Meddig zuhan Franciaország a befektetők szemében? Ez a mostani válság tétje

A következő hetekben kiderül, hogy képes lesz-e Franciaország új kormánya visszanyerni a befektetők bizalmát. A 2026. évi költségvetés elfogadásának októberi határideje egyre jobban közeledik, eközben viszont továbbra sem látszik, hogy hogy fogja a Sébastien Lecornu-vezette kormány számottevően mérsékelni a jövő évi hiánycélt. A nemrég kinevezett miniszterelnök kifejezetten nehéz helyzetben van, Franciaország adósbesorolását ugyanis két hitelminősítő is rontotta az elmúlt hetekben, miközben a gyakori tüntetések és a parlamenti többség hiánya lényegében minden átfogó költségvetési reformot lehetetlenné tesznek.

Napról napra érkeznek új hírek a kormányválságban lévő Franciaországból, amelyek egyáltalán nem afelé mutatnak, hogy az ország rövid távon úrrá tud lenni akut túlköltekezési problémáin. A mostani válság Francois Bayrou kormányának szeptemberi bukásával vette kezdetét, ami azért következett be, mert a képviselők szerint a politikus túl erős megszorítócsomagot javasolt a GDP 5 százalékát is meghaladó hiány lefaragására. A jövő évi költségvetés körüli viták Bayrou lemondása után sem csillapodtak, az új miniszterelnök, Sébastien Lecornu munkáját pedig tüntetéshullámok, romló befektetői bizalom és az ország adósságkockázatának leminősítése nehezíti.

Újabb pofont kapott Franciaország a hitelminősítőktől

A fokozatosan növekvő francia államadósság és az elmúlt években rendre 5 százalék fölé emelkedő költségvetési hiány már eddig is aggodalommal töltötte el a nemzetközi befektetőket. Az Európai Bizottság hivatalos hiánycélja 3 százalék, így Franciaország ellen idén januárban meg is indult a túlzottdeficit-eljárás. Erőteljes piaci reakciót azonban csak Bayrou kormányának bukása és a politikai kockázatok növekedése váltott ki.

A kibontakozó válsághelyzetre a befektetők eszközeik eladásával reagáltak, ami a részvénypiacok esését, valamint a kötvényhozamok jelentős emelkedését okozta. A hitelkockázat növekedését a világ nagy hitelminősítő ügynökségei is megerősítették: szeptember 12-én a Fitch Ratings "A+"-ra csökkentette a korábbi "AA-"-os adósságbesorolást, míg a Morningstar DBRS múlt pénteken rontotta "AA"-ra a korábbi "AA+"-os értékelést.

A változás elsősorban az erősödő belpolitikai széttagoltság és a politikai konszenzus csökkenése által okozott kihívásokat tükrözi. A jelenlegi bizonytalan politikai környezet és kormányzati instabilitás korlátozza a fiskális politika hatékonyságát

– áll a Morningstar DBRS jelentésében.

Franciaországban a 2024 júliusában tartott időközi választások óta egy politikai tábornak sincs parlamenti többsége, így kisebbségi kormányok vezetik az országot, ami a költségvetési fegyelem helyreállítását jelentősen megnehezíti.

A parlamenti frakciók megosztottsága teljesen megköti az éppen kormányozni próbáló párt/koalíció kezét, amely ezért képtelen bármilyen megszorító intézkedést megszavaztatni komolyabb politikai áldozatok nélkül.

Már Michel Barnier kormánya is a deficitcsökkentő intézkedések miatt bukott meg 2024 decemberében, majd a sorba idén szeptemberben beállt Bayrou is. Mindez jól mutatja, hogy a hiánycsökkentés és a megszorítások a jelenlegi francia politikai helyzetben öngyilkosságnak számítanak, így jó kérdés, hogy Lecornu milyen javaslattal áll elő majd.

A jelenlegi politikai széttagoltság és a konszenzus hiánya akadályozza a kormányt abban, hogy határozott költségvetési intézkedéseket hozzon

– fogalmazott jelentésében a DBRS.

