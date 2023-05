Felmérés: lelkesek a női vállalkozók, de hamar szembesülnek a problémákkal

A nők függetlenség iránti vágya és alkotóereje áll vállalkozásaik alapításának hátterében, a lelkesedésük után azonban gyakran problémákkal találják magukat szembe, ha finanszírozásról van szó, és önbizalmuk is elmarad a férfiakétól – derül ki a Visa több országra kiterjedő felméréséből. A vállalat most Magyarországon is elindította nőknek szóló támogatási és mentorprogramját, amelyre még lehet pályázni.

A kis- és középvállalkozások az európai gazdaság gerincét alkotják, az Európai Unióban a vállalkozások csaknem 99 százalékát teszik ki.

Az Európai Bizottság adatai szerint csak az EU-ban mintegy százmillió ember számára biztosítanak jövedelmet és munkahelyet.

Ez a gazdasági szegmens kiemelt szerepet játszik a pénzügyi szolgáltatásairól, főleg bankkártyáiról és fizetési megoldásairól ismert Visa számára is. A vállalat célja, hogy segítse a kis- és középvállalkozások fejlődését, növekedését, és közreműködjön digitalizációjukban is, többek között azáltal, hogy lehetővé tegye a legkisebb cégek esetében is a kártyával történő fizetést.

A technológiai fejlődésnek köszönhetően a digitális fizetés elindítása ma már a legkisebb cégek számára is könnyen elérhető, sem informatikai ismereteket, sem drága beruházást nem igényel. Sőt ma már olyan egyszerű és költséghatékony lehetőség is rendelkezésre áll, amikor a fizetéshez elég két mobiltelefont összeérinteni, a vállalkozó okoseszköze tehát nem csupán e-maileket és megrendeléseket, de már a fizetést is fogadni tudja.

Segítség a pandémia idején

A digitális fizetés terjedésének nagy lökést adott a pandémia időszaka, amikor a cég támogató programot is indított a kkv-szektor segítésére.

A koronavírusjárvány miatti korlátozások idején a cég több mint 8 millió európai kis- és középvállalkozásnak segített digitalizálni vállalkozását.

Ez azt is jelentette például, hogy banki partnereikkel együttműködve támogatást nyújtottak, hogy ne csak készpénzes, de kártyás vagy akár online fizetést is tudjanak fogadni vállalkozók, valamint tudást és kedvezményes eszközöket, megoldásokat biztosítottak a gyors digitális átállás elősegítésére.

Kevés a női vállalkozó

A kkv-szektor támogatásaként Magyarországon most először elinduló programjával női vállalkozásokat szeretne segíteni a cég. Az Opten 2023. márciusi adatai a több mint 460 ezer Magyarországon működő cég több mint felében azonosíthatók be a tulajdonosok nemük szerint.

Jelentős a nemek közötti különbség, mivel a magyarországi cégek tulajdonosai között ma még fele annyi a nő, mint a férfi és ez az arány nagyon lassan csökken csak.

Tíz éve a beazonosítható cégek között mintegy 2,5-szer több volt férfi tulajdonában, mint nőében. Idén, ugyanaz az arány 2,4-szeres továbbra is a férfiak javára.

A nők és férfiak közötti különbség még erősebben megmutatkozik, ha a tulajdonosok életkorát és nemét egyszerre vizsgáljuk.

A fiatal vállalkozók körében ugyanis a férfiak túlsúlya még nagyobb, de az idősebb korosztályok felé haladva folyamatosan növekszik a nők aránya.

Ennek okai is részben a vállalkozásokon kívül keresendők. Jelenleg a legfiatalabb vállalkozói réteg a Z generáció tagjaiból kerül ki, és ebben a szegmensben csupán 35 százalék a női cégtulajdonosok aránya, míg a legidősebb generációban ugyanez az arány már 52 százalék.

A legjellemzőbb szektorok, ahol női vállalkozások működnek:

egyéb szolgáltatás

humán-egészségügyi, szociális ellátás

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

oktatás

A női tulajdonban lévő vállalkozások aránya szektoronként is igen nagy szórást mutat, a hagyományos női szerepkörök hatása megjelenik az ágazati statisztikákban is. A szépségápolás, fodrászat, fizikai közérzet javító szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozások adják az „Egyéb szolgáltatások” jelentős részét, így talán nem is meglepő, hogy női vállalkozások közel 22 százalékát teszik ki a szegmensnek.

Lelkesedés után problémák

A Visa megbízásából az Ipsos régiós kutatást is készített a témában. A kutatás 2022 decemberében készült, célja a női vállalkozók helyzetének feltérképezése volt három országban: Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában. A 900 vállalkozó megkérdezésével készült felmérés szerint a nők elsősorban a függetlenség miatt fognak önálló vállalkozásba, ezt a válaszadók 54 százaléka jelölte meg. Ezt követi a vágy, hogy valami újat és érdekeset csináljanak 24, illetve jobb pénzügyi lehetőségek elérésének célja 18 százalékkal.

A kutatás ugyanakkor rávilágított, hogy a kezdeti lelkesedés után gyorsan problémákkal is szembe találják magukat.

Minden második magyar női vállalkozó nehézségekbe ütközik vállalkozásának finanszírozásakor. Sajnos ez jóval nagyobb arány, mint a kutatásban érintett másik két országnál, hiszen Csehországban mindössze 26 százaléknak jelent ez kihívást, míg a szlovákoknál ez 37 százalék.

