Palkovics László: hamarosan elfogadhatja a kormány az új AI-stratégiát

A 2020-ban elfogadott mesterséges intelligencia (MI) stratégia átdolgozott, frissített változatát a napokban tárgyalja és hamarosan el is fogadhatja a kormány - jelentette be Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos az MTI tudósítása szerint egy konferencián.