Videó: megsemmisítő csapást mért Irán légvédelmére Izrael

Felvételeket publikált az izraeli haderő az Irán területén zajló katonai műveletekről, a képsorokon az látható, ahogy az IDF drónjai és vadászgépei iráni légvédelmi rendszereket rongálnak.

Az alábbi videók Iszfahán területén, Irán központi részén készültek, Izrael drónokkal és repülőgépekről indított irányított rakétákkal rongálja rajta az ellenséges ország légvédelmi képességét.

A felvételeken több helyi gyártmányú légvédelmi rendszer mellett feltűnik egy orosz TOR-komplexum is.

חיל האוויר תקף מספר מערכות טילים איראניות שיועדו לפגוע בכלי הטיס שלנו במרחב אצפהאןבימים האחרונים, מטוסי קרב תקפו מערכות טילים ומכ {:url} — {:name} ({:user}) {:date}

A vadászgépeink és az izraeli légierő egyéb gépei szabadon dolgoznak Irán légterében, csapást mérve az iráni rezsim katonai célpontjai ellen Irán középső és nyugati részében”

– kommentálta a képsorokat az izraeli haderő Twitteren.

Címlapkép forrása: Michael Jacobs/Art in All of Us/Corbis via Getty Images