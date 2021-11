Együttműködik a Siemens és a 4iG: miről szól pontosan a közös projekt?

A magyar iparvállalatok számára a digitalizáció alapvetően hatékonyságnövelést jelent – azonban a hazai cégek informatikai érettsége nagyon különböző. Egyre többen ismerik fel, hogy hatékonyabban használhatják fel rendelkezésre álló szűkös erőforrásaikat, ha a füzetben vagy manuálisan rögzített adatok helyett a gépekben lévő szenzorokból kinyert és a meglévő szakértői rendszerekből származó adatokat használják. Az egységesített adatok alapján a vállalatok megtervezhetik és ellenőrizhetik a termelésüket, ezek alapján hozhatják meg üzleti döntéseiket. Tápai Tamással, a 4iG vezérigazgató-helyettesével és Jeránek Tamással, a Siemens Zrt. vezérigazgatójával többek között arról beszélgettünk, hol járnak a magyar cégek a digitalizáció terén, milyen hatása volt a koronavírus-járványnak az Ipar 4.0 megoldások kiépítésére és a két szakember beszélt a két cég együttműködéséről, jövőbeni terveikről is.

Honnan jött a Siemens és 4iG együttműködésének ötlete?

Jeránek Tamás: A Siemens magas minőségű hardver- és szoftverszállítóként is ismert, és a saját piaci tevékenysége mellett mindig igyekezett partnereket találni a megoldások még szélesebb körű bevezetésére. A partnerhálózatunk legújabb tagjaként a 4iG arra vállalkozott, hogy megoldásainkat szélesebb körben piacra vigye, rendszerbe illessze. Ebben rejlik az együttműködés lényege.

Tápai Tamás: Komoly potenciált látunk az iparterületen az Ipar 4.0-hoz kapcsolódva, és a Siemens kiváló szövetségesünk ebben, hogy az ő oldalukról érkező hardveres és egyre inkább szoftveres tudás mellé a 4iG Magyarországon vezető rendszerintegrátori képességet társítva olyan megoldáscsomagokat kínálunk, ami remek alap a fejlettebb adat- és energiamenedzsmenthez, egyúttal ügyfeleink hatékonyabb és biztonságosabb működéséhez.

Hogyan kell elképzelni a két cég együttműködését a gyakorlatban?

Jeránek Tamás: Nézzük az energiahatékonyság területét. Ha egy vállalat elkötelezi magát az villamosenergia felhasználás csökkentésére, annak első lépcsőfokait a mérés, majd az értékelés adja, ami alapján meg lehet határozni a célokat. Ez esetben a Siemens hardvereit és szoftvereit, azaz a szenzorokat, a mérési pontokat, ahol a mintavételezés történik, a mért adatokat összegyűjtő PLC-t -ami tulajdonképpen számítógéphez hasonló funkciókkal bír ipari környezetben- és a megjelenítést szolgáló szoftveres felületet beépíti a 4iG, majd további igények esetén akár a saját ipari platformjával köt össze.

Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója

Az energiamérés során kiderül többek közt az is, hogy milyen időszakokban mennyi a fogyasztás, hol a csúcs, mi az energiafelhasználás alsó értéke- ezek felhasználói oldalról az energiaszolgáltatóval történő, egyéni kedvezményekről szóló tárgyalások pillérei.

Tápai Tamás: A kollégáink széleskörű szaktudással rendelkeznek az érintett szakmai területen, így például a programozható logikai vezérlőhöz, vagyis a PLC tekintetében is. Az eszközszinten összegyűjtött adatokat, hatékonyan dolgozzuk fel, értelmezzük és meg is jelenítjük, ezáltal jelentős segítséget nyújtunk a gyártási folyamatok menedzselése, ellenőrzése és a döntés-előkészítés folyamatában.

Mik a jövőbeli tervek az együttműködést illetően, bővülhet-e a szolgáltatás, az elérhető termékek köre, funkciója?

