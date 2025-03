Selejtezés helyett korszerűsítés: így lehet szinte új a 30 éves gépekből, akár százmilliókat spórolva

Portfolio 2025. március 28. 09:00

A jelenlegi bizonytalan makrogazdasági környezetet, az európai ipar gyengélkedése okozta hatásokat a hazai vállalatok, az értékláncokba mélyen beágyazott beszállítók is érzik. Sokan kivárnak a beruházásokkal, technológiai korszerűsítéssel, új gépek beszerzésével, mivel a megrendelésállomány nagysága hosszabb távon nehezen kiszámítható, a beruházások megtérülési ideje is kérdéses. Nem csoda, hogy a KSH adatai szerint közel 2 éve folyamatosan esik a gépberuházások volumene az országban. A fejlesztések elhalasztása azonban negatív spirált indíthat el: az a szereplő, aki nem lép, és nem „menekül előre”, könnyen versenyhátrányba kerülhet, ami a várható gazdasági fellendülés után akár a korábban megszerzett pozícióit is veszélybe sodorhatja. Van azonban olyan megoldás, ami mind költség-, mind időráfordítást tekintve akár fele is lehet az új gépbeszerzéseknek, mégis jelentős hatékonyságnövekedést lehet vele elérni: a retrofit felújítás.