Megjelent a 100 leggazdagabb magyarról szóló lista, mutatjuk a százmilliárdos vagyonokat

Portfolio 2025. május 22. 06:00

Egy év alatt közel 2000 milliárd forinttal, 11020 milliárd forintra nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona. A több mint 20 százalékos emelkedés még az egy évvel korábbi – amúgy szintén rekordot jelentő – 1400 milliárd forintot is felülmúlta. Az idén immár 24. alkalommal megjelent, a 100 leggazdagabb magyar című kiadványban most is az első tíz helyen állók viszik a prímet. A dobogóra 2025-ben is Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor és Felcsuti Zsolt kerültek fel - közölték a szerkesztők.