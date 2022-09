2022-ben ők lettek az ingatlanpiac legjobbjai!

Már a tizenharmadik alkalommal osztottuk ki a Portfolio Property Awards díjait, ezel elismerve a 2022-es év legkülönlegesebb és legmeghatározóbb ingatlanpiaci projektjeit és tranzakcióit. A 8 tagból álló szakmai zsűri döntött az év PM és FM cégéről, az év finanszírozójáról, az év lakóprojektjéről (100 lakás felett és alatt), az év irodabérleti és raktárbérleti tranzakciójáról, valamint hotelprojektjéről, az év ipariingatlan-fejlesztéséről, illetve irodafejlesztéséről, az év befektetési tranzakciójáról (belföldön és külföldön) és az év ingatlanpiaci tehetségéről. Díjaztuk továbbá az év legjobb koncepcióját is, amelyről a Property Investment Forum résztvevői szavazhattak. Kiosztottunk egy emlékdíjat, valamint a 16. díjazott egy különdíjat kapott elismerésül.

Tizenhárom kategóriában választotta ki az év legjobb projektjeit, tranzakcióit, cégeit a nyolc tagból álló szakmai zsűri: Fekete Zoltán, Futó Gábor, Gereben Mátyás, Jellinek Dániel, Nagygyörgy Tibor, Noah Steinberg, Salamon Adorján és Scheer Sándor. Ezen felül az Év Koncepciójáról a Property Investment Forum konferencia résztvevői szavazhattak. A tizenötödik elismerés a Darida Pál-emlékdíj volt a Futureal alapításával, a hizenhatodik pedig egy különdíj, aminek odaítéléséről a Portfolio csapata döntött.

Év PM cége: CBRE

A CBRE az elmúlt egy évben összesen 426 ezer négyzetméternyi ingatlan kezelésére szerzett megbízást. Ezek közül 9 irodaépületben 190 ezer négyzetméterre szerződtek, 6 lokációban 110 ezer négyzetméternyi retail egységre, valamint 6 ingatlan esetében vegyesen retail és iroda kezelésre is kaptak megbízást összesen 126 ezer négyzetméteren. A korábbi ügyfeleikkel együtt így az elmúlt 12 hónapban mintegy 962 ezer négyzetméteresre nőtt az általuk kezelt területek nagysága. Szintén az elmúlt egy év teljesítménye közé tartozik, hogy 51 tranzakciót zártak le az irodapiacon – amely 84 ezre négyzetméter területet érint –, illetve a logisztikai szegmensben 9 bérbeadásnál (összesen 86 ezer négyzetméter), 3 épület eladásnál (16 ezer négyzetméter) és egy 110 négyzetméteres telek értékesítésénél voltak jelen. A retail egységeknél 80 tranzakcióban vettek részt, amely 55 ezer négyzetméternyi ingatlanterületet foglal magába. Ezeken túl, 6 befektetési tranzakciót tudhatnak maguk mögött, amelyek összesen mintegy 300 millió eurós értékkel bírtak. A CBRE jelenleg 130 szakértővel működik, felállították a különálló ESG üzletágukat, illetve egy WxS (Workspace Experience & Strategy) csapatot is létrehoztak, hogy egy teljesen új koncepcióban reagálhassanak a változó igényekre. Aktív CSR tevékenységet folytatnak, szponzorálják a Bátor Tábor golf rendezvényeit, laptopokkal támogatják a KórházSulit, illetve támogatást nyújtanak a Szt. Miklós Általános Iskola és Gyermekotthon számára.

