Rugalmas energiafelhasználással nemcsak spórolhatnak, bevételhez is juthatnak a cégek, ha ideiglenesen kevesebbet fogyasztanak

Nyaranta gyakran hallani, hogy a sok légkondicionáló miatt megemelkedik az ország energiaigénye. Ilyen és ehhez hasonló helyzetekre kínál megoldást az E.ON új szolgáltatása a hálózat bővítése nélkül, a nagyfogyasztóknál az arra alkalmas berendezések áramellátásának szabályozásával. A programban való részvétel önkéntes, és anyagi ellentételezés jár érte.

Az elmúlt egy-másfél év különböző eseményei jól példázták, hogy milyen kihívások tesztelhetik Magyarország energiaellátásának biztonságát. Az áramhálózat esetében viszont nemcsak a kapacitás bővítése jelenthet megoldást olyan esetekre, amikor hirtelen megemelkedik hazánk energiaigénye.

Legfontosabb, hogy a villamosenergia-rendszerben mindig egyensúlynak kell lenni. Ez ugye azt jelenti, hogy a termelés és a fogyasztás mindig egyezzen meg. Ettől kétféle esetben térhet el a rendszer, lehet túltermeléses időszak és túlfogyasztásos időszak

– mondta el Nemes Tamás, az E.ON Hungária Csoport üzletfejlesztési szakreferense a Portfolio Checklist hétfői adásában.

Utóbbi problémára, tehát túlfogyasztásos időszakra vezetett be új megoldást az E.ON. Ennek keretében hálózati szinten energiát termelő berendezés bekapcsolása helyett a szolgáltatásban részt vevő nagyfogyasztók részleges visszaszabályozásával állítják helyre a rendszer egyensúlyát – tette hozzá.

A szakember közölte: Nyugat-Európában a rendszer már bizonyított, például Németországban, Franciaországban és Angliában is működik ilyen megoldás. A túlfogyasztásos időszakokban az egyensúlytalanságok 15-20 százalékát már ezen megoldás segítségével tudják orvosolni.

A szolgáltatásban való részvételért anyagi ellenszolgáltatást nyújt ez E.ON, rendelkezésre állási díjat, függetlenül attól, hogy volt-e beavatkozás, és minden a szolgáltatáshoz kapcsolódó kiépítési költséget is a szolgáltató fedez. A programhoz minden cég csatlakozhat, amely rendelkezik olyan fogyasztó berendezésekkel, amiknek az időleges szabályozása nem okoz gondot.

„Fontos, hogy nem azt szeretnénk, hogy például ne működjön egy gyártósor, ne égjenek a lámpák, a kávéfőző ne működjön vagy a számítógép, hanem azt szeretnénk, hogyha van olyan eszköz vagy berendezés, ami elviseli azt, hogy időlegesen kicsit visszaszabályozzuk a fogyasztását, akkor vonjuk be a szabályozásba, hiszen abból nem történhet semmilyen üzletmenet veszteség. Egyébként az elvárt minimális idő 8-szor 15 perc beavatkozási lehetőség akár több részletben is biztosítható berendezéstől függően, de fontos kiemelni, hogy ez csak egy lehetőség, nem biztos, hogy az E.ON-on keresztül a Magyar Rendszerirányító, a MAVIR, él is ezzel a lehetőséggel” – közölte Nemes.

Szemléltetésül elmondta: tapasztalataik szerint hűtőházak, nagy légköbméterű irodaépületek vagy például bevásárlóközpontok esetében, ha egy-két fokos hőmérséklet-emelkedés történik 15 percre, nem történik kár, viszont rengeteg energia elfogyasztását lehet időben eltolni.

Ugyanilyen lehet egy kohó is, ahol, ha az 1500 fokos üzemi hőmérsékletet 15 percre visszaszabályozzák 50 fokkal, akkor szintén nem keletkezik sem anyagi kár, sem pedig selejt. De alkalmas lehet logisztikai központ, sportlétesítmény, önkormányzati épület is. Vagyis megfelelő mindazoknál, amelyek technológiája megengedi, hogy tudjuk szabályozni a villamosenergia-fogyasztását kár keletkezése nélkül egy rövidebb ideig.

Az E.ON új szolgáltatásáról Nemes Tamással készített interjúnk már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adásában 22:07-től a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A cikk és az interjú elkészítését az E.ON Hungária Csoport támogatta. A konkrét szolgáltatás ide kattintva érhető el.

Címlapkép forrása: Getty Images