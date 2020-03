Bréking! Nagy döntéseket hozott a kormány az EU-pályázatok végrehajtásában a koronavírus miatt

A Portfolio egy héttel ezelőtt közzétett piaci felmérésének számos szakmai javaslatára reagál az a 20 intézkedésből álló kormányzati csomag, amelyet ma jelentett be az Innovációs és Technológiai Minisztérium és akár több tízezer uniós pályázat végrehajtását is kedvezően érintheti - igaz eltérő mértékben. A legnagyobb horderejű változások között azonosíthatjuk azt, hogy a tárca megemeli a pályázati előleg mértékét a nehezebb helyzetbe került ágazatokban működő kedvezményezettek esetén. Emellett az is fontos, hogy az EU-források megfelelő hasznosulását egyszerűbb eljárások, meghosszabbított határidők, több teljesítési elvárás enyhébb átmeneti szabályozása teszi lehetővé.

Mik a főbb döntések?

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet az uniós társfinanszírozással fejlesztéspolitikai támogatásban részesülő projektek megvalósítását is megnehezíti. A kormány célja, hogy az elnyert pályázati források a rendkívüli körülmények ellenére is a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljanak a magyar vállalkozások és a magyar családok érdekében. Az ITM arra törekszik, hogy minden kedvezményezett teljesíthesse a támogatási szerződésében foglaltakat, és minden fejlesztés megvalósuljon, lehetővé téve a gazdaság mielőbbi újraindítását

– hangsúlyozta Perényi Zsigmond európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár a most nyilvánosságra hozott lépések kapcsán.

Az intézkedések részeként egyebek mellett:

a támogatási előleg általános mértéke 25-ről 50 százalékra emelkedik a kormányzati intézkedésekkel összhangban a veszélyhelyzetben leginkább érintett ágazatok esetén (pl.: turizmus, egyes szolgáltatási szektorok)

meghosszabbodik az előleg elszámolásának és a projekt mérföldköveinek határideje, a támogatási szerződések véghatárideje,

a támogatási szerződések módosítása egyszerűsített módon történik,

a nem uniós elváráshoz köthető indikátorok alkalmazása ideiglenesen eltörölhető,

a veszélyhelyzet fennállása alatt a hitelben részesülő adós a hitelszerződésből eredő tőke- és kamatfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap,

az irányító hatóságok új követelések végrehajtását nem indítják el, a folyamatban lévők végrehajtását felfüggesztik.

Íme a részletek

Három hónappal automatikusan meghosszabbodik az előleg elszámolásának és a projekt mérföldköveinek határideje, a támogatási szerződések véghatárideje.

Az irányító hatóságok a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek és a hiánypótlás teljesítésére, a tisztázó kérdés megválaszolására nyitva álló határidőket a jogszabály szerint lehetséges leghosszabb határidőben állapítják meg. Az engedélyezési eljáráshoz (pl. építési vagy használatbavételi engedély meglétéhez) kötött cselekmények esetén elegendő az eljárás megindítását igazolni, nincs szükség a jogerős engedélyre az érintett támogatási folyamat (pl. kifizetés) végrehajtásához.

A fejlesztéspolitikai lépések a körülményekre tekintettel megkönnyítik a támogatási szerződések módosítását, és enyhítik a teljesítési követelményeket is. A szerződésmódosítás egyszerűsített módon történik, egyes esetekben a változtatásokhoz kevesebb alátámasztó dokumentumot kell benyújtani, rugalmasabbá válik a források átcsoportosítása. Ha a projekt egy vagy több, a felhívásban meghatározott, önállóan támogatható eleme már megvalósult, a projekt a befejezés előtt arányosan lezárható. Ha a kedvezményezett mulasztásait igazolható módon a veszélyhelyzet okozta, akkor hátrányos jogkövetkezményt (pl. elállást) nem indokolt érvényesíteni.

Ha a támogatás nem kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult, a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a foglalkoztatotti bázislétszámot nem kell fenntartania.

A nem uniós elváráshoz köthető indikátorok alkalmazása ideiglenesen eltörölhető. Ha egy uniós indikátor a veszélyhelyzet miatt nem éri el a támogatási szerződésben meghatározott érték 75 százalékát, a kedvezményezett mentesíthető a támogatás arányos részének visszafizetése alól.

Átmenetileg enyhül a fejlesztéspolitikai rendszer szigora a pénzügyi és elszámolási kérdésekben is. A támogatási előleg általános mértéke 25-ről 50 százalékra emelkedik a veszélyhelyzetben leginkább érintett ágazatok (a kormányzati gazdaságvédelmi intézkedésekkel összhangban pl. turizmus, vendéglátóipar stb.) esetén. A veszélyhelyzet fennállása alatt a hitelben részesülő adós a hitelszerződésből eredő tőke- és kamatfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap, az irányító hatóságok új követelések végrehajtását nem indítják el, a folyamatban lévők végrehajtását felfüggesztik. A beszámoló elutasítása esetén nem kötelező az, hogy szankcióként alkalmazzák a támogatás folyósításának felfüggesztését, ennek lehetősége csupán mérlegelhető.

