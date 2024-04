Az EKB döntésére várnak a befektetők, az irányt keresik a tőzsdék

Márciusban a kínai fogyasztói infláció mérséklődött, és a termelői árak deflációs trendje továbbra is fennmaradt, ami nyomást gyakorol a döntéshozókra, hogy ösztönző intézkedéseket vezessenek be a továbbra is gyenge kereslet fellendítése érdekében, miközben az ingatlanpiaci válság súlyosan érinti a fogyasztói és üzleti bizalmat – írja a Reuters.