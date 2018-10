Lakásáfa bréking! - Így veheted igénybe az 5%-ot!

Véleményünk szerint ez azt a helyzetet idézheti elő, hogy minden olyan újlakás-projekt aminek elfogadják a kérelmét, annak a későbbiekben, 2020 után megfizetett részleteire is az 5 százalékos áfa fog vonatkozni, vagyis ha egy fejlesztő például 20-80 százalékban vállalja a finanszírozást, akkor mindegy, hogy ő mikor fejezi be a projektet, illetve hogy mikor fizejük a részleteket, a 80 százalékos részre is az 5 százalékos áfa fog vonatkozni.