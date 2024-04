Irán megindította támadását Izrael ellen, drónokat és rakétákat lőtt ki - Folyamatosan frissülő cikkünk

Szombat késő este Irán megindította támadását Izrael ellen: több hullámban száznál is több drónt indított útnak Irak légterén keresztül, valamint rakétákat is kilőttek. Izrael követi a drónok és rakéták útját, valamint légtérzárat rendelt el vasárnap hajnaltól. Vasárnap hajnalban megérkeztek az első hírek arról, hogy az amerikai haderő több drónt is megsemmisített Szíria és Jordánia felett. Cikkünket folyamatosan frissítjük a beérkező információkkal.