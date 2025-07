Flottafókusz: Ezek a legjobb "kulcsos autók" ma a magyar piacon

A Portfolio és az MHC Mobility új Flottafókusz cikksorozatában a flottaüzemeltetők és céges felhasználók kedvenc modelljeit hasonlítjuk össze. Drága bekerülési költség vs. jó értéktartás, olcsó üzemeltetés, de éppen csak elégséges felhasználói élmény? Milyen modelleket választanak a felsővezetők és melyek a legjobb "kulcsos autók"? Jó választás az elektromos autó, vagy más módon érdemes az ESG vállalásokat teljesíteni? Cikksorozatunk első részében a sales-es, "kulcsos autók" szegmensének legnépszerűbb modelljeit hasonlítjuk össze.

Számos olyan közép- és nagyvállalat működik az országban, amely jelentős kereskedelmi, üzemeltetői tevékenységet végez, esetleg egyszerre több, egymástól távolabbi helyszínen működő telephellyel, gyáregységgel rendelkezik. Legyenek ezek kiskereskedelmi üzletláncok, gépkereskedők, iparvállalatok, vagy egyéb szolgáltatást vagy közvetítői tevékenységet végző cégek.

Ebben a tevékenységi körben rendkívül fontos a gyors és teljesen autonóm mobilitási képesség biztosítása

a kollégák számára, hiszen a mindennapi üzleti működés megkívánja a napi akár többszáz kilométeres távolságok leküzdését.

Nem szokatlan, hogy egy terület képviselő akár 50-60 ezer kilométert is megtesz évente autópályán, főúton a legváltozatosabb körülmények között. Ehhez pedig egy olyan multifunkciós autóra van szükség, amely hosszabb távon is kényelmes, minden gond nélkül autópályázik és csomagtere sem jelképes méretű. A várható éves, magas futásteljesítmény miatt kifejezetten fontos az üzemanyagfogyasztás és a szervízperiódusok kötelező gyakorisága. Gondoljunk bele: egyáltalán nem mindegy, hogy 100 ezer kilométer alatt háromszor vagy ötször kell olajat és szűrőket cserélni.

A felsorolt szempontoknak elég sok modell megfelelhet a piacon, legyen szó európai vagy ázsiai gyártókról egyaránt. Az MHC Mobility flottájából ki is próbáltunk néhány népszerű modellt.

1. Volkswagen Golf 1.5 eTSI





A Volkswagen Golfot senkinek sem kell bemutatni, nincs ma olyan modell ma a piacon, ami annyira egybeforrt volna az európai autógyártással, mint a típus. A tesztelt autó egy 2020-as évjáratú benzines négyhengeres 1.5 eTSI modell volt, közel 130 ezer megtett kilométerrel. A közel 30 ezres éves futásteljesítmény a felhasználás vélt módját tekintve átlagosnak mondható. A motor 150 lóerős, 48V-os mild hybrid hajtással és hengerlekapcsolásos technológiával rendelkezik, alacsony terhelés mellett a négyből két hengert lekapcsol, ezzel is csökkentve a fogyasztást. Nagy valószínűséggel benzinkártya birtokában a sofőrök az eltelt több mint 100 ezer kilométer alatt nem különösebben spóroltak az üzemanyaggal, ami meg is látszik: a gyár által megadott vegyes fogyasztási érték: 5,1 liter, az autó számítógépe viszont 6,6-ot mutat.

Mindenki (főleg a vállaltvezetők) döntse el, hogy ez sok vagy kevés, az biztos, hogy az üzemanagy nem veszett kárba, remek dinamikával lehet az autóval közlekedni. Az automata DSG váltó szépen tette a dolgát, ugyanakkor az elindulások nem mindig voltak rántásmentesek. A hengerlekapcsolás - mild hybrid rendszer - DSG váltó technológiai trió szinkronizálása nem tökéletes, de az sem kizárt, hogy az aitomata rögzítőfék old talán egy kissé túl nehezen.

Az autó klasszikus flottás, alapszínű fehérben érkezett hozzánk, viszonylag kicsi, 16 collos alufelnikkel és magasabb, 205/55-ös gumikkal. Ez azonkívül, hogy inkább a komfort felé billenti a futóműhangolást és kíméli a futóművet, abból a szempontból sem mellékes, hogy mivel a flottakezelő folyamatosan az aktuális évszaknak megfelelő gumival szereli az autóit, mekkora költséget jelent maga az abroncs. Ebben a 205/55/R16 méretben pedig hatalmas a kínálat, jelen esetben egy dél-koreai középkategóriás Nexen gumival szerelték az autót.

