A vásárlók már nem a sokezer kilométert megtett élelmiszereket keresik

A sajátmárkás termékek mára a diszkontláncok stratégiai elemévé, egyben az alacsony árú és minőségi szolgáltatás szinonimája váltak. A mostani gazdasági környezetben a vásárlók számára a szokásosnál is jóval értékesebbé válik a termékek származási helye és a megbízhatóság, ami a magyar termékek iránti kereslet emelkedésén is meglátszik. A Portfolio a termékkategóriák alakulásáról, a hazai beszállítókkal való munkáról és a magyar termékek védelméről Kazatsay Esztert, a Penny magyarországi kommunikációs vezetőjét és Benedek Esztert, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetőjét kérdezte.

Jelenleg milyen tényezők befolyásolják leginkább a vásárlási döntések meghozatalát, továbbra is érezhető a megfontoltabb attitűd? Milyen változások láthatóak, a termékek ára mellett mennyire kezd erőteljes szemponttá válni például azok származási helye?

Kazatsay Eszter: Az elmúlt időszak gazdasági kihívásai jelentős átrendeződést eredményeztek a kereskedelemben. A fogyasztói kosarak az utóbbi fél évben szemmel láthatóan átalakultak, ami részben az áremelkedések hatására történt. Ennek folyományaként a hangsúly érzékelhetően eltolódott a sajátmárkás és olcsóbb termékek irányába, nagyobb az akciók iránti igény, valamint érezhető bizonyos „luxuscikké” vált termékkategóriák keresletének visszaesése. A magyar termékek iránti kereslet ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt, egyre fontosabb a származási hely, amelyet a Magyar Termék év végi felmérése is megerősít. E szerint a vásárlók 96%-a kifejezetten keresi a hazai termékeket az üzletek polcain.

Benedek Eszter: A hazai fogyasztók mindig is árérzékenyek voltak, az utóbbi hónapokban pedig különösen, hosszú évek munkájával azonban sikerült elérni, hogy a döntést befolyásoló tényezők TOP 3-as körébe „megérkezett” a magyar eredet. Mindez azt mutatja, hogy ebben a rendkívül árérzékennyé vált környezetben is értékes a vásárlók számára, hogy a termékek hazánkból származnak. Olyannyira, hogy az online, 16 ezer fős kutatásunk eredményei alapján a vásárlók több mint fele picivel többet is hajlandó fizetni a magyar termékekért az import árukhoz képest. Ezt nagyon komoly eredménynek tartom.

A beszerzés során melyek a legfontosabb szempontok, a választék mekkora része származik magyar beszállítóktól? A Penny hány sajátmárkás terméket forgalmaz és ezek közül mennyi viseli a Magyar Termék jelölést?

K.E.: Évek óta azon dolgozunk, hogy még tovább tudjuk növelni a magyar termékek számát az üzleteinkben. A kiváló minőségű termékek biztosítása mellett a minél kedvezőbb árazás is kiemelten fontos számunkra, ennek érdekében folyamatosan tárgyalunk a beszállítóinkkal, hogy a vásárlók a lehető legjobb ár-érték arányú termékeket találják meg a polcainkon. Mivel erős és kiváló, nagyrészt hazai termelőkből álló beszállítói körrel rendelkezünk, ezért a Sissy sajátmárkás termékportfóliónkat 100%-ban magyar gazdaságokból származó árucikkek alkotják. A megújuló termékcsaládunk kizárólag Magyar Termék védjegyes árucikkeket ölel fel, ez több mint 100 tejtermék. Emellett a „Kedvenc Hentese” friss hús sajátmárkás termékcsaládunk szintén csak védjegyes termékeket tartalmaz, ami 35 árucikket jelent.

A jelenlegi árversenyben milyen előnyt jelent, ha egy terméken megtalálható a Magyar Termék jelölés? A védjegyhasználatnak milyen közvetlen hatása van a vásárlókra és a hazai vállalkozások számára?