A problémát tehát önmagában nem a hiány és az államadósság növekedése jelenti, hanem az, hogy a politikai instabilitás miatt nem látszik a lehetőség és a szándék a konszolidációra.

Franciaország átveszi Olaszország helyét a szégyenpadon?

Európa notóriusan túlköltekező államáról a korábbi években általában Olaszország jutott az emberek eszébe, most azonban úgy tűnik, hogy Franciaország a mediterrán állam helyébe lép. Míg utóbbit az elmúlt két hétben kétszer is leminősítették, addig Olaszország szuverén adósságának kockázati besorolása múlt pénteken először javult 2021 óta: a mediterrán országot a Fitch Ratings minősítette fel "BBB+"-ra.

Olaszországban Giorgia Meloni kormányfő már közel három éve hivatalban van (hasonlóra legutóbb Silvio Berlusconi volt képes 2008 és 2011 között), a viszonylagos politikai stabilitás pedig az ország költségvetési konszolidációjában is megmutatkozott. Olaszország 2021 óta 20 százalékponttal csökkentette GDP-arányos államadósságát (157,7 százalékról 137,9-re), miközben Franciaországé gyakorlatilag a koronavírus-járványkor elért szinten maradt (mindössze 3 százalékponttal csökkent).

A politikai stabilitás és a költségvetési politika közelmúltban merőben különböző alakulása régen nem látott közelségbe hozta a két ország kockázati megítélését. Franciaország az eurózóna adósságválsága előtt Németországtól nem sokkal elmaradva a kontinens egyik legstabilabb országának számított, míg szuverén adósságkockázatot tekintve Olaszország már ekkor is csak az európai középmezőnyben volt (átlagos minősítése pedig "AA-" volt).

Az eurózónabeli adósságválságra a hitelminősítők sorozatos leminősítésekkel reagáltak, ez pedig Olaszországot sokkal érzékenyebben érintette, mint Franciaországot. A mediterrán ország kockázati besorolása egészen a "BBB-" - "BBB+" szintig süllyedt, miközben Franciaországé csak "AA"-ig romlott (ez nagyjából 6 szintnyi különbséget jelent). Az elmúlt években viszont ellentétesen alakul a két ország hitelminősítése, így ma Olaszország besorolása már csak 3 szinttel marad el szomszédjától, a kilátások pedig a rés további szűkülésének irányába mutatnak.

Hasonló trend figyelhető meg a kötvénypiacon is: az adósságválságkor tapasztalt 4 százalékpontos különbség után az olasz 10 éves kötvények franciához képest számított kockázati prémiuma 1-2 százalékpont körül ingadozott, majd a koronavírus után dinamikus csökkenés kezdődött, mára pedig gyakorlatilag meg is szűnt a különbözet. Ahogy arról be is számoltunk, a 10 éves olasz kötvényhozamok pénteken csökkentek először a francia alá.

Munkaszüneti napok megszüntetése, adóemelés, delegációk: lassan minden terület célkeresztbe kerül

A Sébastien Lecornu-vezette új kormány legfontosabb feladata most egy olyan 2026-os költségvetési terv összeállítása, amely képes meggyőzni a piacokat, hogy Franciaország nemcsak elkötelezett a hiány csökkentésében, de van is lehetősége érdemi lépéseket tenni ennek irányába. Lecornu a kinevezése óta eltelt időben igyekezett egyeztetni az ellenzéki pártok képviselőivel, ezzel párhuzamosan azonban már néhány saját ötlettel is előállt.

Mivel Bayrou 43,8 milliárd euró összértékű (azaz a francia GDP 1,5 százalékát kitevő) kiigazítócsomagja olyan tüntetéshullámot okozott, ami a miniszterelnököt is túlélte, Lecornunak a szakértők szerint nagyon óvatosan kell a kérdéshez közelítenie.

