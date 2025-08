Fittyet hány Oroszország egyik legfontosabb partnere az Egyesült Államok fenyegetéseire - Hajlandóak szembenézni Washington haragjával

India továbbra is vásárolni kívánja az olcsó orosz olajat, annak ellenére, hogy Donald Trump amerikai elnök büntetővámokkal fenyegetőzik. Korábban egyes híradások arról számoltak be, hogy Új-Delhi felfüggesztette az állami vásárlásokat, és erre utaló jelek érkeztek a kikötőkből is. Most azonban a kormányzat vehemensen tagad, és az amerikai megtorlást is felvállalja - jelentette a Kyiv Independent