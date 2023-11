Megvan a lista! A hazai ingatlanpiac legkülönlegesebb projektjei sorakoznak fel

Válsághangulat ide vagy oda, a hazai ingatlanpiac 2023-ban is bővelkedett új kereskedelmi és lakóprojektekben, de nemcsak átadókra, hanem jó néhány adásvételre is sor került az elmúlt egy évben. Az ipari-, és az irodapiaci bérleti tranzakciók mellett a belföldi és a külföldi befektetések, cégfelvásárlások is megdolgoztatták a tanácsadókat, finanszírozókat, ingatlankezelőket, de az épületüzemeltetőknek sem volt könnyű dolga az energiapánik kirobbanása óta.

Nem csak lekövettük a legmeghatározóbb magyarországi ingatlanpiaci eseményeket (és néha a külföldi üzleteket is) 2022 végétől, de egyúttal díjazzuk is összesen 17 kategóriában a legkiválóbb, legsikeresebb projekteket, személyeket.

A shortlist elkészült!

A legkiválóbb ingatlanpiaci projektek szűkített listája elkészült, a közülük kikerülő győztesekről november 30-án dönt a 7 tagú szakmai zsűri, illetve egy kategória esetében a Property Awards közönsége kezében lesz a döntés joga. Az "Év Koncepciója díj" jelöltjei ugyanis a hagyományoknak megfelelően a Property Awards szakmai programjában mutatkoznak be egy-egy rövid előadással. Ezek azok az ingatlanpiaci fejlesztések, új hotelprojektek, új irodaházak, esetleg lakópark koncepciók, amelyek akár még csak a tervasztalon léteznek, esetleg a kivitelezés elején járnak, de mindenképpen friss, akár még széles nyilvánosság előtt sem ismert projektként tarthatjuk őket számon.

Property Awards 2023 Ünnepeljük együtt az elmúlt egy év sikereit, és a nem éppen könnyűmenetnek számító 2023-as év lezárását!

Gyere el december 5-én a Property Awards szakmai program és díjátadó eseményre és döntsd el te, hogy ki kapja 2023-ban az "Év Koncepciója díjat"!

Az ingatlanpiacról, makrogazdaságról, EU-s forrásokról és geopolitikáról szóló szakmai program, majd az azt követő díjátadó esemény a tapsvihar mellett egy hosszú networking esttel zárul, hiszen az év végéhez közeledve, bőven van mit átbeszélnie az ingatlanszakmának.

Címlapkép forrása: Getty Images