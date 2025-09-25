  • Megjelenítés
Meddig zuhan Franciaország a befektetők szemében? Ez a mostani válság tétje
Meddig zuhan Franciaország a befektetők szemében? Ez a mostani válság tétje

A következő hetekben kiderül, hogy képes lesz-e Franciaország új kormánya visszanyerni a befektetők bizalmát. A 2026. évi költségvetés elfogadásának októberi határideje egyre jobban közeledik, eközben viszont továbbra sem látszik, hogy hogy fogja a Sébastien Lecornu-vezette kormány számottevően mérsékelni a jövő évi hiánycélt. A nemrég kinevezett miniszterelnök kifejezetten nehéz helyzetben van, Franciaország adósbesorolását ugyanis két hitelminősítő is rontotta az elmúlt hetekben, miközben a gyakori tüntetések és a parlamenti többség hiánya lényegében minden átfogó költségvetési reformot lehetetlenné tesznek.

Napról napra érkeznek új hírek a kormányválságban lévő Franciaországból, amelyek egyáltalán nem afelé mutatnak, hogy az ország rövid távon úrrá tud lenni akut túlköltekezési problémáin. A mostani válság Francois Bayrou kormányának szeptemberi bukásával vette kezdetét, ami azért következett be, mert a képviselők szerint a politikus túl erős megszorítócsomagot javasolt a GDP 5 százalékát is meghaladó hiány lefaragására. A jövő évi költségvetés körüli viták Bayrou lemondása után sem csillapodtak, az új miniszterelnök, Sébastien Lecornu munkáját pedig tüntetéshullámok, romló befektetői bizalom és az ország adósságkockázatának leminősítése nehezíti.

A fokozatosan növekvő francia államadósság és az elmúlt években rendre 5 százalék fölé emelkedő költségvetési hiány már eddig is aggodalommal töltötte el a nemzetközi befektetőket. Az Európai Bizottság hivatalos hiánycélja 3 százalék, így Franciaország ellen idén januárban meg is indult a túlzottdeficit-eljárás. Erőteljes piaci reakciót azonban csak Bayrou kormányának bukása és a politikai kockázatok növekedése váltott ki.

A kibontakozó válsághelyzetre a befektetők eszközeik eladásával reagáltak, ami a részvénypiacok esését, valamint a kötvényhozamok jelentős emelkedését okozta. A hitelkockázat növekedését a világ nagy hitelminősítő ügynökségei is megerősítették: szeptember 12-én a Fitch Ratings "A+"-ra csökkentette a korábbi "AA-"-os adósságbesorolást, míg a Morningstar DBRS múlt pénteken rontotta "AA"-ra a korábbi "AA+"-os értékelést.

A változás elsősorban az erősödő belpolitikai széttagoltság és a politikai konszenzus csökkenése által okozott kihívásokat tükrözi. A jelenlegi bizonytalan politikai környezet és kormányzati instabilitás korlátozza a fiskális politika hatékonyságát

– áll a Morningstar DBRS jelentésében.

Franciaországban a 2024 júliusában tartott időközi választások óta egy politikai tábornak sincs parlamenti többsége, így kisebbségi kormányok vezetik az országot, ami a költségvetési fegyelem helyreállítását jelentősen megnehezíti.

A parlamenti frakciók megosztottsága teljesen megköti az éppen kormányozni próbáló párt/koalíció kezét, amely ezért képtelen bármilyen megszorító intézkedést megszavaztatni komolyabb politikai áldozatok nélkül.

Már Michel Barnier kormánya is a deficitcsökkentő intézkedések miatt bukott meg 2024 decemberében, majd a sorba idén szeptemberben beállt Bayrou is. Mindez jól mutatja, hogy a hiánycsökkentés és a megszorítások a jelenlegi francia politikai helyzetben öngyilkosságnak számítanak, így jó kérdés, hogy Lecornu milyen javaslattal áll elő majd.

A jelenlegi politikai széttagoltság és a konszenzus hiánya akadályozza a kormányt abban, hogy határozott költségvetési intézkedéseket hozzon

– fogalmazott jelentésében a DBRS.