B.E.: Az elmúlt évek viszontagságai között minden vállalat arra törekedett, hogy a beszállítói láncait a lehető leginkább lerövidítse, és csökkentse a lehetséges kockázati pontok számát. Ezzel a folyamatátalakítással olyan biztonság teremthető, amely egyszerre előnyös a vállalat és a fogyasztói számára, ráadásul erősíti a piaci jelenlétet.

A kiskereskedelemben pedig aligha lenne ennek jobb megoldása, mint a termékportfólión belül a belföldi, hazai eredetű áruk és ezzel párhuzamosan a hazai beszállítók minél nagyobb aránya.

Ez a törekvés a fogyasztói igényekkel is egybeesik. A változás egyik egyértelmű mozgatórugója, hogy a magyar vásárlók az említett árérzékenység mellett egyre tudatosabbá válnak, és nem csak a minőség terén. Tudják, hogy a belföldi termékekben bízhatnak, de immár egyre nagyobb jelentősége van annak is, hogy ha belföldi árut emelnek le a polcokról, azzal a fenntarthatóság irányába is tesznek egy lépést. Fontos kiemelni továbbá, hogy minden egyes magyar termék mögött hazai munkahelyek állnak. A hazai termékek választásával a hazai gazdaságot támogatjuk.

Mára a Penny rendelkezik a legtöbb sajátmárkás védjegyes termékkel a hazai diszkontok közül, hogyan kezdődött az együttműködés? Miben rejlik a Magyar Termék védjegy ereje?

K.E.: 2012 óta dolgozunk együtt, kezdetben csak a védjegyeket tüntettük fel a sajátmárkás termékeinken, idővel pedig a kiváló magyar termékek iránti elkötelezettségünk az áruházi kommunikációban is megjelent. A következő mérföldkövet 2019-es év jelentette, ugyanis ekkor ismerték el erőfeszítéseinket első ízben „A legtöbb védjegyes sajátmárkás terméket forgalmazó üzletlánc” kereskedelmi nívódíj különdíjával. Az azóta eltelt időszakban számos promócióval erősítettük a kötelékünket, amely megkoronázásaként 2022-ben elnyerhettük a Magyar Termékekért Kereskedelmi Nívódíjat. Több mint 500 termékünk viseli már a védjegyet, úgy gondoljuk, hogy ezek és valamennyi magyar termék folyamatos kiemelése jelentősen hozzájárul a fogyasztói tudatosság növeléséhez.

B.E.: Az egészen nyilvánvaló, hogy a kialakult gazdasági helyzet hatalmas kihívás elé állítja a gyártókat, ilyenkor természetes reakció, hogy a cégek próbálják csökkenteni a költségeiket, ami elsőként általában a marketingbüdzsét érinti. Ez nem mindig bizonyul megfelelő döntésnek, a gazdasági depresszió hatásai még inkább felerősödhetnek, ami újabb problémák kialakulásához vezet. Ilyenkor nyújthat kézzelfogható segítséget a „Vedd a hazait! Védd a hazait!” kampány és a Magyar Terméknél lévő tudás, illetve a védjegyhasználók által felépített közösség ereje.

A tagok révén a Magyar Termék mára a hazai piac megkerülhetetlen együttműködő szervezetévé vált, ahol a marketing terén rendkívül hatékonyan lehet dolgozni.

A partnereink olyan kampányokban vehetnek részt és olyan fókuszt kaphatnak ezáltal, amelyet máshol csak sokkal nagyobb költségráfordítással érhetnének el. Ez egyértelműen versenyelőnyt biztosít a védjegyhasználóink számára. Az évek során az egyik legjobb viszonyt sikerült kialakítani a Pennyvel, ma már igazán széleskörű az együttműködésünk. Rendszeresen tudunk közös kampányokat szervezni, amelyre az éppen futó nyereményjátékunk is nagyszerű példa. "A hazai mindig nyerő!" egy olyan egyedülálló projekt, amely során április 12. - május 4. között a heti nyertesek 15 percig pakolhatják tele a kosarukat védjegyes termékekkel és mindezt ajándékba kapják.

