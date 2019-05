Az ingatlanbefektetők is felkaphatják a fejüket, ha ez a városrész megújul

Részletekért kattints ide

Bár a Nyugati pályaudvar a főváros egyik legforgalmasabb csomópontja, a tágabb környezetét mégis csak az utóbbi időben kezdik felfedezni az ingatlanfejlesztők. A pályaudvar mellé 1999-ben megépült WestEnd City Center bevásárlóközpont tovább erősítette a városrész csomópont jellegét, a pláza mögött azonban még ma is relatíve nagy területek állnak üresen.Egyik ilyen az a 9 hektáros telek, ahova a Gránit Pólus tervezi új városrészének felépítését. A 2017 végén bejelentett Central Park projekt egy vegyes hasznosítású beruházás, ahol lakások mellett irodák, üzlethelyiségek és szálloda is helyet kaphat, miközben a fejlesztés során a zöld területek arányára is odafigyelnek.Egy másik, kisebb volumenű beruházás a Lőportár és a Szabolcs utca sarkán épülő 62 lakásos Westfalia projekt, ami Hajnal Gábor, értékesítési igazgató szerint a befektetők számára is vonzó lehet. A belvároshoz való közelség és a jó közlekedés együttese mind a hosszú, mind a rövidtávú turisztikai célú lakáskiadás szempontjából ideális.Végül a WING 700 lakásból álló fejlesztését kell megemlíteni, amit a Lehel tér közelében valósítanak meg. A Szabolcs utca 15-25. szám alatt lévő lakóparkban a legnagyobb számban 40-50 négyzetméteres lakásokat terveznek, ezek többsége dél-keleti tájolású, illetve dél-nyugati, nyugati tájolású belső kertes lakás. Minden lakáshoz tartozik terasz, a mélygarázsban biztosított a parkoló és emeleti tárolók is rendelkezésre állnak.Egy korábbi cikkünkben már végignéztük a fővárosban zajló legnagyobb fejlesztéseket, ahol nemcsak egy-egy épület, hanem egy egész városnegyed újulhat meg. Az alábbi térképen részletesebben is megtekinthetők a helyszínek.