Öt éves kora ellenére kifejezetten friss hatása van a formának, egy percet sem öregedett azóta, LED-es menetfénnyel ma sem lóg ki a forgalomból, sőt!

Az autóba beülve egy egyszerű, de friss, letisztult, modern beltér fogad. Az autó minden bizonnyal egy közepes felszereltségű konfiguráció sötét szövetkárpittal és egyszerűbb kialakítású felületekkel, ugyanakkor az eltelt 5 év maximum a kormánybőr kifényesedésén érezhető, de másban nem: az ülés nincs kiülve, a gombok nincsenek lekopva, szép a szálcsiszolt alumíniumot idéző műanyag műszerfalbetét is. Már a műszercsoport is digitális, értelemszerűen a középkonzollal együtt.

Óriási pozitív csalódás, hogy 5 éves létére teljesen zökkenőmentesen, vezeték nélkül lehet csatlakoztatni és telefont, és a Carplay is rendeltetésszerűen működik.

A vezetéstámogató rendszerek közül – a felhasználást figyelembe véve – a távolságtartó tempomat lehet a legfontosabb, ez pedig megtalálható az autóban. Bár nem valószínű, hogy sofőrös autónak használnák is a Golfot valaha, de a kétzónás digitklíma a hátsó utasoknak is külön szellőzőrostélyon biztosítja a kellemes hőmérsékletet, 2 USB porttal is lehet tölteni az eszközöket. A csomagtartó is élhető méretű, néhánynapnyi holmi akár több ember számára is bőven elfér.

Összegzés: A Golfba beülve valahogy természetesen otthonosan érzi magát a sofőr, mintha az európai vásárlók számára ez lenne a legkézenfekvőbb, legegyértelműbb választás. Minden úgy működik ahogy megszoktuk, minden kézre esik, minden forma, ha nem is túl izgalmas, de harmonikus. Nem biztos, hogy az autóban töltött többszáz óra és több tízezer kilométer különösebb érzelmeket vált ki a vezetőből, de csalódást semmiképp sem fog okozni számára. A reális fenntartási költségek,, a kényelmi szolgáltatások és a jó értéktartás a vállalatok számára is jó választás lehet.

Előnyök:

Kényelem

Jól kalkulálható fenntartási költségek

Jó értéktartás

Hátrányok:

Magasabb bekerülési ár

2.Toyota Corolla Touring Sports 2025

Míg a Golf-ból egy 5 évest, addig a Toyota Corollából egy éppen a szalonból kigurult, összesen 33 kilométert futott autót próbálhattunk ki. A bemutatott Toyota Corolla egy közepes felszereltségű, 1.8-as full hibrid hajtáslánccal rendelkezett. A gyártó már majdnem 30 éve csiszolja a hajtási megoldást, így aligha okozhat csalódást, persze a Priusokból ismert motorbőgést meg kell szokni.

Ez van, ez a technológia sajátossága, amit legendás megbízhatósággal és alacsony fogyasztással ellensúlyoz.

Az autó összteljesítménye 140 lóerő, az akkupakk kapacitása pedig 14%-kal magasabb, mint az elődmodellé. A gyártó ígérete szerint a teljes futás közel 80%-át villamos meghajtással teszi az autó, ami – főként a mostani összehasonlításban tárgyalt felhasználási szokások mentén – talán kissé túlzónak hat. Mindenesetre nem bántóan lomha az autó, de sportosságot senki ne várjon ettől a kiviteltől, kényelmet annál inkább: a tesztút során végig az volt az érzésünk, hogy ezt a futóművet Kelet-Európára tervezték, lágyan kellemesen rugóz ki minden útegyenetlenséget.

A felszereltséghez nem tartozik HUD vagy 360 fokos kamera, de számos más extra igen: vezetőoldali deréktámasz, kulcs nélküli indítás, dupla digitális klíma, tolatókamera, valamint elöl-hátul parkolókamera, kormányfűtés, és vezeték nélküli telefoncsatlakozás, valamint töltés. A vezetéstámogató rendszerek sokasága már alap, a kijelzők képe szép, a menü gyors, logikus felépítésű. A Carplay a Toyota esetében is tökéletesen működött, igaz a vezetéknélküli telefontöltő helye kissé szerencsétlen helyen van, könnyű megfeledkezni a telefonról, ezért javasolt valamilyen rikító színű mobiltok. Az ülések szövettel borítottak, nem bőrből készültek, azonban ez már a faceliftes változat, amelyet különösen kedvelnek a taxisok tartóssága miatt. A 16-os alufelnik, a jó futómű és a fekete tetőkárpit mind hozzájárulnak a prémium érzethez.

