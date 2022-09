Így csinálhatsz okosotthont a lakásaidból

Bíró Péter, az ÉVOSZ-MAKÉSZ Környezettudatos és Szerelt Technológiás Szakmai Tagozat nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökségi tagja a panelbeszélgetést megelőző előadásában beszélt az illékony szerves vegyületek (VOC) által jelentett egészségügyi kockázatról. Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője és a program moderátora erre kapcsolódva tett fel első kérdését, arról kérdezte a szakembereket, hogy van-e okunk aggodalomra a hazai ingatlanokban található VOC szintek miatt. Bíró Péter elmondta, hogy adataik elsősorban Németországból származnak, de a káros vegyületek valószínűleg nálunk is jelen vannak, ezért is kiemelten fontos az öko és bio építőanyagok használata.

Ezt követően a moderátor feltette a kérdést, ami már egy ideje mindenkit foglalkoztat, hogyan csökkenthető a rezsiszámla? Rónai Balázs, az OOTT Okos Otthon társalapítója úgy látta, hogy szinte minden esetben a szigeteléssel érdemes kezdeni az energiaárak elleni harcot. Czövek Endre a Legrand értékesítési vezetője szerint a fogyasztásmérők is segíthetik az energiafogyasztás csökkentését, hiszen a felhasználók így jobban megismerhetik saját szokásaikat és megtudhatják, hogy hol érdemes változtatniuk. Az értékesítési vezető szerint a mérőberendezések beépítése tökéletes első lépés egy okosotthon kiépítése felé.

Futó Péter arra kérte a meghívottakat, hogy mutassák be, hogyan lehet kialakítani egy okosotthont, mik a szükséges lépések. Czövek Endre szerint egyszerű és kis befektetést igénylő döntés az okos világítás kialakítása, ezért ideális kezdőlépés a fogyasztásmérők beszerelése után. A Legrand munkatársa szerint "az okosotthon kiépítés függőséget okoz, és ha belekezd az ember nem tudja abbahagyni". További lépéseknek javasolta az okos redőnyök és konnektorok telepítését is. Rónai Balázs hozzátette, hogy a fűtés vezérlés modernizálása is a legfontosabb okosotthon funkciók közé tartozik, így ezt is érdemes az átalakítási folyamat elején kiépíteni.

Lakás Kiállítás 2022, forrás: Portfolio/Stiller Ákos

Iván Imre, biztonságtechnikai szakértő és a ProSec Kft. Minőségbiztosítási igazgatója egy új szempontot hozott be a beszélgetésbe, szerinte nem mindig elég, ha a különböző okoseszközök érzékelik a problémát, ha nincs aki megoldja azt. A szakértő elmondta, egy betörés vagy zárlat esetén a lakók távollétében nem elég érzékelni a veszélyt, cselekedni is kell, ilyenkor jön jól a távfelügyelet.

Futó Péter arról kérdezte a résztvevőket, hogy milyen technikai újításokkal vagy változtatásokkal lehet olcsóbb és hatékonyabb energiafelhasználást elérni. Pongrácz Tamás a Metrodom műszaki vezetője elmondta, hogy jelenleg hőszivattyúkat használnak épületeikben, de egyszerre több vasat tartanak a tűzbe: a hőszivattyúk nagyon jó technológiának tűnnek jelenleg, de természetesen más megoldáson is rajtatartjuk a szemünket" - mondta a műszaki vezető.

Utolsó kérdésként Futó Péter a használt lakások felújításával kapcsolatban kérdezte a meghívottakat, a moderátor arra volt kíváncsi, hogy milyen lépésekkel érdemes megkezdeni egy lakásfelújítást. A résztvevők itt is egyből a fűtésszámla csökkentésre terelték a szót. Mindenki egyetértett abban, hogy a szigetelés az egyik legfontosabb teendő, abban azonban valamelyest eltértek a vélemények, hogy mennyire elvárható a gáztól való függetlenedés. Pongrácz Tamás szerint a függetlenedés még nagyon messze van, míg Czövek Endre szerint a folyamat már elkezdődött az elektromos fűtési megoldások térnyerésével.

Címlapkép: Portoflio/Stiller Ákos