Év FM cége: Dome Csoport

2022-ben a Dome cégcsoport létrehozta a Dome Groupot, ezzel holdingstruktúrába szervezve a különféle tevékenységeiket biztosító leányvállalatokat. 2021-ben megalakították a Ratio Energiaszolgáltató Zrt. vállalkozásukat, amely a klasszikus létesítménygazdálkodási szolgáltatásokon túl energetikai tanácsadást, projektmenedzsmentet és fit-outot, robotikát, valamint proptech üzletágat is magába foglal. Jelenleg mintegy 440 ezer iroda, 430 ezer retail, 1,47 millió négyzetméter ipari/logisztikai, és több mint 2 millió négyzetméter zöldterületet gondoznak. Az elmúlt egy évben az új megbízásaik területi volumene körülbelül 100 ezer négyzetméter iroda, mintegy 280 ezer négyzetméter kiskereskedelmi, és 550 ezer négyzetméter ipar/logisztikai terület volt. Olyan megbízásokat nyertek el, mint például a DIAGEO irodájának belső FM szolgáltatásainak ellátása vagy a Bosch csoport magyarországi telehelyeinek üzemeltetése. Az elmúlt 2 évben a Dome Csoport az új megbízásokkal közel 50%-kal növelte az árbevételét, 2022-re pedig 750 főre növelték a munkavállalóik számát. A 2020-ban elindított vállalati szociális segélyalap felállítását 2021-ben megnövelték a nehéz körülmények között élő dolgozóik számára, a keretet 2022-ben tovább bővítették, emellett az év eleje óta közel 2 millió forint értékben támogatták az ukrán háború károsultjait.

Év Finanszírozója: OTP Bank

Nem volt még olyan magas bevétele, működési eredménye vagy korrigált profitja az OTP-nek, mint az idei második negyedévben, köszönhetően többek között az elmúlt években végrehajtott akvizícióknak. Az egyszeri tételeknek és az állami teher miatt azonban felemásnak értékelhető az OTP első féléve is, a Bankcsoport féléves konszolidált adózás utáni eredménye 42,7 milliárd forint volt, ez 80%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ingatlanhitelezésben idén is aktívak maradtak, az OTP Bank és az Erste Group (az Erste Group Bank AG és az Erste Bank Hungary Zrt.) banki konzorciuma 150 millió eurós akvizíciós hitelkeretet biztosított az Adventum Csoportnak, a Tesco magyar és cseh piacain összesen 18 kiskereskedelmi ingatlan megvásárlásához. A 360 ezer négyzetméteres portfólió vételára mintegy 280 millió euró volt. A lakossági szegmensben, reagálva az energiaválság generálta piaci igényekre, felújításra és energetikai korszerűsítésre felhasználható lakáshiteltermékekkel álltak elő az elmúlt időszakban. Továbbá az OTP-hez kötődik az első magyar banki zöldkötvény-kibocsátás, a júliusi 400 millió eurós forrásbevonásból a zöld hiteleinek egy részét finanszírozzák, amelyeket többek között fenntartható ingatlanok hitelezésére adtak. A bank jelenleg a szlovén nagybank, a Nova KBM megvásárlása előtt áll, a tranzakció lezárására a szlovén versenyhivatal jóváhagyását követően kerülhet sor. A jövőre vonatkozva pedig vállalták, hogy 2022-re öt zöld terméket is bevezetnek, és 2022-ig a zöld hitelportfóliójuk vállalati része 150 milliárd forintra, a lakossági pedig 80 milliárd forintra növekszik.

Év Lakóprojektje 100 lakás felett: Waterfront City I-II. ütem

A Hajógyári Duna-ág szomszédságában 5 hektáron megvalósuló Waterfront City, Óbuda legnagyobb új építésű lakásberuházása. A Biggeorge Property által életre hívott projekt első ütemének három épületében 269 lakást adtak át, melyek alapterülete 28 és 120 négyzetméter között szóródik. A frissen átadott második ütemben 169 lakás épült. A projekt épületeire jellemző, hogy magasabbak az átlagos új építésű társasházaknál, így a Budai-hegyekre, az Óbudai-szigetre, a sétányra, a városra, valamint a Dunára kínálnak panorámát. A felsőbb szinteken penthouse lakások, míg az alsóbb szinten kertkapcsolatos lakások épültek, a hűtés-fűtését talajszondás hőszivattyús rendszer biztosítja.

