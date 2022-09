Óriási előnyben vannak a rozsdaövezetekben új lakást vásárlók!

Törhetik a fejüket a zöldövezetben épülő lakóparkok beruházói. Két éve, hogy bejelentésre került a kormány rozsdaövezeti akció terve, de a verseny most élesedik majd igazán. A„zöldövezeti” hívószón kívül, milyen további előnyöket tudnak majd ezek a fejlesztések, az elsőre rosszul hangzó, de közel sem olyan kedvezőtlen életkörülményeket kínáló úgynevezett rozsdaövezeti lakóparkokkal szemben? - a kérdésre Vincze Edit , az OC Investment Solutions ügyvezetője válaszol.

Mi a rozsdaövezeti akcióterv mögötti szándék egyike? A kormány szakemberi kimondták, hogy meg kívánják állítani a peremkerületek zöldövezeteibe és az agglomerációba való tömeges kiköltözést. Nem fenntartható, hogy naponta 500 ezer ember ingázik és többségében autóval indulnak el a városba és délután vissza a lakhelyükre. Miközben minden talpalatnyi területet beépítenek a városhoz közeli településeken, az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztések hiányosak, gyakran elmaradnak. Sok esetben rossz minőségű utakkal, túlterhelt közellátással, víz-csatorna problémákkal szembesülnek a kiköltözők.

"A döntéshozók szerint, a kedvezőtlen tendencia akkor tud megfordulni, ha nem, vagy jóval kevesebb zöldövezeti lakás épül és az emberek a városokban maradnak. Ha drágább és a nehezedő szabályozások miatt nehezebb építeni a zöldben, akkor a beruházók nem fognak ott építeni. Vissza kell terelni a fejlesztőket a városi ingatlanfejlesztés irányába. Ehhez a tervhez azonban városrehabilitációra és ösztönzőkre is szükség van, a cél megvalósítására pedig életre hívták a rozsdaövezeti akcióterv néven futó programot." - részletezte a célokat el Vincze Edit.

Vincze Edit OC Investment Solutions, ügyvezető Több mint két évtizede dolgozik az ingatlanszakmában, közel 16 éve az Otthon Centrum Holdig egyik meghatározó vezetőségi tagja. Az OC Investment Solutions-t 10 éve irányítja, mely évről-évre ere Tovább … Tovább Több mint két évtizede dolgozik az ingatlanszakmában, közel 16 éve az Otthon Centrum Holdig egyik meghatározó vezetőségi tagja. Az OC Investment Solutions-t 10 éve irányítja, mely évről-évre ere

Az akcióterv lényege, hogy jellemzően a városok belső részeiben található egykoron jobb időket látott, jelentős méretű ipari területeket, más néven barnamezős övezeteket keltik életre és teszik alkalmassá a lakásfejlesztésekre. A beépítéshez pedig kedvezményekkel támogatják a beruházókat és az itt lakásvásárlókat egyaránt. A szabályozás kapcsán, illetve a budapesti lehetséges területekről ezekben a cikkekben írtunk részletesen:

Szeptember 23-25. között újra megnyitja kapuit a Lakás Kiállítás!

Miért fontos, hogy a fejlesztés rozsdaövezeti akcióterületen legyen?

"Mert a fejlesztők jelentős előnyhöz jutnak, ha ilyen területeken építik új társasházaikat. A rozsdaövezeti projektek kiemelt nemzetgazdasági beruházásnak minősülnek, például az építési engedély megszerzése nem függ a helyi önkormányzattól és lényegesen gyorsabb, egyszerűbb az eljárásrend." - ismertette az előnyöket az OC Investment Solutions szakértője.

A múlt hónapban még érvényes szabályok szerint az 5%-os lakásépítési áfa feltétele volt, hogy a beruházó 2022. december 31-ig megszerezze az építési engedélyt a fejlesztésre, és 2026. december 31-ig használatbavételi engedélyt is kapjon a lakásokra. Bár ezt a határidőt néhány hete meghosszabbították további két évvel, ez a rozsdaövezet versus zöldövezet aránytalan feltételrendszerén nem sokat segít.

