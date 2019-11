Elmaradt a roham a napelemes pályázatoknál – Mi történt?

A közelmúltban megnyitott, nagyobb méretű céges fejlesztéseknek szóló EU-s napelemes pályázat időarányosan nem áll jól, hiszen a pályázat nyitva tartásának csaknem egyharmada már eltelt, de a támogatási kérelmek volumene csak a keret 9%-át teszi ki – derül ki a Portfolio gyors vizsgálatából. Ugyanez az időarányostól elmaradó eredmény adódik akkor, ha a "kistestvér" céges napelemes pályázatot nézzük.

November 11-én megnyílt a 3-100 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kínáló napelemes uniós pályázat (GINOP-4.1.4-19), azaz megindulhatott volna már a roham, de ez egyelőre nem látszik. A támogatási adatbázis szerint ugyanis egyelőre csak 157 cég nyújtott be összesen 1,92 milliárd forintnyi támogatási kérelmet, amelyekből még nem fogadtak el egyet sem (érthető okokból). Ezek alapján az átlagos támogatási kérelem volumen 12,2 millió forint, azaz a 3 és 100 millió forint közötti támogatási tartomány alsó széléhez közelebbi projektek lehetnek inkább a jellemzők.

Tekintettel arra, hogy a pályázat tervezett nyitva tartásának (2020. január 15-ig) csaknem egyharmada már eltelt, míg a támogatási kérelmek volumene csak a keret 9%-át teszi ki, időarányosan egyelőre nem áll jól a pályázat. Elképzelhető emiatt, hogy magával a kiírás feltételrendszerével, annak célzottságával, nem pedig a céges érdeklődéssel van a baj.

A „kistestvér” napelemes pályázatnál – a GINOP-4.1.3-19-nél, amely 1-3 millió forint közötti támogatást kínál kisebb projektekre – szintén az látszik, hogy gyengébb az érdeklődés az időarányosnál. Azt egyébként már június 17-én megnyitották, tehát jóval több idő telt el. Ennél a konstrukciónál 1470 projektet nyújtottak be 3,7 milliárdos támogatási igénnyel, amelyből 811-et már támogattak összesen közel 2,1 milliárdos összeggel, de kifizetés még nem történt egyik projektnél sem. A 23,92 milliárd forintos keretnek tehát 15,5%-ára van támogatási igény, miközben a tervezett nyitva tartás több mint egyharmada már ott is eltelt.

A cégek által régóta várt napelemes pályázatoknál tehát egyelőre elmaradt a roham, az érdeklődés az időarányostól mindkettő kapcsán érdemben elmarad.

Hozzá kell persze tenni, hogy a kiírónak bármikor van lehetősége elhalasztani a pályázat bezárását és így megvárni „a későbben ébredőket”, javítva a statisztikákat is. Ez azonban azt a kockázatot is növeli, hogy a 2014-2020-as ciklus terhére nem tud minden projekt maradéktalanul megvalósulni. Ezzel párhuzamosan nyilván az a lehetősége is meg van a kiírónak, hogy módosítson a kiírás feltételrendszerén, hogy az érdeklődést erősíteni tudja.