A problémát tehát önmagában nem a hiány és az államadósság növekedése jelenti, hanem az, hogy a politikai instabilitás miatt nem látszik a lehetőség és a szándék a konszolidációra.

Franciaország átveszi Olaszország helyét a szégyenpadon?

Európa notóriusan túlköltekező államáról a korábbi években általában Olaszország jutott az emberek eszébe, most azonban úgy tűnik, hogy Franciaország a mediterrán állam helyébe lép. Míg utóbbit az elmúlt két hétben kétszer is leminősítették, addig Olaszország szuverén adósságának kockázati besorolása múlt pénteken először javult 2021 óta: a mediterrán országot a Fitch Ratings minősítette fel "BBB+"-ra.

Olaszországban Giorgia Meloni kormányfő már közel három éve hivatalban van (hasonlóra legutóbb Silvio Berlusconi volt képes 2008 és 2011 között), a viszonylagos politikai stabilitás pedig az ország költségvetési konszolidációjában is megmutatkozott. Olaszország 2021 óta 20 százalékponttal csökkentette GDP-arányos államadósságát (157,7 százalékról 137,9-re), miközben Franciaországé gyakorlatilag a koronavírus-járványkor elért szinten maradt (mindössze 3 százalékponttal csökkent).

A politikai stabilitás és a költségvetési politika közelmúltban merőben különböző alakulása régen nem látott közelségbe hozta a két ország kockázati megítélését. Franciaország az eurózóna adósságválsága előtt Németországtól nem sokkal elmaradva a kontinens egyik legstabilabb országának számított, míg szuverén adósságkockázatot tekintve Olaszország már ekkor is csak az európai középmezőnyben volt (átlagos minősítése pedig "AA-" volt).

Az eurózónabeli adósságválságra a hitelminősítők sorozatos leminősítésekkel reagáltak, ez pedig Olaszországot sokkal érzékenyebben érintette, mint Franciaországot. A mediterrán ország kockázati besorolása egészen a "BBB-" - "BBB+" szintig süllyedt, miközben Franciaországé csak "AA"-ig romlott (ez nagyjából 6 szintnyi különbséget jelent). Az elmúlt években viszont ellentétesen alakul a két ország hitelminősítése, így ma Olaszország besorolása már csak 3 szinttel marad el szomszédjától, a kilátások pedig a rés további szűkülésének irányába mutatnak.

Hasonló trend figyelhető meg a kötvénypiacon is: az adósságválságkor tapasztalt 4 százalékpontos különbség után az olasz 10 éves kötvények franciához képest számított kockázati prémiuma 1-2 százalékpont körül ingadozott, majd a koronavírus után dinamikus csökkenés kezdődött, mára pedig gyakorlatilag meg is szűnt a különbözet. Ahogy arról be is számoltunk, a 10 éves olasz kötvényhozamok pénteken csökkentek először a francia alá.

Munkaszüneti napok megszüntetése, adóemelés, delegációk: lassan minden terület célkeresztbe kerül

A Sébastien Lecornu-vezette új kormány legfontosabb feladata most egy olyan 2026-os költségvetési terv összeállítása, amely képes meggyőzni a piacokat, hogy Franciaország nemcsak elkötelezett a hiány csökkentésében, de van is lehetősége érdemi lépéseket tenni ennek irányába. Lecornu a kinevezése óta eltelt időben igyekezett egyeztetni az ellenzéki pártok képviselőivel, ezzel párhuzamosan azonban már néhány saját ötlettel is előállt.

Mivel Bayrou 43,8 milliárd euró összértékű (azaz a francia GDP 1,5 százalékát kitevő) kiigazítócsomagja olyan tüntetéshullámot okozott, ami a miniszterelnököt is túlélte, Lecornunak a szakértők szerint nagyon óvatosan kell a kérdéshez közelítenie.

