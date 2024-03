20 új modellel jön ki idén Magyarországon a világ legnagyobb autógyártója

Portfolio 2024. március 20. 14:00

15 új vagy frissített Toyota és 5 Lexus modellt vezet be a magyar piacon idén a Toyota Csoport. Több modellhez nagy várakozást fűznek, ezek közül is kiemelt szerepet szánnak a környezetbarát autózást minden korábbinál trendibbé tevő CH-R új generációjának. A világ legnagyobb autógyártója korán felismerte a részben vagy teljesen elektrifikált hajtásláncok előnyeit, mostanra pedig minden kontinensen erős pozíciókat vívott ki, a vállalat így 2023-ban történelmi autóipari rekordnak számító, több mint 11,2 millió gépjárművet értékesített világszerte. De hogy lehet jól teljesíteni az egyébként szenvedő magyar új autó szegmensben, és milyen vízióval, tervekkel rendelkezik a gyártó globálisan és hazánkban? Egyebek mellett ezekről a témákról, továbbá a főbb autópiaci trendekről is kérdeztük a Portfolio Business podcast új adásában Varga Zsombort, a Toyota hazai PR-igazgatóját.