Bizonytalanabbak, mint a férfiak

Ezen a téren ráadásul a majdnem minden negyedik magyar kis- és középvállalkozó előítéletekkel is találkozott, amikor vállalkozásához forrást kívánt bevonni.

Nem segít a nők vállalkozói létében az sem, hogy gyakorta ők sem biztosak a dolgukban.

A felmérés szerint a férfiak gyakran magabiztosabbak a nőknél Magyarországon, a nők több mint fele vallott önbizalomhiányról, míg a férfiaknál ez az arány 50 százalék alatt marad. Ugyanakkor ez az arány még mindig magasabb, mint másik két országban, Csehországban 36%-29%, Szlovákiában 43%-28% a férfiak javára

A nők ráadásul gyakran magukra is maradnak a céges problémák megoldásában.

A felmérés szerint a női vállalkozók nagyjából 38 százaléka tud csupán valamilyen formában segítséget, illetve forrást mozgósítani szükség esetén, ugyanakkor több mint felük nem tudja hova forduljon segítségért pénzügyi, jogszabályi kérdésekben vagy ha továbbképezné magát.

A válaszokból kiderül az is, hogy a magukat segítség nélkül vallók közül minden második nyitott lenne a külső támogatásra.

Ráadásul a pénz nem minden: a magyar női vállalkozók kétharmada mondta, hogy pénzügyi támogatáson kívül örömmel venné, ha mentorprogramban is részt vehetne. Elsősorban a vállalkozásuk népszerűsítése, a gazdálkodás, pénzügyi ismeretek, valamint saját idejük beosztása terén szeretnének több segítséget kapni a nők.

Támogatás és mentorálás

A felmérésre válaszul a vállalat idehaza is elindította globális programját, amely Visa She's Next név alatt már számos országban, így például az Egyesült Államokban, Kanadában, Európában pedig Lengyelországban, Írországban, a balti és skandináv államokban is sikeresen működik. A program üzleti céljaik elérésében, vállalkozásuk fejlesztésében segíti a női vállalkozókat, és ezzel támogatja a helyi és a globális gazdaság növekedését is.

A 2020-as indulás óta a cég 2,8 millió dollárt meghaladó összeget fordított több mint 260 női vállalkozó támogatására, valamint mentorálására világszerte.

A program lényege egy támogatási pályázat, amelynek eredményeként 5 nyertes női vállalkozó egyenként 2 millió forint támogatást, valamint 12 hónapig tartó, személyre szabott mentorálást kap. Utóbbi, vagyis a nyertes vállalkozók egyéni mentorálása a program kulcsfontosságú eleme, amely testreszabottan, az adott vállalkozó céljainak és szükségleteinek megfelelően, a mentorral közösen kialakított ütemterv szerint történik.

Jó megoldásokat keresnek

A program azoknak, a legalább 51 százalékban női tulajdonrésszel rendelkező vállalkozásoknak szól, amelyek a kezdő lépéseken túl vannak, 2021. január 1. előtt már bejegyzett cégük volt, a megelőző évet pozitív üzleti eredménnyel zárták, és most a bővülés, továbbfejlődés a következő céljuk. Fontos elvárás az is, hogy rendelkezzenek valamilyen digitális jelenléttel, amely lehet egy honlap, egy webshop vagy egy aktívan használt közösségi média oldal is.

A pályázatok értékelése során a bírálók figyelembe veszik a meggyőző vállalkozói történetet, bemutatva az alapproblémát, és az arra, a vállalkozás által kínált megoldást. Nézik még az erős üzleti mérőszámokat – nem csak a pénzügyi eredményeket, hanem olyan mutatókat is, amelyek a növekedést demonstrálják, így például az alkalmazottak, vásárlók számát vagy a cég által elnyert díjakat. Természetesen számít a meggyőző digitális jelenlét is. A programra május 21-én éjfélig lehet pályázni a cég honlapján megadott információk szerint.

Több formában is segítenek

A Visa sokszínűséget és a befogadást kiemelt szempontként kezeli a partnerségi és piacra lépési stratégiáiban.

Számos különböző vállalkozással, bankkal és fintech-kel dolgozunk együtt, hogy olyan pénzügyi és üzleti szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek megfelelnek a kisebbségben lévő közösségek igényeinek is. Kiemelt hangsúlyt helyezünk a pénzügyi oktatásra, és segítjük a digitális technológia előnyeit mindenki számára, mindenhol elérhetővé tenni” – mondta el a Portfolio-nak Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

Hozzátette:

a támogatási programmal mindig a helyi sajátosságokra és kihívásokra próbálunk választ adni, így az USA-ban a fekete nők és a divatszektor szereplőt célozta a program, míg Lengyelországban a helyi vállalkozók mellett az ukrán menekült nőket is beemelték a támogatási célcsoportba.

A cég szponzorációs együttműködéseiben is fontos szerepe van a nők támogatásának. 2018-ban a vállalat lett az első női labdarúgást támogató UEFA-szponzor. Az együttműködés egyik fontos célja, hogy női játékról alkotott kép megváltozzon, a női labdarúgás elfogadása javuljon.

A cikk megjelenését a Visa támogatta.

Fotó: Getty Images