A rozsdaövezeti fejlesztésekre nem vonatkozik az 5%-os áfa új szabályrendszere, az akciótervben részvevő telkeken időkorlát nélkül alkalmazható az 5%-os áfa.

Így szemben a versenytársakkal, nem eshetnek a jövőben még időcsapdába sem a beruházók, nem kell kényszermegoldásokban gondolkodniuk például egy megcsúszott építkezés miatt. Vince Edit kiemelte, hogy,

A rozsdaövezeti telkeken a lakásvásárlók pluszban még élvezhetik is azt a jelentős előnyt, hogy visszaigényelhetik az 5%-os lakásáfát, ami egy mai áron kalkulált, átlagos új lakás esetében akár 4-8 millió forintos megtakarítást is jelenthet a vevőknek.

Az elmúlt hónapokban egyre több, már a piacon ismert projektről derült ki, hogy megkapta a rozsdaövezeti besorolást és még újabbak is várhatóak a közeljövőben. Például

a IX. kerület City Pearl,

X. kerület Somfa Liget,

XI. kerületben a BudaPart, Elite Park, Tetris ház,

a XIII. kerületben a volt Láng Gépgyár területén kb. 1400 db lakás.

Vincze Edit arról is beszámolt, hogy több lakópark már úgy is hirdeti lakásait, hogy náluk visszaigényelhető lesz az áfa, a leendő vevők használják ki a rozsdaövezeti beruházás előnyeit. Hozzátette, hogy "A folyamatosan emelkedő újlakás-árak várhatóan átfogják rendezni az keresési paramétereket is. A pandémiás időszak bezártsága növelte az zöldterület iránti igényt, a magas árak viszont jelentősen hűtik ezt a vágyat. Az új lakásba költözők többsége valóban marad majd a városokban és élvezhetik majd ezeknek a lakóparkoknak a szolgáltatásait. Közösségi közlekedéssel, vagy kerékpárral járnak majd dolgozni és néhány száz méteren belül megtalálnak majd mindent amire szükségük lehet. Gyorsan érhető majd el minden humán infrastruktúra, szórakozási és rekreációs lehetőség. A terv egy modern, városi, cosmopolita élvitelelt biztosíthat az itt élőknek."

Új jövőt tervezel? Gyere ki a LAKÁS KIÁLLÍTÁSRA, ahol új és használt lakások széles választékával várunk, illetve téma lesz a most aktuális rezsiügyek kapcsán a korszerűsítés és az energiahatékonyság is, a MoM Sportban szeptember 23. és 25. között. A LAKÁS KIÁLLÍTÁSON a helyed, ha: vennél, eladnál, bővítenél, felújítanál, korszerűsítenél. A belépés ingyenes! További információk: portfoliolakas.hu

A „kettős mérce” vajon mit eredményez majd a lakáspiacon?

Már az is szektoridegen lesz, hogy akár azonos lokációban, -akár egy utcán belül- lévő két azonos lakóprojekt között nem az egészséges verseny fogja eldönteni, hogy melyik fejlesztés lesz a sikeresebb. Hiszen az egyre növekvő árak mellett, a vevők a döntését jelentős mértékben a lakások ára fogja befolyásolni, különösen ha a termékek egyébként hasonlóan megfelelnek az igényeiknek.

Az ingatlanfejlesztők nagyon várnák a döntéshozóktól ennek a problémának a megoldását. A zöldövezeti lakóparkokban fejlesztők mozgástere beszűkül.

- mondta el az ügyvezető, majd hozzátette, hogy nem lesz elégséges csupán azzal érvelni, hogy kisebb a lakásszám és több a fű, fa virág. Az rozsdaövezeti akciótervben nem érintett, de azonos területen lévő telkeken, lesz értelme építeni úgy, hogy a már az első naptól hátrányból indul az építtető? És ha nem, akkor lesz-e elegendő rozsdaövezetbe vonás ahhoz, hogy évente legalább a minimálisan szükséges 15 000 darab új lakás megépülhessen? Az ingatlanfejlesztői szektor és az új otthont vásárolni szándékozóknak is egyaránt érdeke, hogy egy egységes, egészségesen szabályozott piacon tudjanak döntéseket hozni.

Címlapkép: Getty Images