A korábbi javaslatok közül a legnagyobb visszhangot a 2 munkaszüneti nap eltörléséről szóló terv váltotta ki, amely az előzetes becslések alapján 4,2 milliárd euró többletjövedelmet termelt volna az állam számára és 0,2 százalékponttal gyorsította volna a gazdasági növekedést. A lakosság heves tiltakozással és tüntetésekkel reagált a még Bayrou által beterjesztett javaslatra, amelyet végül Lecornu szeptember 13-án visszavont.

Szintén nagy nyilvánosságot kapott Gabriel Zucman közgazdász javaslata, amely a 100 millió euró feletti vagyonnal rendelkezőket sújtaná 2 százalékos adóval (Zucman-adó). Zucman becslései szerint az új vagyonadó mintegy 1 800 francia háztartást érintene, akik eddig semmilyen, vagy csak nagyon alacsony jövedelemadót fizettek. A tervezetet az országgyűlés még februárban megszavazta, azonban a szenátus júliusban elvette, így jelenleg nem hatályos jogszabály. A baloldali ellenzéki pártok a költségvetés körüli viták miatt ismételten napirendre tűznék a javaslat tárgyalását (valamint a szélsőjobboldaliak is hasonló javaslattal álltak elő), Lecornu kormánya azonban ellenzi az új adó kivetését. A politikus álláspontját azzal indokolja, hogy a vagyonadó a gazdasági rendszert és ezáltal a foglalkoztatottságot is negatívan érintené.

Már a különféle javaslatokból is látszik, hogy milyen nehéz feladat előtt áll az új miniszterelnök, a költségvetési konszolidáció kérdésében ugyanis számos kompromisszumokat kell várhatóan kötnie a parlamenti frakciókkal.

Márpedig köztes megoldást találni a bal- vagy a radikális jobboldal támogatásával rendkívül nehéz lesz.

Lecornu éppen ezért az állami bürokrácia visszavágásával igyekszik azonnali üzenetet küldeni a piacoknak. A miniszterelnök első intézkedéseinek egyikével megszüntetett hat minisztériumokat koordináló delegációt, és nyíltan kijelentette, hogy a korábbinál jóval hatékonyabb államszervezeti működést szeretne meghonosítani.

A cél az, hogy a kormányzat adminisztratív működés hatékonyabb, transzparensebb és egyszerűbb legyen

- jelentette ki a miniszterelnök.

Bár az eddigi intézkedések önmagukban nem segítenek sokat a hiány csökkentésén, mutatják Lecornu elköteleződését a korábbinál fegyelmezettebb költségvetési politika iránt. Ez jól jel lehet Franciaországnak a befektetői bizalom helyreállása szempontjából,

hosszú távú, érdemi piaci hangulatváltozás azonban csak a jövő évi büdzsétervezet elfogadása után várható.

A magas államadósság önmagában nem ok a befektetői bizalom megrendülésére. Ez az Amerikai Egyesült Államok és Japán esetében is jól látszik. Franciaország esetében a problémát ráadásul nem a gazdaság jelenti, hiszen az nem szenved olyan komolyabb strukturális problémáktól, mint ami Görögországot vagy Olaszországot jellemezte az euróövezeti adósságválság során. Az említett mediterrán országok a múlt évtized elején relatíve gyorsan kilábaltak a válságból, ráadásul tették mindezt egy, a jelenleginél sokkal rosszabb világgazdasági körülmények közepette.
Európa második legerősebb gazdaságában a rossz kormányzati hatékonyság és a politikai bizonytalanság az, ami elriasztja a befektetőket. Franciaország kormányainak az elmúlt 2 évtizedben számos lehetősége lett volna a költségvetési fegyelem helyreállítására és az államadósság lefaragására, azonban érdemben sosem éltek ezekkel. Mindehhez jött hozzá az elmúlt bő egy év politikai bizonytalansága, amely során egy dolog biztosan kiderült: a költségvetési megszorítási csomag egyenes út a bukáshoz. Ebben a környezetben joggal aggódhatnak a befektetők a francia büdzsé jövője miatt, amit csak a 2026-os - számottevő kiadáscsökkentést tartalmazó - tervezet elfogadása tud majd valamelyest enyhíteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

