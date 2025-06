Ez aztán a fordulat: egy csapásra véget érhet a háború Izrael és Irán között

Izrael a közel-keleti feszültségek enyhítése érdekében hamarosan befejezheti az Irán elleni légicsapásokat, miközben az Egyesült Államok közvetítőként lép fel a konfliktusban.

A The Wall Street Journal (WSJ) izraeli és arab tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy Izrael a vasárnapi amerikai csapások után kész lezárni az Irán elleni bombázásokat. Az izraeli Channel 12 szerint az ország úgy véli, hogy a következő napokban eléri a "Rising Lion" hadművelet katonai céljait, vagyis az iráni nukleáris és ballisztikus rakétafenyegetés elhárítását. Arab tisztviselők elmondták a lapnak, hogy az Egyesült Államok arra kérte arab partnereit, közvetítsék Irán felé: Izrael hamarosan be kívánja fejezni a hadműveletet. Irán azonban úgy érzi, hogy válaszolnia kell a vasárnapi amerikai csapásokra.

Egy izraeli tisztviselő a The Times of Israel-nek nyilatkozva kijelentette, hogy Jeruzsálem kész befejezni a bombázási kampányt, ha Irán beleegyezik nukleáris programjának leszerelésébe.

Ez Iránon múlik, nem rajtunk. Boldogan lezárnánk most; ha megállapodás születik a végén, Izrael elégedett lesz az eredménnyel

- mondta a tisztviselő. A Channel 12 szerint két lehetőség van a háború befejezésére: Izrael egyoldalúan bejelentheti, hogy elérte háborús céljait, és Irán befejezi a rakétatámadásokat; vagy az Egyesült Államok bejelenti, hogy mindkét fél tűzszünetben állapodott meg, amit Izrael kevésbé tart kívánatosnak.

A Walla hírportál szerint, ha Irán nem hagyja abba az Izrael elleni tüzelést, Izrael fokozni fogja csapásait, különös tekintettel a rezsim aláásására. A mai, Teherán szívében lévő célpontok elleni támadások előrevetítik, mit tehet Izrael, ha Irán nem egyezik bele a tüzelés beszüntetésébe. Biztonsági forrásokra hivatkozva a Walla azt közölte, hogy Izrael szerint Ali Hamenei legfőbb vezető a fő akadálya annak, hogy Irán beleegyezzen a harcok befejezésébe. Izraeli tisztviselők a WSJ-nek elmondták, hogy remélik, az amerikai és izraeli csapások visszaterelik Iránt a tárgyalóasztalhoz, ahol végül elfogadja nukleáris programjának befejezését. Az izraeli tisztviselők hozzátették, hogy

ha Izrael úgy ítéli meg, hogy Teherán megpróbálja újjáépíteni a programot, ismét légicsapásokat fog végrehajtani.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy Izrael nagyon közel áll iráni céljainak eléréséhez, miután jelentős károkat okozott mind a ballisztikus rakétaprogramban, mind a nukleáris létesítményekben. Megígérte, hogy nem engedi Izraelt "felőrlő háborúba" sodródni az Iszlám Köztársasággal, de hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy kész lenne befejezni a támadásokat, mielőtt minden célját elérné.

Címlapkép forrása: �� David Rubinger/CORBIS/Corbis via Getty Images