Érdemi lépéseket tesznek a fenntarthatóság felé a magyar autóipari beszállítók

A fenntartható fejlesztések és zöldítés irányába ható globális lépéskényszer tovább alakítja a világ autóiparát – kérés, ki hogyan tud kapcsolódni a trendekhez és hogyan állítható a fenntarthatóság a megtérülés szolgálatába. Mindeközben talán nem túlzást az állítani, hogy Magyarország az akkumulátorgyártásra tette fel a jövőjét, mint az autóipari értéklánc új, megkerülhetetlen elemére - sorban jönnek a bejelentések a különböző beruházásokról. Persze nem minden esetben a közbeszédben gyakran emlegetett akkumulátorgyárakról van szó, hanem sokszor az iparág beszállítóiról, amelyek adott esetben az autóipari elektromos átállásra reagálnak az akkumulátoripar kiszolgálásával. Milyen kihívásokkal, lehetőségekkel és kockázatokkal néz szembe Magyarország, amikor erre az útra lép? Erre kereste a választ a Portfolio – MAGE Járműipar 2024 konferencia Fenntarthatóság vs. megtérülés? című szekciója.

Éliás Péter, az Audi Hungaria Zrt. Környezetmenedzsment vezetője előadásában a győri gyáregység biodiverzitási tevékenységét mutatta be. Elmondta, hogy mintegy 3 millió m2 zöldterületet kezelnek Győrben: a telephely biodiverzitásának javítása folyamatos, a cél, hogy a márka a biodiverzitás védelmében élenjáró legyen. A növény és állatvilág számos képviselője él a területen, többek között kacsák, békák, nyulak és gekkó is. A 87-féle madárfaj fele költ is a területen, ahol méhlegelő és rovarhotel is helyet kapott. A területen 6 méhcsalád is lakik, „saját márkás” mézet is gyártanak.

Éliás Péter, az Audi Hungaria Zrt. Környezetmenedzsment vezetője

Kiemelte, hogy a cég munkatársai is rendszeresen részt vesznek a környezetvédelmi programokban.

Az előadást követő panelbeszélgetésben Tóth László, a DS Smith Packaging Hungary Sales Managere úgy fogalmazott: az egész csomagolóipart szeretnék hozzáigazítani a kortárs fenntarthatósági trendekhez.

Olyan technológiákba, alapanyagokba fektetnek, amelyekkel ki lehet váltani a műanyag csomagolásokat.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyarországon előállított autóipari termékek jelentősen több szállítást igényelnek, az újonnan induló gyárakkal a szállítási útvonalak tovább fognak növekedni: értékelése szerint ez a teljes csomagolóiparra hatással lesz.

Kondás Béla, a thyssenkrupp Materials Services Kelet-Európai minőségügyi vezetője beszámolt arról, hogy érdemben változnak az alapanyagok az autóiparban. Új, könnyebb ötvözetek kifejlesztése zajlott az elmúlt években. Az acélgyártás nagy mennyiségű széndioxidot bocsájt ki, ugyanakkor a thyssenkrupp egyértelműen a fenntarthatóság mellett tette le a voksát az alapanyagok területén is. A vállalatnak a konszernközpont szigorú szabályozást követel meg - a helyi jogkörnyezetnél sokkal szigorúbbat –

a cél, hogy a beszállítói láncnak is továbbadják ezeket a követelményeket.

Nyirő Ferenc, a Kontron Hungary Kft. ipari digitalizáció üzletág vezetője arra szólított fel, hogy az autóipari beszállítóknak akcióterveken kell gondolkoznia azzal kapcsolatban, hogy hogyan érinti őket az e-mobilitásra való átállás. Ez ugyanis olyan, a cégek működését teljes vertikumában érintő kihívás, amit csak tudatos – és minél előbb elkezdett – tervezéssel lehet sikeren véghez vinni.

Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. elnök, ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: a fenntarthatóság corporate szinten indul, ugyanakkor ezt a tevékenységhez meg kell teremteni a szükséges forrásokat, azaz „ki kell gazdálkodni” az erre fordítandó összegeket. Mint mondta, költségérzékeny a gyártási környezet, ezért a fenntarthatósági fejlesztések komoly terhet jelentenek sok vállalat számára.

Akkumulátorgyártás: időben reagáltunk a piaci folyamatokra

A szekció második panelbeszélgetésének résztvevői a hazai akkumulátorgyártás aktuális kérdéseit járták körbe. Szilágyi Balázs, a Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) közügyekért felelős vezetője kiemelte: érdemi piaci előnyt jelent, hogy a Magyarországon jelenlévő autógyártók korán elindultak az elektromobilitás irányába, ezzel párhuzamosan pedig a döntéshozók is időben reagáltak a piaci folyamatokra.

Európában az a jellemző, hogy minden autógyártó egyedi akkumulátort szeretne, ezért leginkább modulokat szállítanak az autógyárakba.

Ugyanakkor a töltési ciklusok számában, az élettartamban sokat léptek előre a fejlesztések: akár 16-20 évig is működhetnek. A CATL debreceni építkezésén nagy többségében magyar cégek dolgoznak: jelenleg a Magyarországon tervezett beruházás első fázisa zajlik. Az üzemben 2025-ben indul a gyártás. A tervek szerint egyre nagyobb mértékben tudják bevonni a magyar beszállítókat.

Wolf Csaba, a SEMCORP Hungary Kft. alelnöke elmondta: Magyarország előnyös lokáció az akkumulátorgyártás szempontjából, nem véletlen, hogy nagy globális szereplők települnek ide. A cég bevételeinek kiemelkedően magas részét fordítja kutatásfejlesztésre: a projektek egyik célja az élettartam-növelés.

Sőregi Tibor, az NIO Plant Managere szerint a jövőben is fontos kérdés lesz, hogy tudják a töltéssel kapcsolatos kihívásokat leküzdeni. Lényeges probléma az akkumulátor élettartama – ezeknek a kérdéseknek a megoldásán gőzerővel dolgoznak.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio - Stiller Ákos