A járványügyi kockázatok mérséklése érdekében a személyes vagy postai ügyintézéssel kapcsolatos és a rendezvények megtartására vonatkozó előírások is módosulnak. A szükséges dokumentumok benyújtása a postai vagy személyes úton történő ügyintézés helyett átmenetileg az informatikai rendszerben kialakított e-posta szolgáltatással is teljesíthető.

A kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt szünetelnek a helyszíni ellenőrzések, azokat a veszélyhelyzet megszűnését követő egy éven belül kell majd pótolni.

Vis maior esetnek minősül, ha egy rendezvény (workshop, konferencia stb.) a veszélyhelyzeti intézkedésekkel közvetlen összefüggésben elmarad, ha a költségeket nem fedezi biztosítás, vagy azokat más módon nem lehet visszafizettetni.

További információk

Az intézkedésekről szóló részletesebb tájékoztatást a tárca közvetlenül eljuttatja a kedvezményezettekhez, és elérhetővé teszi a kormányzati honlapon is.

A fenti kormányzati oldalon elérhető 3 oldalas külön pdf tájékoztató további néhány fontos részletet is rögzít:

az Irányító Hatóságok vagy a kifizető ügynökség a biztosítékcsere vagy annak elmaradása

fenntartási időszakban nettó árbevétel növekedés, személyi jellegű ráfordítások növekedése, saját tőke növekedés, üzemi szintű eredmény növekedés monitoring mutatók elmaradása esetén a szankció mértékének meghatározásakor az Irányító Hatóság figyelembe veszi a veszélyhelyzet projektre gyakorolt hatását

a veszélyhelyzet időtartalmára az elszámolások benyújtásához elegendő a számla, a kifizetést igazoló bankkivonat és a vállalkozói szerződés (vagy jogalap igazolás), az ebben az időszakban kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk és az Irányító Hatóság, kifizető ügynökség bármikor bekérheti azokat

az uniós szabályokkal összhangban új, átmeneti támogatás kerül kialakítása vállalkozásonként (főszabályként 800 ezer euró támogatás nyújtható). A mezőgazdasági és a halászati ágazat vállalkozásaira alacsonyabb keret (100 ezer és 120 ezer euró) vonatkozik. Ezt a rendkívüli keretet nem csökkenti a már igénybe vett de minimis támogatás.

Az összefoglaló rögzíti, hogy „Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási vagy könnyítési lehetőségekkel ne éljen, minden esetben a pályázó hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza. Az Irányító Hatóságok automatikusan a fenti intézkedéseknek megfelelően járnak el, kivéve, ha a kedvezményezett ezzel ellentétes tartalmú kéréséről kapnak értesítést.”

A fenti intézkedéscsomag első ránézésre valóban átfogó és a Portfolio egy héttel ezelőtt közzétett piaci felmérésében megfogalmazott szakmai javaslatok nagyobb részét kezeli (legalább részben), így bizonyára sok projektgazdának jelent némi könnyebbséget. A rövid távon jelentkező likviditási problémáknak azonban csak egy részében segít, hiszen eleve csak egy meghatározott körben emelték vissza a támogatási előlegeket, de közben a fentiek megnyitják az utat a nagyobb elbocsátások előtt a létszámtartási korlát elengedésével. Sok nyertes cég számára relatív jó hír lehet és egyúttal nyilván ésszerű, hogy vis maior helyzetre hivatkozva a rendezvények törölhetők, amik közé feltehetően beletartoznak a képzési projektek is, (amiket sokan problémásnak mondtak a felmérésünkben). Fontos az is, hogy a veszélyhelyzet miatt az ITM nem tett utalást a már megkötött támogatási szerződések tömeges felmondására, hogy így tudjon pénzeket átcsoportosítani, de egyúttal lehetővé tette, hogy bizonyos indikátorokat ne kelljen betartani, részleges projektek is befejezettnek minősíthetők legyenek és könnyebb legyen a szerződéseket is módosítani (pl. akár projektméretet csökkenteni, egyszerűsíteni). Így végülis ez is forrásokat terelhet össze új/régebbi pályázati források - most sem részletezett - kiosztásához.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán , a Szeged és Hódmezővásárhely között épülő tram-train villamosvasút-vonal Hódmezővásárhely belvárosában 2019. december 4-én. A kiépülő villamosvonal és a meglévő vasútvonal összekapcsolásával gyorsabb és kényelmesebb lesz a közösségi közlekedés, ezzel Szeged és Hódmezővásárhely központja között gyors és átszállásmentes kapcsolat jön létre. A projekthez olyan szerelvényekre van szükség, amelyek a városi villamoshálózaton és a vasútvonalon is egyaránt biztonságosan közlekednek.