Trump nem nagyon hagyott nyitott kérdéseket: bukhat a rezsim

Politikailag nem korrekt a »rezsimváltás« kifejezést használni, de ha a jelenlegi iráni rezsim nem képes újra NAGGYÁ TENNI IRÁNT, miért ne történne rezsimváltás??? MIGA!!!

– írta ki Donald Trump amerikai elnök a támadást követően a közösségi médiás felületére.

A kijelentés arra utalhat, hogy megváltoztak a stratégiai célok Washingtonban, és már inkább arra törekednek, hogy a nukleáris létesítmények mellett az iszlamista rezsimet is megdöntsék. Eddig ezt az elnök is tagadta, bár jelenleg is a stáb több tagja is kifejezetten elutasítja, hogy a teheráni vezetés megdöntése lenne a beavatkozás célja.

Ez a misszió nem a rezsimváltásról szólt

– mondta Pete Hegseth védelmi miniszter az újságíróknak néhány órával a csapásokat követően.

Megerősítette a szavait J. D. Vance alelnök is, aki szerint „nem akarnak rezsimváltást”. Kérdéses, hogy Trump friss bejegyzése után a legfontosabb politikai szereplők is irányváltást mutatnak majd a kommunikációjukban, vagy az egyébként rendkívül megosztó kérdésben a továbbiakban is egymásnak ellentmondó kommunikáció következik.