Év Lakóprojektje 100 lakás alatt: Király Boutique Residence

A Király Boutique Residence projektet fejlesztő Kategora Hungary a spanyol Kategora Real Estate magyar leányvállalata. A beruházás, belvárosi jellegéből adódóan elsősorban azon befektetőket célozta meg, akik könnyen bérbeadható, új építésű ingatlant kerestek Budapesten, ennek érdekében az ügyfeleknek Property Management szolgáltatásokat is nyújtanak. A 62 lakásos ingatlanban az elvárt energetikai minősítés teljesítése érdekében hősszivattyús rendszert alakítottak ki, aminek köszönhetően a lakások fenntartási költségei kedvező szinten tarthatók.

Év Irodabérleti Tranzakciója: BudaPart CITY - ügynökség: Eston

A tavaly júniusban átadott, 20 ezer négyzetméteres BudaPart CITY irodaházban 4000 négyzetméteres területre kötött szerződést a MET Csoport. A 13 európai országban aktív energiavállalat 300 munkatársát érinti a döntés. A bérlői érdeklődésnek köszönhetően a hatemeletes irodaház egyre magasabb kihasználtság mellett üzemel.

Év Raktárbérleti Tranzakciója: CTP – JV Europe

50 ezer négyzetméterre írt alá bérleti szerződést a Samsung beszállítójaként tevékenykedő JV Europe, a CTPark Vecsés területén. A CTPark Vecsés Budapest délkeleti agglomerációjában, az M0-s autópálya mentén fekszik. Az első építési fázis 2021 elején kezdődött, és mostanra három, összesen több mint 80 ezer négyzetméter alapterületű épületet foglal magában.

Év Hotelprojektje: Emerald Hotel & Suites

Idén márciusban nyitotta meg kapuit a vendégek előtt a 4 csillagos Emerald Hotel & Suites. A belvárosban, a Szervita téren megvalósult butikhotel 99 hotelszobával, valamint 51 junior lakosztállyal rendelkezik. Az épületegyüttes érdekessége, hogy a Belvárosi Szent Anna templom köré épült, különleges hangulatot kölcsönözve a szállodának, amiben a vendégeket finn szauna, fitneszterem, valamint exkluzív reggeliző várja. A szálloda a Biggeorge Property fejlesztésében valósult meg, melynek szobáit és apartmanjait a Continental Group üzemelteti.

A zsűri tagjai

Futó Gábor Futureal-csoport, Társalapító és Társtulajdonos Futó Gábor a Futureal-csoport társtulajdonosa és társalapítója édesapjával, Dr. Futó Péterrel közösen hozta létre a cégcsoportot, amely az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezet Tovább … Tovább Futó Gábor a Futureal-csoport társtulajdonosa és társalapítója édesapjával, Dr. Futó Péterrel közösen hozta létre a cégcsoportot, amely az elmúlt közel két évtizedben a közép-európai régió egyik vezet

Gereben Mátyás MRICS CPI Hungary, országmenedzser Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg Tovább … Tovább Gereben Mátyás a CPI Hungary country manager-e 2015. június 15-től. Végzettsége: Budapesti Gazdasági Főiskola (korábbi KVIF) Angol nyelvű Kereskedelmimanagement képzés 1996-2000; Pécsi Tudományeg

Jellinek Dániel Indotek, vezérigazgató Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Az általa alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlan fejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ing Tovább … Tovább Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Az általa alapított Indotek csoport 1997 óta van jelen az ingatlan fejlesztési piacon, és ma vezető szereplő a B és C kategóriás kereskedelmi ing

Nagygyörgy Tibor MRICS Biggeorge Property Zrt., tulajdonos - vezérigazgató Nagygyörgy Tibor a Biggeorge’s márkanév alapítója és tulajdonosa, a Biggeorge Property Zrt. társtulajdonosa. Közgazdász, MBA diplomáját 1997-ben a BKE London Business School-lal közös képzésén szerezt Tovább … Tovább Nagygyörgy Tibor a Biggeorge’s márkanév alapítója és tulajdonosa, a Biggeorge Property Zrt. társtulajdonosa. Közgazdász, MBA diplomáját 1997-ben a BKE London Business School-lal közös képzésén szerezt

