Kimondta Brüsszel: nem kaphat EU-s milliárdokat a cseh kormányfő

Az Európai Bizottság auditorainak végső jelentése is azt állapította meg, hogy összeférhetetlenség áll fenn Andrej Babis cseh miniszterelnök szerepe és aközött, hogy az általa birtokolt, de bizalmi vagyonkezelésbe átadott Agrofert holdingja hatalmas EU-támogatásokat húz be minden évben – szivárgott ki a napokban a cseh sajtóban.

A Bizottság előzetes auditjelentése már májusban is azt állapította meg, hogy mivel Babis kormányfőként alakítója is az EU-s költségvetési szabályrendszernek és (otthoni) forráselosztásnak, de közben haszonélvezője is a pénzeknek, így ez összeférhetetlen. Akkoriban Babis Csehország és a cseh érdekek elleni támadásnak, az állam destabilizációjára irányuló kísérletnek minősítette a Bizottság előzetes jelentését.

Múlt pénteken, november 29-én aztán a végső auditjelentést is elküldte a Bizottság angolul a cseh hatóságoknak – írja a Respekt és ha majd ennek cseh változata is megérkezik, akkor onnantól két hónapja van válaszolni a hatóságoknak.

Az előzetes jelentésben az volt – amit most megerősített a végleges jelentés -, hogy az Agrofert Holding például tavaly 82 millió eurónyi EU-támogatáshoz jutott (mintegy 27 milliárd forint), miközben Babis miniszterelnök volt és így 17,6 millió eurónyi támogatás (közel 6 milliárd forint) visszafizetésére tettek javaslatot az auditorok.

Babis akkoriban számos alkalommal elmondta, hogy „semmit sem fogunk visszafizetni”, most pedig a Politico lapnak küldött állásfoglalásában azt hangsúlyozta: abszurd a Bizottság érvelése az összeférhetetlenségről, mert azzal egy érvényes cseh szabályozást bírál. Ezzel Babis arra utalt, hogy amikor miniszterelnökké választották, 2017 elején egy cseh törvénykiegészítés alapján vagyonkezelésbe adta a cégeit és ezzel igyekezett kivédeni az összeférhetetlenség vádját, miszerint kormányfőként alakítója az EU-s pénzosztásnak és egyúttal haszonélvezője is.

A Transparency International és más szervezetek ugyanis azt állítják, hogy bár a vagyonkezelői struktúrán keresztül Babis nem napi szintű irányítója a holding működésének, de valójában ő az alapítója és 100%-os végső haszonélvezője az Agrofert eredményének, így tehát igenis fennáll még ezzel a cseh törvénnyel együtt is az összeférhetetlenség.

Babis szerint abszurd lenne ez a brüsszeli megállapítás, és a jelentés megtámadását ígéri, de közben az Európai Bíróság elé kerülhet az egész ügy. A Politico korábbi híre szerint ugyanis egy cseh bíró Babist szeretné "eltiltani" az Európai Tanácsban attól, hogy az EU-költségvetésről tárgyalhasson a többi állami vezetővel.

Az ügy tehát a cseh belpolitikán és a Bizottsággal folytatott szembenálláson túlmutat, mert a bíró állásfoglalást kért az Európai Bíróságtól abban a kérdésben, hogy

az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács hogyan járjon el Babissal és minden más állami vezetővel szemben, amikor az EU-s költségvetésről folytatnak tárgyalásokat.

A bíró azt kéri, hogy ez az állásfoglalás még a december közepi EU-csúcs előtt szülessen meg. Érdemes azonban megjegyezni: nem valószínű, hogy az akkori ülésen már megszületne a döntés a 2021-2027-es uniós költségvetés végső kereteiről. Legutóbb egyébként éppen tegnap jött arról hír, hogy az EU soros elnöki tisztségét vivő finnek milyen költségvetési javaslatot fogalmaztak meg és az hogyan érintené a legnagyobb befizető németeket: