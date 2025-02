Tíz év Kínában CEO-ként: Polivka Gábor egyedülálló karrierje

Vidovszky Áron 2025. február 22. 12:55

Nemzetközi tekintetben is egyedülálló karriert futott be Polivka Gábor az elmúlt évtizedben: egy japán és egy német vállalat kínai cégcsoportját is vezette CEO-ként. Kezdetben a japán Hoya lencsegyártó válságmenedzsereként dolgozott Kínában, majd egy német orvosműszerészeti és ipari biztonsagtechikai vállalat kínai gyártását és értékesítését irányította. A Portfolio Checklist hétvégi különkiadásában Polivka Gábor tíz éven át gyűjtött kínai tapasztalatairól lesz szó: többek közt munkakultúráról, megfigyelő államról, kulcsfontosságú iparágakról, technológiai vívmányokról és oktatásról.