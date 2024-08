A tőzsdei esés után erre a két indikátorra figyelnek a profik

Mutatunk két indikátort, ami hónapokkal korábban jelezte, hogy a kötvénypiac már nem az inflációtól, hanem a lassuló gazdaságtól fél. Bár a részvénypiacnak idő kellett, mire vette az adást, de, mikor észhez tért nagyon csúnya vérengzés lett a vége. Ezek az indikátorok abban is tudnak segíteni, hogy mikor lesz stabil alapja a részvénypiaci emelkedés folytatódásának.

Az elmúlt hetek eseményei ismét rávilágítottak arra a tényre, hogy a makrogazdasági folyamatok nem számítanak, egészen addig, amíg igen. Lehet a mesterséges intelligencia termelékenységnövelő hatására hivatkozni és lehet azzal is érvelni, hogy ez most más, mint a többi, de ettől a tények, tények maradnak. Ha a gazdasági fundamentumok változnak, arra előbb-utóbb a részvénypiacoknak is reagálniuk kell.

Azonban nem lehet kijelenteni, hogy a mostani esés váratlan volt, hiszen több előszele is volt ennek, amelyekről a korábbiakban (még az esés előtt) részletesen írtunk.

Azonban ezek közül egyre ismét érdemes visszatérni. Ez pedig az amerikai kötvénypiac, ahol már április óta estek a hozamok annak ellenére, hogy állítólag a legnagyobb kockázat az amerikai gazdaságban az infláció. A részvénypiac szerint lehet, hogy így volt, de általában az a mondás, hogy a kötvénypiaci befektetők professzionálisabbak és szofisztikáltabbak és ez ismét bebizonyosodott. A kötvénypiacon a befektetők kiszagolták, hogy valami nincsen rendben az amerikai gazdaságban.