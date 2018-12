Megváltoztatja lakásunk árát a digitális átalakulás?

A fizikai mellett a digitális infrastruktúra egyre fontosabbá válik, ami a jövőben az ingatlanok értékében is megmutatkozik. Az 5G hálózat az ingatlanpiacot is megváltoztathatja, a kérdés csak az, hogy melyik technológia mikor terjed el. A BigData már 2019-ben a mindennapjaink részévé válhat, az IoT, a 3D-nyomtatás, vagy a virtuális és a kiterjesztett valóság széleskörűbb alkalmazására 2020 előtt nem nagyon számíthatunk. A blockchain, a robotika és az okos energia ingatlanpiacon való elterjedése pedig 2021 környékén valósulhat meg, a legnagyobb hatása viszont az elterjedéstől függetlenül az okosenergiának, az IoT-nek, a BigData-nak és a 3D nyomtatásnak lesz - tette hozzá a szakértő.

A proptech a helyi problémákra kínál globális megoldásokat. A proptech nem a változás, hanem annak tünete - a változás maga a digitális átalakulás - és nem a technológia, hanem egy gondolkodásmód - mondta el előadásábanNoha a technológia hatalmas sebességgel fejlődik, az építőipar hatékonysága az elmúlt évtizedek során alig növekedett. Felmérések szerint az építőipar digitalizációja jelenleg 4 százalékon áll, de ez is főleg a BIM-et foglalja magában. A BauApp által vállalati megoldásokra fejlesztett mobilalkalmazások ezen tudnak változtatni. A megfelelő technológia alkalmazásával az építési időben akár 30 százalék, az építési költségekben pedig 15 százalékos megtakarítás érhető el - mondta elEgy karbantartót ma már egy fejtablet segítségével valós időben segíthetnek távmunkával abban az esetben, ha egy adott problémát saját maga nem tudna megoldani. Bár a technológia sok esetben drágának tűnik, a végső cél mégis a költségcsökkentés, a magasabb szolgáltatási színvonal, a fenntarthatóság és szabályozási környezetnek való megfelelés. A cégünk által fejlesztett TABlog is a hatékonyságot szolgálja, például egy irodaházi látogatóegyeztetésnél, de a virtuális és a kiterjesztett valóság során - például egy épület vizuális megjelenítése során - is a legújabb mobiltechnológiákat alkalmazzuk - mondta elEgy iroda költözése HR szempontból is rengeteg kockázatot rejt magában. Az érzelmi elköteleződés csökkenése mellett az új iroda elhelyezkedése és az abból adódó utazási idő megváltozása is rendkívül fontos a munkavállalók szempontjából. Mi, a költözés előtt ezeket a kockázatokat mérjük fel, bevonva abba a munkavállalókat. Olyan szempontokat vizsgálunk, mint az utazási idő változása, a szolgáltatások minősége, a munkaerőpiaci helyzet vagy akár az irodai dizájn pozitív és negatív hatásai a régi és az új irodánál - hívta fel a figyelmetA többek között szünetmentes áramellátással és akkumulátorokkal foglalkozóelőadásában elmondta, hogy cégük fő profilja a váltakozó- és egyenáramú szünetmentes áramellátás, melyre komplett megoldásokat nyújtanak. A cég az értékesítés és szerviztevékenység terén a németországi AEG Power Solutions GmbH kizárólagos magyarországi partnere. A tervezői adatszolgáltatástól, műszaki szaktanácsadástól kezdve az értékesítési és logisztikai folyamatok megszervezésén át, a berendezések telepítésén keresztül átfogó szolgáltatást nyújtanak a megrendelőknek.A proptech a közlekedésben, azon belül is az elektromos autózásban is egyre jobban megjelenik, például a digitális parkolás és az e-mobilitás terén. Az agglomerációból naponta 275 ezer autó érkezik Budapestre, így az élhető városokhoz a parkolóhelyek megtalálása, vagy azok megosztása a hatékonyság növelése érdekében is kulcsfontosságú - mondta el, aki hozzátette, hogy a Parkl összeköti a kihasználatlan parkolóhelyeket az azt kereső autósokkal, megspórolva a felesleges körözéssel töltött időt és üzemanyagot. Az okosparkolás koncepciójának kidolgozása és megvalósítása után, a cég most az e-mobilitás kihívásaira is keresi a megoldásokat.