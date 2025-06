Milyen lehet az életünk 25 év múlva? Albert Einstein leszármazottja is megszólal a Brain Baron

Az elmúlt negyedszázad technológiai és társadalmi változásai után a következő 25 év kihívásaira fókuszál Európa legnagyobb jövőfesztiválja, a Brain Bar, amely szeptember 18-19-én várja a látogatókat a Magyar Zene Házában. A rendezvény több mint 150 hazai és nemzetközi előadót vonultat fel, köztük Albert Einstein leszármazottját, Mara Einsteint, aki a marketing manipulációs technikáiról beszél majd, valamint Matt Daniels Emmy-jelölt infografikust és Ali Fenwick TikTok-sztárpszichológust. A fesztivál különlegessége, hogy diákok és pedagógusok számára ingyenesen látogatható, így a jövő generációja közvetlenül kaphat inspirációt a világ vezető gondolkodóitól.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az elmúlt 25 év radikálisan átalakította életünket: a közösségi média átszabta társas kapcsolatainkat, a kriptovaluták és a mesterséges intelligencia új gazdasági és technológiai korszakot nyitottak, miközben a klímaválság és a világjárványok alapjaiban rengették meg a biztonságérzetünket.

Vajon a következő negyedszázad ugyanilyen kiszámíthatatlan lesz? Erre a kérdésre keresi a választ Európa legnagyobb jövőfesztiválja, a Brain Bar, amely idén szeptember 18-19-én várja a látogatókat a Magyar Zene Házában.

A 2025-ös Brain Bar több mint 150 hazai és külföldi előadót állít színpadra, hogy segítsen a fiatal közönségnek felkészülni a következő évtizedekre. A rendezvény különlegessége, hogy diákok és pedagógusok számára ingyenesen látogatható, így a jövő generációja első kézből kaphat inspirációt a világ vezető gondolkodóitól.

A fesztivál egyik kiemelkedő vendége Mara Einstein, Albert Einstein leszármazottja, aki korábban az MTV és az NBC kommunikációs vezetőjeként dolgozott. A szakember napjainkban azzal foglalkozik, hogy a marketingesek pontosan ugyanolyan manipulációs technikákkal építenek hitrendszereket, mint a szekták. Előadásában várhatóan bemutatja, hogyan ismerhetjük fel és védhetjük ki ezeket a befolyásolási kísérleteket.

Matt Daniels, korunk egyik legtehetségesebb, Emmy-jelölt infografikusa színpadra lép a rendezvényen. Szemet gyönyörködtető illusztrációin keresztül mutatja be a statisztikákat magányról, hőmérsékleti rekordokról vagy épp szerelmes dalokról. A Brain Baron arról beszél majd, miként lesz komplex adatokból szépség, érthetőség és érzelem - egy olyan képesség, amely a jövő információs túlterheltségében különösen értékessé válik.

Ali Fenwick, a TikTok talán legismertebb sztárpszichológusa azt kutatja, hogyan csap be bennünket az agyunkba, amikor életünk legfontosabb döntéseit hozzuk. Miért választjuk újra és újra a rossz partnert, a mérgező munkahelyet vagy a stresszes életmódot? A Brain Baron abban segít a látogatóknak, hogy felismerjék a veszélyjeleket, és előremutató lehetőségek mellett tegyék le a voksukat.

A fesztiválra érkezik David Wengrow brit régész is, aki a magyar közönséggel arra keresi a választ, mi lenne, ha másképp mesélnénk a történelmet. Vajon máshogy működnének-e a társadalmak, ha a közösségek és az együttműködés is legalább akkora szerepet kapnának az elbeszéléseinkben, mint a hatalom és a hierarchia? Ez a kérdés különösen releváns lehet a jövő társadalmi berendezkedésének alakításában.

Keith Hayward, a Koppenhágai Egyetem fiatal, szókimondó professzora a felnőtté válás nehézségeit vizsgálja a modern világban. A babzsákos munkahelyek, a szülőknél élő harmincasok és a Mickey egeres ruhák kultúrájában kutat, azt elemezve, hogyan nehezítik meg a nyugati társadalmak számunkra azt, hogy felnőtté váljunk. Freya India, a The Spectator és a GIRLS. szerzője pedig egy másik 'népbetegségre' hívja fel a figyelmet: miért van a mai kor emberének kényszeres szüksége arra, hogy a legszemélyesebb élményeit is posztolja, és hogyan élhetjük át a pillanatok varázsát a ránk telepedő láthatósági nyomás alatt.

A nemzetközi sztárelőadók sorát tovább erősíti Martin Stransky világhírű agykutató, Dimitris Xygalatas, a rítusok szükségességét kutató antropológus és Iain McGilchrist, az emberi agy bal és jobb féltekéjének kapcsolatát kutató pszichiáter is. Mindannyian olyan témákat boncolgatnak, amelyek segíthetnek megérteni, hogyan működik az emberi elme, és hogyan alkalmazkodhatunk a jövő kihívásaihoz.

A hazai előadók között is igazi különlegességekkel találkozhatnak a látogatók. Erdélyi Róbert, a Nap rejtélyeit vizsgáló tudós, Horváth Eszter, a National Geographic Jeges-tengert is megjárt fotósa, Baán Izsák bencés szerzetes, Berecz András mesemondó, valamint a Westminster-apátságban és a Szent Pál-székesegyházban is fellépő zenész ikerpár, Tóth-Vajna Gergely és Zsombor is színpadra lép, hogy különböző perspektívákból mutassák be, hogyan készülhetünk fel a következő 25 évre.

A Brain Bar fesztivál tehát nemcsak a technológiai újdonságokra koncentrál, hanem holisztikus képet kíván nyújtani a jövőről, figyelembe véve a pszichológiai, társadalmi, kulturális és tudományos aspektusokat is.

A rendezvény célja, hogy segítsen eligazodni a jövő kihívásaiban, és inspirálja a látogatókat arra, hogy aktívan alakítsák saját jövőjüket és a társadalom fejlődését.

A fesztivál ingyenes tanárok és diákok számára, és teljes középiskolás osztályok regisztrációjára is van lehetőség. Akik már nem tanulnak, de nem is tanítanak, a Brain Bar honlapján kedvezményes early bird jegyeket találnak, a legfrissebb információkat pedig a Facebook-eseményben lehet folyamatosan nyomon követni.

A Portfolio Csoport a Brain Bar médiatámogatója.

Címlapkép forrása: Vadnai Szabolcs