A fogyasztás első benyomás alapján 5-5,8 liter körül alakul, de hosszabb távon csökkenhet. A Corolla háromféle vezetési módot kínál (Eco, Normal, Sport), a gyári ajánlás szerint a normál mód a legoptimálisabb az energia-visszanyerés szempontjából. Elektromos üzemmódban rövid távon, kb. 35 km/h sebességig képes közlekedni, feltöltött akkumulátor mellett, és külön üzemmódkapcsolóval lehet a kizárólag elektromos hajtásmódot aktiválni.

Összegzés: a Corolla kényelmes, jól felszerelt, takarékos és ideális választás a hazai utakra, nem véletlen, hogy a Toyota az elmúlt néhány évben került a céges vásárlók, flottakezelők figyelmének előterébe került, amelynek (is) köszönhetően a márka magyarországi eladásai is látványosan megugrottak. A megbízható működés, magas rendelkezésre állás, illetve az alacsony fogyasztás kedvező üzemeltetést tesz lehetővé amellett, hogy az autó értéktartása is kiváló.

Előnyök:

Megbízhatóság

Jól kalkulálható fenntartási költségek

Jó értéktartás

Hátrányok:

Magasabb bekerülési ár

3. Skoda Octavia Combi 2.0 TDI SCR

Nem túlzás kijelenteni, hogy a Skoda Octavia minden idők legnépszerűbb céges autója nem telik el úgy év, hogy ne lenne a hazai újautó eladási statisztikák dobogóján. Ez nem is csoda, hiszen mindent tud, amit egy ilyen autónak tudnia kell, tucatalkatrészekből állítják össze, minden autószerelő ért hozzá, és Dunát lehet rekeszteni az utángyártott alkatrészekkel. Mindez persze inkább a használtpiacon érték, hiszen a flottás autókat márkaszervízben szervizelik, ugyanakkor a másodpiaci értékesíthetőség szempontjából egyáltalán nem mellékes.

Mivel jól eladható a piacon, relatív kicsi az értékvesztése, ezért a lízingdíjak is alacsonyabbak lehetnek.

A tesztelt autó egy 2020 decemberi gyártású Skoda Octavia 2.0 TDI kombi, 116 lóerővel, amely az adott köbcenti mellett a legalacsonyabb teljesítményt kínálja, ez a motor módosított elektromikával 150 lóerőre is képes. Nem biztos, hogy ez rosszat jelent: a motorban van tartalék, nincs kifeszítve, amely jó jót tehet az élettartamnak, ezáltal a fenntartási költségek is alacsonyan tarthatók. Az autó gyakorlatilag belépőszintű felszereltséggel érkezett, kéziváltóval, klasszikus, alap fehér színben. A beltér műanyagjai elég rosszminőségűek, látszik a spórolás, mégsem kellemetlen az összhatás.

Az 5 év és 220 ezer megtett kilométer nem igazán érezteti a hatását, apróbb karcok, kisebb kopások jelzik csak, hogy közel sem új autóval van dolgunk.

A most is pontos kéziváltó esélyes, hogy legtöbbet 6. fokozatban, autópályás használat mellett töltötte. A dinamika átlagos, közepes, de a hétköznapokra bőségesen elég, ráadásul könnyedén 6 liter lehet tartani a fogyasztását, teljesen megtankolt állapotban több mint 1000 km. hatótávot jelzett a fedélzeti számítógép.

Kétzónás a digitális klíma, USB-C csatlakozó, Bluetooth kapcsolódás, valamint érintőképernyős infotainment rendszer található, amelyhez külön fizikai gombbal lehet hozzáférni. A kezelése viszonylag intuitív, a klíma például részletes információkat ad arról, hogy milyen módon szabályozza a hőmérsékletet, ugyanakkor fizikai gombokat nem kapunk a klímaszabályozáshoz.

Az autó ülésfűtéssel, elektromos kézifékkel, és manuális ülésállítással rendelkezik, a műszercsoport analóg, középen egy kisebb kijelzővel, ahol testre szabható információk jelennek meg. A hátsó sorban utazók kényelmesen elférnek, nagy a lábtér, hátsó légbeömlőn kaphatják a hideget-meleget, viszont USB-töltő már nem jutott nekik. A csomagtér legendásan óriási, és teljes értékű pótkerék is jár hozzá, ami ma már ritkaság.

Külön érdekesség, hogy nem csak a hátsó üléseknél, hanem az anyósülésnél is van Isofix rögzítési pont, így akár 3 gyereket is biztonsággal szállíthatunk.

Külső megjelenésében a Skoda Octavia visszafogott, de masszív, aligha találkozni olyannal, aki ne ismerné fel azonnal. Az alap alufelni 60-as oldalfalú gumikkal van szerelve, ami jól bírja a magyar utak viszontagságait. A világítás LED-es helyzetjelzővel kombinált halogén fényszórós, nem a legmodernebb megoldás, de elegendő.