Noah Steinberg FRICS WING, elnök-vezérigazgató Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a WING többségi tulajdonában álló Echo Investment vezető lengyel ingatlanfejlesztő felügyelő bizottságságának elnöke. A WING Magyarország pia Tovább … Tovább Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a WING többségi tulajdonában álló Echo Investment vezető lengyel ingatlanfejlesztő felügyelő bizottságságának elnöke. A WING Magyarország pia

Év Ipariingatlan-fejlesztése: HelloParks Fót

Januárban kapta meg a használatbavételi engedélyt a HelloParks Maglód első, 46 ezer négyzetméteres épülete (MG1), amit júniusban követett a HelloParks Fót ugyancsak első - 45 ezer négyzetméteres - ütemének átadása (FT1). Ez utóbbi alig két hónappal az átadást követően megtelt, így mostanra mindkét épület teljes bérbeadottsággal üzemel. A következő években a területen további, nagyszabású fejlesztéseket tervez megvalósítani a cég.

Év Irodafejlesztése: OTP M12

2022-ben átadták az OTP Bank új irodaházát a XIII. kerületi Madarász utcában. A nettó 28 ezer négyzetméteres épületbe a város különböző pontjairól 3000 dolgozót költöztet át a bank. A hétemeletes épület a Market Zrt. kivitelezésében épült és az M12 nevet viseli. A tervezés során nagy hangsúlyt fektettek a természetközeliségre, amit a több mint 200 kül- és beltéri fa, valamint több tízezer kisebb növény elültetésével biztosítottak.

Év Befektetési Tranzakciója külföldön: Indotek Group - One Victoriei Center

Romániai irodaházzal bővítette régiós ingatlanportfólióját az Indotek Group. Az akvizíció keretében a cég megvásárolta a Bukarest központi üzleti negyedében található, 14 emeletes One Victoriei Center irodaházat. A bruttó 12 ezer négyzetméter bérbeadható irodaterülettel rendelkező ingatlan megvásárlásával az Indotek Group tovább erősítette regionális pozícióját. A társaság jelenleg 12 országban van jelen, köztük Romániában két bukaresti irodaházzal és egy marosvásárhelyi kiskereskedelmi központtal.

Év Befektetési Tranzakciója belföldön: Adventum – Tesco portfólió - ügynökségek: Eston és Cushman & Wakefield

Közel 280 millió euróért megvásárolt az Adventum Csoport Penta alapja egy 18 elemből álló kiskereskedelmi portfóliót. A Tesco által fémjelzett, 14 magyarországi és 4 cseh kiskereskedelmi parkokból álló csomag összterülete eléri a 360 ezer négyzetmétert, a bérlőinek száma több mint 900. Az Adventum Csoport eddigi legnagyobb akvizíciójának eredményeként a cégcsoport által kezelt vagyon elérte az 1 milliárd eurót.

Év Koncepciója: Skanska - H 2 Offices

A XIII. kerületben, a Váci út és a Dózsa György út kereszteződésénél épül a Skanska tizedik magyarországi projektje, a H 2 Offices irodakomplexum. A névválasztás nem véletlen, ezen a területen állt ugyanis korábban a Fővárosi Vízművek 61 méteres székháza, amelynek bontása még 2019-ben kezdődött el. A helyén pedig egy három épületből álló, összesen több mint 67 000 négyzetméternyi bérelhető területű irodaegyüttes jön létre. Az első épület nyolc emeletből, illetve három föld alatti parkolószintből áll, és közel 27 000 négyzetméter bérelhető területet foglal magába. A projekt egészét tekintve, rengeteg közösségi területet és nyitott teret tervezett a három épület közé a dán Arrow Architects a fejlesztővel együtt, a parkosított terekben akár pihenni, dolgozni is tudnak majd a munkavállalók, és a nagyközönség előtt is nyitva áll majd a középpontban lévő multifunkcionális kert. Ezen túl, az első épület tetejére panorámás futópályát, zöld tetőkerteket, valamint a második emeletre egy járható előtetőt is terveztek.

