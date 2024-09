Ekkor kezdhetik meg működésüket az MVM úgy kombinált ciklusú gázerőművei

Portfolio 2024. szeptember 04. 20:30

A Portfolio Sustainable World 2024 konferencián Kiss Csaba, az MVM termelési vezérigazgató-helyettese bejelentette, hogy az év végéig letesznek a kormány asztalára egy javaslatot, amely tartalmazza, hogy műszaki értelemben hol lenne érdemes megépíteni az ország első szivattyús, tározós, energiatárolásra használható vízerőművét. A létesítmény szükségességével Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára is egyetértett, és elmondta, hogy 400 megawatt akkumulátoros energiatároló kapacitás fog kiépíteni az ország. A napokban jelentették be, hogy a BMW debreceni gyára mellett egy hatalmas naperőmű is épül, amely az üzem áramigényét fogja ellátni. Hogy pontosan mekkora részét? Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese erre is felelt a konferencián.