Összegzés: talán az Octavia a legkompromisszummentesebb célszerszám a mai autópiacon, helykínálata, csomagtere bőséges, alacsony fenntartású, kényelmes, és nem utolsó sorban remekül eladható autó, igaz nem ez lesz az, amiért érdemes reggel korábban felkelni.

Előnyök:

Kényelem

Teljesítmény

Megbízhatóság

Kiváló ár/érték arány

Jól kalkulálható fenntartási költségek

Jó értéktartás

Hátrányok:

Nincs

4. KIA Ceed 1.6 CRDi HP Hybrid

A Kia 2006-ban mutatta be a Ceed-et, amely mérföldkőnek is tekinthető a vállalat életében, hiszen ezzel a modellel alapozta meg a márka a népszerűségét. Az egyszerű, megbízható technológia, a jó ár-érték arány, a kellő helykínálat és az elfogadható formavilág hamar a magán- és céges vásárlók egyik kedvencévé tette.

A népszerűsége az eltelt közel 20 év alatt mit sem csökkent, az MHC flottájából tesztelt, alig 3 éves 1.6-os dízel-hibrid modell is büszkén képviseli elődei erényeit.

Az autó közepes felszereltségben érkezett hozzánk, ugyanakkor automataváltóval szerelték, ráadásul a holttérfigyelőn kívül a legtöbb vezetéstámogató rendszer is tartalmazta a konfiguráció. A belső tér egyszerű, fekete, elég konzervatív kialakítású, a felszereltségnek megfelelően kissé sprőd szövethuzatos üléseken ülünk, igaz elől ülésfűtést is kapunk. A belső tér felületei műbőr utánzatú műanyagokat, némi zongoralakkot és szálcsiszolt alumíniumot idéző plasztikborítást kaptak, amelyeken viszonylag hamar fog az idő vasfoga.

A középkonzolon található a fizikai gombokkal irányítható digitális, kétzónás klímapanel, felette pedig az érintőképernyős központi kijelző, amelynek menürendszere logikus, a képe szép, viszont a legtöbb beállítást nem itt, hanem az analóg óracsoport közötti kis kijelzőn lehet konfigurálni. Vezeték nélküli telefontükrözés nincs, de vezetékes igen, USB A foglalaton lehet az autóhoz kapcsolódni.

A hátul ülőknek már mostohább körülmények jutottak, egyrészt a helykínálat is nagyon szűkös, másrészt sem szellőzőrostélyokat, sem telefontöltőket nem kapnak.

Amit az autó a szűk lábtéren nyer, azt visszaadja a csomagtartóban: a több mint 600 literes csomagtér nagyon jól pakolható, el van látva rögzítőfülekkel és 12 Voltos csatlakozási lehetőséggel, ugyanakkor pótkereket nem, csak defektjavító készletet kapunk. Már-már érdekesség számba megy, hogy az indítás slusszkulccsal, hagyományos gyújtáskapcsolóval és nem indítógombbal történik. Ezzel nem is lenne baj, azonban az eltelt 140 ezer km. alatt annyira meglazult a bicskakulcs, hogy látszólag, bármikor kitörhetett volna a foglalatból.

Az alap fehér színben érkező autónak csak a helyzetjelzője kapott LED-et, a nappali- és szúrófény hagyományos halogénizzós. Egyszerűbb 17-es alufelnin 55-ös, vastagabb abroncsot hord, ami jót tesz a menetkomfortnak. A 136 lóerő abszolút megabiztosan mozgatja az autót, a hibrid-hajtás teljesen észrevétlenül működik, az automataváltó szépen vált. A tesztút során 6 liter környéki fogyasztást tapasztaltunk, ami átlagosnak mondható az autó méreteit és dinamikáját figyelembe véve.

Összegzés: nem rossz autó a Ceed, de a beltere az érintőkijelzők ellenére is kifejezetten avíttnak hat, a felhasznált anyagok minősége ebben a felszereltségben nem különösebben vonzó, a külső megjelenésével pedig észrevétlenül simul bele a forgalomba. Együtt lehet vele élni, de senki ne várja, hogy a pulzusa megemelkedik használat közben. Tipikus munkaeszköz: amire kell, arra elég.

Előnyök:

Praktikum

Jó ár-érték arány

Jól kalkulálható fenntartási költségek

Kedvező flottapolitika az importőr és márkakereskedők részéről

Hátrányok:

Magasabb értékvesztés

Túltelitett használtpiac

A Flottafókusz sorozat második részében a középvezetők kedvenc autóit fogjuk számba venni!

