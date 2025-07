Az utolsó nagy csatára készülnek Donyeckben - Ukrajna már most bajban van

Ukrajnának már csak egyetlen jelentős erődvárosa maradt Donyeck megyében, amely egyben a keleti védvonal utolsó bástyája is, Kosztjantinivka. Oroszország a félig-meddig bekerített nagyváros elfoglalására készül, míg Ukrajna egyre súlyosabb gondokkal néz szembe - számolt be helyszíni riportban a The New York Times