A korábbi javaslatok közül a legnagyobb visszhangot a 2 munkaszüneti nap eltörléséről szóló terv váltotta ki, amely az előzetes becslések alapján 4,2 milliárd euró többletjövedelmet termelt volna az állam számára és 0,2 százalékponttal gyorsította volna a gazdasági növekedést. A lakosság heves tiltakozással és tüntetésekkel reagált a még Bayrou által beterjesztett javaslatra, amelyet végül Lecornu szeptember 13-án visszavont.

Szintén nagy nyilvánosságot kapott Gabriel Zucman közgazdász javaslata, amely a 100 millió euró feletti vagyonnal rendelkezőket sújtaná 2 százalékos adóval (Zucman-adó). Zucman becslései szerint az új vagyonadó mintegy 1 800 francia háztartást érintene, akik eddig semmilyen, vagy csak nagyon alacsony jövedelemadót fizettek. A tervezetet az országgyűlés még februárban megszavazta, azonban a szenátus júliusban elvette, így jelenleg nem hatályos jogszabály. A baloldali ellenzéki pártok a költségvetés körüli viták miatt ismételten napirendre tűznék a javaslat tárgyalását (valamint a szélsőjobboldaliak is hasonló javaslattal álltak elő), Lecornu kormánya azonban ellenzi az új adó kivetését. A politikus álláspontját azzal indokolja, hogy a vagyonadó a gazdasági rendszert és ezáltal a foglalkoztatottságot is negatívan érintené.

Már a különféle javaslatokból is látszik, hogy milyen nehéz feladat előtt áll az új miniszterelnök, a költségvetési konszolidáció kérdésében ugyanis számos kompromisszumokat kell várhatóan kötnie a parlamenti frakciókkal.

Márpedig köztes megoldást találni a bal- vagy a radikális jobboldal támogatásával rendkívül nehéz lesz.

Lecornu éppen ezért az állami bürokrácia visszavágásával igyekszik azonnali üzenetet küldeni a piacoknak. A miniszterelnök első intézkedéseinek egyikével megszüntetett hat minisztériumokat koordináló delegációt, és nyíltan kijelentette, hogy a korábbinál jóval hatékonyabb államszervezeti működést szeretne meghonosítani.

A cél az, hogy a kormányzat adminisztratív működés hatékonyabb, transzparensebb és egyszerűbb legyen

- jelentette ki a miniszterelnök.

Bár az eddigi intézkedések önmagukban nem segítenek sokat a hiány csökkentésén, mutatják Lecornu elköteleződését a korábbinál fegyelmezettebb költségvetési politika iránt. Ez jól jel lehet Franciaországnak a befektetői bizalom helyreállása szempontjából,

hosszú távú, érdemi piaci hangulatváltozás azonban csak a jövő évi büdzsétervezet elfogadása után várható.

A magas államadósság önmagában nem ok a befektetői bizalom megrendülésére. Ez az Amerikai Egyesült Államok és Japán esetében is jól látszik. Franciaország esetében a problémát ráadásul nem a gazdaság jelenti, hiszen az nem szenved olyan komolyabb strukturális problémáktól, mint ami Görögországot vagy Olaszországot jellemezte az euróövezeti adósságválság során. Az említett mediterrán országok a múlt évtized elején relatíve gyorsan kilábaltak a válságból, ráadásul tették mindezt egy, a jelenleginél sokkal rosszabb világgazdasági körülmények közepette.

Európa második legerősebb gazdaságában a rossz kormányzati hatékonyság és a politikai bizonytalanság az, ami elriasztja a befektetőket. Franciaország kormányainak az elmúlt 2 évtizedben számos lehetősége lett volna a költségvetési fegyelem helyreállítására és az államadósság lefaragására, azonban érdemben sosem éltek ezekkel. Mindehhez jött hozzá az elmúlt bő egy év politikai bizonytalansága, amely során egy dolog biztosan kiderült: a költségvetési megszorítási csomag egyenes út a bukáshoz. Ebben a környezetben joggal aggódhatnak a befektetők a francia büdzsé jövője miatt, amit csak a 2026-os - számottevő kiadáscsökkentést tartalmazó - tervezet elfogadása tud majd valamelyest enyhíteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images