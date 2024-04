Itt az EKB kamatdöntése: megadta a várva várt jelet a jegybank

Gyenge a gazdaság, főleg az ipar szenved, elsősorban az energiaintenzív szektorban. Azt várhatjuk, hogy a reálbérek emelkedése beindítja a fogyasztásvezérelt aktivitás. Az eurózóna exportja is felpattanhat a következő hónapokban, ahogy a globális gazdasági helyzet javulni fog. Emellett a monetáris politika idővel egyre kevésbé fogja majd vissza a gazdaságot – mondta. Ez is egy jel volt a várható kamatcsökkentésre.

A munkaerőpiaci feltételek enyhülhetnek, egyre kevesebb a betöltetlen álláshelyek száma – mondta.

Lagarde ismét figyelmeztette a kormányokat, hogy a fiskális élénkítésnek véget kell vetni, a költségvetési hiányokat csökkenteni kell. Emellett sürgeti a tagállamokat, hogy a Next Generation EU program keretén belül kijelölt forrásokat minél hamarabb fel kell használni, ezzel támogatva a digitális átállást. A tőkepiaci- és bankuniót is be kell fejezni, felszabadítva ezzel jelentős növekedési potenciált.