Milyen termékekkel és milyen mértékben bővült a jelölt termékek listája? Hány védjegyhasználó és hány védjegyes termék van ma forgalomban? Mekkora ezek ismertsége és jelentősége a hazai gazdaságra nézve?

B.E.: A védjegyünk támogatott ismerete több mint 95%-os, de a Magyar Termék spontán ismertsége is nagyon erős, több mint 40%-os. A gyártók között is egyre nagyobb a népszerűségük, amire a legjobb példa, hogy 2020 óta 30%-kal nőtt a védjegyhasználók száma, ma már meghaladja a 230-at. A védjegyhasználó cégek bővülése mellett 2022. a kampányok számában is rekordév volt. Védjegyhasználóink több mint 5200 védjegyes terméket állítanak elő és összárbevételük tavaly év végén már meghaladta a 2650 milliárd forintot, összességében pedig 50 455 ezer embert foglalkoztatnak. A célunk, hogy idén újabb lépést tegyünk előre, és gyártóink összforgalma megközelítse, akár el is érje a 3000 milliárd forintot. Ez nem csak egyszerű növekedés lenne, hanem azt is jelentené, hogy a tagjaink pénzügyileg stabilabbá tudtak válni.

Milyen eszközökkel lehet felkelteni a fogyasztók érdeklődését? Hogyan tapasztalják, ezek az aktivitások mennyire működnek hatékonyan a vásárlók szemléletének alakításában?

K.E.: A visszajelzések alapján a vásárlók fontosnak tartják a hazai termékek széles választékát az üzletekben, a feladatunk ennélfogva egyértelmű, ugyanis a középpontban az edukáció és a magyar termékek iránti tudatosság növelése áll.

A Magyar Termékkel évente megrendezett közös promóció egyébként rendkívül sikeres, ami remek visszaigazolást ad arról, hogy jó úton haladunk, ezek az összefogáskampányok pedig a legszélesebb integrációban kerülnek el a fogyasztókhoz.

A visszajelzések szerint a vásárlóközönség ismeri is ezeket a kampányokat, hiszen közel 50%-uk kifejezetten az üzletlánci akciókból tájékozódik ezekről a lehetőségekről. A fogyasztók érdeklődését a hetente megjelenő akciós újságunkban a Magyar Termék védjegyek feltüntetésével, különböző kampányokkal és áruházi kihelyezéssel tudjuk felkelteni, emellett mobilalkalmazásunkban, valamint webes és közösségi média felületeinken is rendszeresen beszámolunk a Magyar Termék akciókról, hogy ezzel is formáljuk a vásárlói szemléletet. A kihívás most leginkább abban rejlik, hogyan tudjuk bővíteni a termékek körét és a kulcsüzenetek továbbítását.

Milyen olyan támogatói programokhoz kapcsolódik még a Penny, amely a szektorban érintett kisvállalkozásokat segíti?

K.E.: Szoros kapcsolatban állunk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával is. Örülünk neki, hogy már a legkisebb korosztálynál is elkezdődött a szemléletformáló edukáció, és ennek mi is aktív részesei lehetünk. Emellett rendkívül büszkék vagyunk saját kezdeményezésünkre, a „Girbe-gurba” fantázianévvel ellátott termékeinkre, amelyek magyar gazdáktól érkező, nem szabványos méretű, formájú, de teljes beltartalmi értékkel rendelkező zöldségek és gyümölcsök. A márka életre hívása több szempontból is jótékony hatású, hiszen nemcsak a gazdaságos bevásárlást, hanem a hazai termelőket is támogatjuk ezzel, akik a nem első osztályú termékek átvétele révén mentesülhetnek a selejtezés alól.

