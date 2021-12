Az építőipari digitalizáció hozza össze a magyar és amerikai piacokat

Az amerikai és a magyar építészeti szegmens sok mindenben eltér egymástól, az építészeti vonásoktól kezdve, a szabályozásokon át, egészen a digitalizáció és a tervezéshez használt BIM megoldások elterjedéséig. Közös jellemző azonban, hogy már mindkét piacon rendelkezésre áll olyan technológia, ami jelentősen megkönnyíti a tervezők, építészek, mérnökök közös és egyidejű munkáját. Amy Senew válaszolt a kérdéseinkre, aki mintegy 30 éve foglalkozik vállalati szoftverekkel, képzését olyan globális szoftvercégeknél végezte, mint az Oracle és az SAP, majd kisebb, magántulajdonban lévő vállalatoknál. Jelenleg a Graphisoft globális értékesítési alelnökeként a bevételeket felügyeli, valamint az új ügyfélszerzésért és a közvetlen értékesítésekért felel amellett, hogy a világszerte több mint 160 partnerből álló globális partnerprogramot, és a Graphisoft „Go-to-Market” stratégiáját is kezeli.

Mit lát, milyen trendek, változások zajlanak most a globális építészeti szoftverfejlesztési piacon?

Azt gondolom, hogy a globális piac átvészelte a világjárványt, és meglátta a BIMcloud, illetve a valós idejű, egyetlen modellben történő munkavégzés előnyeit. A Graphisoft fejlesztőcsapatai továbbra is a BIM-re vonatkozó ígéretek beváltására összpontosítanak. Egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a valódi integrált tervezés – az Archicad jelenleg támogatott koncepciója – egy kifejezetten széles körnek, még a nem BIM-felhasználóknak is előnyös tud lenni. Egyértelmű, hogy az egyes szakterületek egymáshoz való szorosabb kapcsolódása, gondolkodásbeli változást is eredményez. Ez az integrált tervezési folyamat azért kiemelten fontos, mert a kivitelezés előtti problémák koordinálását, valamint megoldásukat segíti még azelőtt, hogy a probléma ténylegesen bekövetkezne.

A Graphisoft több kontinens országaiban is jelen van. Milyen különbségeket lát az európai és az amerikai építőipar között?

A két kontinens építési szabályzatában drasztikus különbségek vannak mind a szabványok, mind ezek végrehajtását illetően. Az USA-ban és Kanadában is léteznek nemzeti szabályok, előbbiben az úgynevezett Nemzetközi Építési Szabályzatot (IBC) a Nemzetközi Építésszabályozási Tanács (ICC) dolgozta ki, és az Egyesült Államok legtöbb joghatósága elfogadja alapszabványként. Kanadában hasonló szerepet tölt be a Nemzeti Kutatási Tanács (NRC) által kiadott, valamint a Kanadai Építési és Tűzvédelmi Szabályzati Bizottság által kidolgozott Nemzeti Építési Szabályzat. Minden kanadai joghatóság az építésügyi osztályhoz benyújtandó PDF rajzokra támaszkodik. A tulajdonosok és a fejlesztők azok, akik előírhatnak bizonyos szoftver- és BIM-követelményeket, illetve egyes ajánlattételi felhívásoknál is vannak a benyújtási formátumra vonatkozó egyéb követelmények. Európában a szabályok abból a szempontból is mások, hogy az Európai Unió minden tagállamra vonatkozóan szabályozási keretet alkalmaz, beleértve a műszaki szabványokat, az egészségügyi és a biztonsági előírásokat, valamint a munkavállalók és az építési termékek szabad mozgásának jogát. Ezeket a szabványokat minden tagállamnak el kell fogadnia, azonban minden országnak más-más szabályozása is lehet, amelyeknek a keretrendszerbe illeszkedve kell működnie.

Amy Senew, kép forrása: Graphisoft

Mely országokban és miért erősebb a digitális átállás? Ön szerint mit kellene tennie a magyar építőiparnak a digitális megoldások gyorsabb bevezetése érdekében?

A digitalizáció és az innovatív technológiák egyre nagyobb mértékű elterjedését látjuk világszerte. Magyarországon prioritás lenne, hogy ösztönözzék a fejlett eszközök és szoftverek építőiparon belüli használatát, bemutatva, hogy ezek hogyan támogatják a jövedelmező növekedést. Ezután lehet csak elvárni az építőipari szereplőktől, hogy elfogadják ezt a megközelítést.

Magyarországon jelenleg nincs olyan szabályozás, ami rákényszerítené az építőipart a BIM és a tervezőszoftverek használatára. Az Egyesült Államokban van ilyen jellegű mesterséges ösztönző?

Az Egyesült Államokban jelenleg nincsenek nemzeti szintű BIM-követelmények az építőipar számára. Azonban egyre több államban és helyi ügynökségnél látjuk, hogy irányelveket és szabványokat hoznak létre, amelyek megkövetelik az építészmérnöki szolgáltatóktól a tervezési, pályázati, építési folyamatoknál a BIM és 3D-s szoftverek használatát. A kezdeti tervektől kezdve, az ajánlattételi dokumentáción át, egészen a projekt lezárásáig.

