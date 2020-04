"Valóságos licit és harc folyik a vírusölő fertőtlenítőkért" - Még 10-szeres áron is muszáj megvenni

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Most értékelődött fel igazán az ingatlanüzemeltető cégek szerepe, amellett, hogy az üresen kongó épületek fenntartására még az egyik legnagyobb home office gyakorlat idején is oda kell figyelni, ők biztosítják azt is, hogy a nagyobb irodaházakban, vagy kórházakban, de akár még a tömegközlekedési járműveken is tisztaság fogadja a dolgozókat, utazókat. Mindezt egy olyan környezetben, amikor valóságos licit és harc folyik a vírusölő fertőtlenítőkért és a tisztítószerekért akár 10-szeres árat is elkérhetnek.