Indotekkel közösen alapított Év Ingatlanpiaci Tehetsége: Dohos Dávid – energo hungary Kft., ügyvezető, pénzügyi vezető

Dohos Dávid 2011-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és számvitel alapszakán, a mesterképzést pénzügy szakon, befektetési elemzői területen folytatta. Az egyetemi évek alatt tagja volt az EVK szakkollégiumnak, Tudományos Diákköri Konferencián pénzügyi szekcióban 2. helyezést ért el és tanársegédként is dolgozott. Business Administration gyakornoki tapasztalatot az Egyesült Királyságban, ezt követően pedig üzletfejlesztési tapasztalatot a Diófa Alapkezelő Zrt.- nél szerzett. 2016-tól 4 éven át az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nél a pénzügyi igazgató szakmai titkáraként dolgozott, majd később a vállalat új üzletágának, a megújuló energia szolgáltatásának felállításáért felelt. Ügyvezető partnerként a Mercurio Investment Partners Kft.-t munkájával 3 évig támogatta, 2020 szeptemberétől az Energo Hungary Kft. ügyvezetője, pénzügyi vezetője. Aktívan szerepet vállal az új hazai felhasználó- és ingatlanközpontú energetikai szolgáltatások - mint például a hazai keresletoldali- szabályozás - előmozdításáért, a jelenleg erősen korlátozó reguláció feloldásán.

Futureal által alapított Darida Pál-emlékdíj: Salamon György, Erste Bank

Tatár Tibor elmondta, hogy a szakmai díjat azzal a céllal hozták létre, hogy méltón megemlékezhessenek egy kiváló szakemberről, Darida Pálról. Az emlékdíj most az év finanszírozási személyiségénék szól, akit egymástól függetlenül két szervezet is jelölt. Salamon György egy kiváló finanszírozási szakember, az ingatlanpiacon is sokan ismerik. A nyertes által kiválasztott alapítványt, a Futureal egymillió forinttal fogja támogatni.

Különdíj: Magyar Zene Háza - Liget

A Magyar Zene Háza a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében épült fel. A 2018 óta tartó, s most lezárult kivitelezésnek köszönhetően a főváros egy, nemzetközileg elismert sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett, ikonikus kortárs épülettel lett gazdagabb, a Városliget pedig megújítva visszakapott egy itt korábban évtizedekig elzárt, rendkívül elhanyagolt állapotú 7000 négyzetméternyi zöldfelületet. Az épület egyik különlegessége, hogy elsősorban a hatalmas, vízszintes szerkezeti osztás nélküli homlokzati üvegfalaknak köszönhetően a Liget és az épület belső tere közötti határok elmosódnak. A ház egyik másik érdekes megoldása az úgynevezett lebegő tetőszerkezet, melyben egyáltalán nincsenek szögletes szerkezetek, kizárólag hullámformák. A hármas szintfelosztású épületben egymástól elkülönülve kap helyet az összetett zenei-, pedagógiai- és programkínálat. A térszint alatti terek a kiállításokéi, itt kapnak helyet az állandó és időszaki tárlatok, összesen mintegy 2000 négyzetméteren, illetve itt kapott helyet a hangdóm is. A park szintjén (földszinten) található koncerttermek és szabadtéri színpadok élőzenei előadásoknak adnak majd otthont. Az épület emeleti szintje az elmélyüléshez és az oktatáshoz kínál jól tagolt tereket. Itt található a digitális archívum, amely elsősorban a magyar könnyűzene történetének számos dokumentumát tartalmazza, a multimédiás könyvtár és klub, valamint a zenepedagógiai termek.

Property Awards, forrás: Mónus Márton/Portfolio

Gratulálunk a győzteseknek! Jövőre találkozunk!

Címlapkép és képek forrása: Stiller Ákos/Portfolio