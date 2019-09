Ütős csúcshelikopterekkel erősít a Honvédség - íme néhány izgalmas kép

Martin Keller, az Airbus H145-ös programjának vezetője a vállalat donauwörthi üzemében megrendezett sajtóeseményen ismertette, hogy a gép egyik legfőbb előnye előnye a sokoldalúság: képes ellátni 80%-át azoknak a harci feladatoknak, mint amelyeket a Tiger harci helikopter is el tud látni, cserébe sokkal olcsóbb. Emellett - konfigurációtól függően - képes akár harctéri irányító központként, mentőhelikopterként is funkcionálni és akár hat gyalogos vagy két sérült szállítására is átalakítható.A H145-ös méretétől fogva eleve nehezen észlelhető szabad szemmel, ezen kívül viszonylag csendes és radarral is nehezebb érzékelni. Más típusokhoz képest könnyen megoldható a típus logisztikai támogatása is - ismertette a szakember.Bár Magyarország egyelőre a D-2-es generációt rendszeresíti, szó esett a helikoptercsalád további fejlesztéseiről is: a H145-ös következő generációja a D-3-as lesz, civil változata 2020 közepén, katonai változata 2021 közepén készül majd el. A D-3-as fejlesztés elsődleges célja a típus teherbírásának növelése, illetve a fenntartási költségek csökkentése lesz.

Az egyik első, hamarosan honvédségi szolgálatba álló H145M többcélú katonai helikopter. Fotó: Portfolio

Összesen eddig 230 darab H145-öst szállított le az Airbus Helicopters, katonai változatából, a H145M-ből eddig 23 darab állt szolgálatba. A H145M legnagyobb megrendelője Magyarország 20 darabos "csomagjával", második mögöttünk a német hadsereg különleges alakulata 15 darab már szolgálatban álló gépével, majd a szerb védelmi minisztérium 9 helikopterrel - mondta el Keller.Keller azt is ismertette, hogy A H145-ösöket legnagyobb arányban (37%) katonai célra használják (főleg a Lakota-program miatt az USA-ban), a második a légi mentés (33%), majd a kereskedelmi (12%) felhasználás.

A H145M műszerfala. Jól látható, hogy szinte teljesen digitalizált a gép irányítása. Fotó: Portfolio

Az eseményen részt vettek az első magyar H145M-pilóták is, Simon Zsolt alezredes és Dajka Attila őrnagy. Kérdésünkre elmondták, hogy teljesen más a német forgószárnyasokkal repülni, mint a Honvédség régi orosz helikoptereivel; a Mi-24-esnél például a német gép sokkal könnyebb, kisebb, ezért egyszerűbb vele manővereket végrehajtani. Nagy előrelépésnek nevezték a pilóták azt is, hogy csak egy analóg műszer található a pilótafülkében, a H145M teljesen digitalizált. A szimulátorban eltöltött kb. 40 óra egyébként jól felkészítette őket a típus repülésére. Nagy László ezredes újságírói kérdésre elmondta, hogy a következő években remélhetőleg a Honvédség is beszerez egy ilyen szimulátort.

Az egyik legelső magyar megrendelésre készült H145M az első magyar pilótákkal Donauwörthben. Fotó: Portfolio

A 20 repülőgépből 14-en megkezdődött a gyártás, az első 8 darabon már a fő darabegységek szerelése folyik, 6 végszerelés alatt van, a 6-ból 4 röpképes állapotban van, 2 már repült, ebből a másodikat tekintettük meg ma. A 4 repülésképes gép érkezik majd Magyarországra még idén - mondta el az ezredes.

Nagy László ezredes a Portfolio kérdésére beszélt a nehezebb, H225M helikopterek beszerzésének forgatókönyvéről is: 2023 elején indul el a pilóták átképzése a típusra, az első négy gép pedig az év vége felé érkezik majd meg. Ezután 2024-ben még nyolc, 2025-ben pedig még négy gép érkezik meg a Honvédség légierejének kötelékébe.Az ezredes azt is ismertette, hogy jelenleg még nincs a H145M-eknek páncélelhárító képessége, a Honvédség viszont az Airbus-szal kötött szerződésben igényelte ezt; a repülési vállalat dolgozik a forgószárnyasok irányított és irányítatlan páncélhárító rakétákkal való felszerelésén is. Az Airbus izraeli gyártmányú Spike-rakétákkal kísérletezik, de nem biztos, hogy a Honvédség is ezt a típust választja majd - mondta el Nagy László ezredes.

A második magyar megrendelésre gyártott H145M a levegőben. Fotó: Portfolio

Gregor von Kursell, az Airbus Helicopters sajtóigazgatója elmondta, hogy jelenleg 148 országban használják az Airbus Helicopters gépeit, ezen országok 85%-a kevesebb, mint 5 helikopterből álló Airbus-flottát üzemeltet. A vállalat helikoptereit jelenleg 3000 szervezet használja. A cég bevételeinek 46%-a katonai, 54%-a a civil szférából származik. Utóbbinak része az egészségügyi és rendőrségi alkalmazás is. Csak 2018-ban majdnem 3 millió órát repültek az Airbus helikopterei. A vállalatnak 9%-os részesedése van a katonai helikopterek piacán (melyet főleg amerikai, kínai és orosz gyártók dominálnak), míg a civil piacon 52% ez az arányszám.

Magyar H145M, egyelőre még Donauwörthben, német országjelzéssel. Fotó: Portfolio

Donauwörthben építik egyébként az Airbus következő generációs repülő járművét, a CityAirbust, ez egy elektromos, VTOL, 4 ember szállítására alkalmas jármű lesz, ezzel kapcsolatosan részletekkel külön cikkben jelentkezünk majd.A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program egyes részleteiről itt írtunk: