy egy POS terminált helyettesítve, jóval alacsonyabb költségek mellett lehessen használni digitális fizetések fogadására. Esetükben ráadásul a mobilinternet-elérés sem lehet akadálya az adattovábbításnak. A szolgáltatással pontosan ugyanúgy lehet használni egy NFC chippel ellátott bankkártyát vagy mobiltárcát, mint egy terminál esetében.

További újítás a QR kódos azonnali fizetés lehetősége. Ez esetben a kereskedőknek (vagy más lakossági tranzakciót bonyolító vállalatnak) lehetősége van az adott termék vagy szolgáltatás kifizetésekor egy QR kódot generálni, amely tartalmazza az összes fizetési adatot.

A piacon elérhető mobilalkalmazás segítségével a QR kódot beolvasva, erős ügyfélazonosítás után, jellemzően banki applikációkkal ki lehet egyenlíteni a számlát. A szolgáltatás már több banknál is elérhető a piacon, sőt van olyan számlázóprogram, amely a kisvállalkozások számára teszi egyszerűvé a kódgenerálást.

Az MNB stratégiai célja, hogy 2030-ra a tranzakciók legalább fele elektronikusan teljesüljön, ezért a piaci szereplőkkel egyeztetve egy átfogó fejlesztési csomagot dolgoztak ki. A koncepció egyrészt előírja, hogy minden banknak kötelező lesz a QR-kód olvasása és a fizetési kérelmek fogadása, egy megújult biztonsági elemekkel ellátott QR-kód rendszerrel. A bankoknak nem lesz kötelező a QR-kód generálás biztosítása, viszont az kötelező lesz, hogy minden bank alkalmazása képes legyen QR-kódot olvasni.

Bár az érintésmentes technológia és az azonnali utalások széles körben elterjedtek, de például a fizetési kérelem küldésének lehetősége még gyerekcipőben jár, bár helyenként már elérhető.

A különböző mobiltárcák és mobilfizetési megoldások is széles körben elterjedtek: 2021-re a mobiltárcás tranzakciók aránya majdnem megduplázódott, a 2020-as 6 százalékról 11 százalékra nőtt.

A szolgáltatások népszerűsége azonban nem függetleníthető az okostelefon-penetrációtól sem, amelyre a pénzügyi szolgáltatóknak kevés ráhatása van. A fintech cégek jelenléte – összhangban a nemzetközi trendekkel – Magyarországon is egyre nő, a lakossági és kisvállalati szegmensben is számos szolgáltatás érhető el. Az idei utolsó negyedévben több BNPL szolgáltató is piacra léphet, a „buy now, pay later” szolgáltatással, amely a fizikai kereskedőhelyek rezsikihívásai és a hitelpiac lassulása miatt ritka lehetőséget kínálhat a gyors piacszerzéshez.