Milyen különbségeket lát az amerikai és az európai vásárlói igények, a mentalitás, vagy az elvárások között, ha az építészeti szoftverek piacánál maradunk?

Az amerikai felhasználók jobban kedvelik az előfizetéses licencmodelleket, valamint az e-kereskedelmi platformokon keresztül történő online vásárlást.

Milyen előnye van az Archicadnek a szoftverpiacon? Árazásban felveszi a versenyt?

Az építészek az Archicadet részesítik előnyben, robusztusabb, rugalmasabb és könnyebben használható programként tekintenek rá. Ne feledjük, hogy az Archicadet építészek tervezték építészek számára. A Graphisoft feladata, hogy gondoskodjon arról, hogy az árazása mindig valamivel vonzóbb legyen, mint a vetélytársaié. A cégek igényeire és költségvetési kereteire reagálva többféle lehetőséget is kínálunk, létezik örökös licenc, illetve előfizetés is a szoftvert illetően.

Globális vezetőként mi a legfontosabb szakmai célja a Graphisoftnál közép- és hosszú távon?

Segíteni szeretném a vállalatot abban, hogy globális céggé alakulhasson, valamint, hogy a növekedési céljait is elérje, ami jelenleg a bevétel 2025-ig történő megduplázását jelenti.

Milyen lehetőség rejlik az Archicadben az Egyesült Államokban, az egyik legfejlettebb és legversenyképesebb piacon?

A Graphisoft 2021-ben jelentős, kétszámjegyű növekedést ért el az Államokban, a hangsúlyt a kis- és középméretű épülettervezési cégekre helyeztük, kifejezetten az építészekre összpontosítva. Pozitív kezdeti eredményeket értünk el, ahogy haladtunk a piacon felfelé, azáltal, hogy segítettünk az ügyfeleknek elfogadni és használni terméket. Az Archicadben dolgozó építészek és statikusok egy közös modellben tevékenykedhetnek, amikor például az épületek teherhordó szerkezetét tervezik. A Nemetschek csoporton belüli statikai elemző partnerek és testvérvállalatok, mint például a RISA, SCIA és FRILO biztosítják a munkafolyamatok integrációját. A szoftverünk ezen szemlélete és tulajdonsága, a felhasználók és vállalatunk számára is sikeressé teszi a nyílt formátumú megoldásokat és az alkalmazásprogramozási felületeket (application programming interface, API).

Az építészek az Archicadre támaszkodva ki tudják használni a rendelkezésre álló technológiákat és gyakorlatias megoldásokat hozhatnak létre az ügyfeleik számára, akár az adatok kezelése, vagy a tervezési ötletek bemutatására során. Azt gondolom, hogy a tervezőkkel és építőipari csapatokkal való együttműködés során az Archicad a legjobb elérhető BIM eszköz, hiszen lehetővé teszi az építészek számára, hogy olyan módon fedezzék fel a virtuális és a kiterjesztett valóságot, amiről alig öt évvel ezelőtt még csak álmodtunk. Az épületek tervezésekor olyan technológiára van szükség, amely segíti az építészt a hatékony és nyereséges munkavégzésben. Az olyan projektek, mint például a Duke Ellington School of the Arts, tudják igazán bemutatni, hogy a szoftverünk miként támogatja az építészek, statikusok és építésvezetők szakértő csapatát, és hogyan lehet ikonikus és díjnyertes eredményt elérni a tervezés és az együttműködés terén.

Az elmúlt néhány év és a jelenlegi tapasztalatokat összegyűjtve, milyen várakozásokkal tekintenek a jövőbe?

A 2020-as utólagos visszatekintéseket alapul véve, akár reményteliség, de akár szkepticizmus is jellemezhetné a jövőt illető várakozásainkat. Igyekszünk mindig előre tekinteni, és az innováció iránti elkötelezettségre támaszkodva folyamatosan fejleszteni a ma elérhető legrugalmasabb és leginkább tervezőbarát BIM (épületinformációs modellezés) alapú megoldásokat. A globális építészeti piacon, az összetett éves növekedési rátának megfelelő százalékú (CAGR, Compound Annual Growth Rate) bővülés várható 2022 és 2027 között, amelynek a gyorsan növő ingatlanpiac, ezen belül is a délkelet-ázsiai lakóépületi szegmens lehet a motorja. A feltörekvő gazdaságokban, például a Közel-Keleten, vagy Délkelet-Ázsiában a magán-, illetve állami partnerségekkel és finanszírozásokkal támogatott infrastruktúra-fejlesztések kulcsfontosságú növekedési hajtóerők lesznek, csakúgy, mint a városi lakosok számának gyors emelkedése. A tervezési szegmens várhatóan ebben az időszakban realizálja majd a leggyorsabb összetett éves növekedési rátát.

A cikk megjelenését a Graphisoft támogatta.

Címlapkép forrása: Graphisoft