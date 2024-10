Mikor jönnek már a kis moduláris atomreaktorok Magyarországra?

Magyarország energiaellátásának biztonsága és szabályozhatósága csak akkor garantálható, ha a tervezett nagy erőmű-beruházások megvalósulnak. Az időjárásfüggő megújulók mellett szükség van stabil, nagy kapacitású erőművekre, amelyek képesek kiegyensúlyozni a rendszert, és biztosítani a folyamatos energiaellátást – jelentett ki Losonczy Géza, a KPMG Head of Energy & Utility Advisory Services Associate Partnere, a Portfolio Energy Investment Forum konferencián. Érdemes lenne elgondolkodni SMR-ek telepítésében is, a villamosenergia-elosztóhálózat pedig már nagyon várja a szivattyús tározós vízerőműveket is.