Jeránek Tamás: Az együttműködésünk új, és bizakodásra ad okot a jövőbeni mélyebb együttműködés reményében. Mi a legmodernebb technológiát biztosítjuk, azonban egy-egy felhasználói megoldás megvalósításához partnerek bevonására van szükség, plusz kapacitással, kiegészítő kompetenciával, ahol a 4iG-nek is jelentős hozzáadott értéke van. Az biztos, hogy még nagyon hosszú út áll előttünk.

Tápai Tamás: Az utóbbi időben a digitális adatszolgáltatást már elvárják az ügyfelek. Igénylik, hogy a gyári termelősoron hozzáférjenek a gyártási folyamat digitális adataihoz, amelyek alapján lehetőségük van az adott folyamatot elemezni, ellenőrizni, ezáltal lehetőséget kapnak arra, hogy a gyártás folyamata hatékonyabb, automatizáltabb, gyorsabb és rugalmasabb legyen. Illeszkedni kell a nagy megrendelők beszállítói rendszereihez és követelményeihez, emiatt is erősödik az igény, hogy például egy adott gyárból kikerülő termék későbbi minőségkontrollja vagy szén-dioxid egyenlege érdekében visszamenőleg is hozzáférjenek a gyártással kapcsolatos adatokhoz; mondjuk, egy reklamáció esetén utána tudjanak járni, hogy a gyártósor pontosan milyen paraméterek mentén állították elő.

Tápai Tamás, a 4iG Zrt. informatikáért felelős vezérigazgató-helyettese

Az együttműködésünk egy jövőbe mutató dolog, még az út elején vagyunk, de ahogy az informatika világa is dinamikusan fejlődik, ez az együttműködés is folyamatosan formálódni fog annak érdekében, hogy a változó világ igényeit ki tudjuk szolgálni.

A két cég együttműködése a globális piacokra is vonatkozik?

Jeránek Tamás: Nagyon sok olyan partnerünk van, amely az itt kiépített, Siemens megoldásokkal felépített rendszereit külföldre viszi. Ha úgy alakul, örömmel szélesítjük az együttműködést.

Tápai Tamás: Cégcsoportunk stratégiai célja, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a régióban is meghatározó szerepet vívjon ki. Ebben is tökéletes partner a Siemens.

Hogyan befolyásolta a koronavírus-járvány az Ipar 4.0-val kapcsolatos beruházásokat és fejlesztéseket? Mit jelent ez a Siemens hazai, nemzetközi üzleti tevékenységeire vonatkoztatva?

Jeránek Tamás: Az egyik legfontosabb, hogy felértékelődött a gyártás távoli elérése, menedzselése, üzembe helyezése vagy akár hibaelhárítása. Ezeket már korábban is lehetővé tette az ipar 4.0 technológiája, de nem volt rá igény. Aztán a koronavírus-járvány kirobbanásával nehezebb lett az utazás, és kiderült, hogy nem feltétlenül van szükség a helyszíni jelenlétre, hiszen, ha van egy jól kiépített IT-hálózat, akkor távolról sok mindent el lehet érni, sőt a hibaelhárítás vagy az üzembe helyezés egyaránt működik. Számunkra ez azt jelenti, hogy kisebb kapacitással jelenünk meg a helyszínen, mint korábban.

A kollégáink otthonról vagy a budapesti irodából ugyanúgy látják az eszközöket, ugyanúgy hozzáférnek, sőt bizonyos üzembe helyezéseket már előre, virtuálisan el lehet végezni

, és a tényleges géptelepítés után sokkal gyorsabban lehet a gyártást elindítani.

Tápai Tamás: A járványhelyzet gondolkodásmódbeli változást is hozott. Az emberekben megjelent az a fajta nyitottság, hogy azokat a munkafolyamatokat, amelyeket korábban csak személyes jelenléttel lehetett elvégezni, már távolról is meg lehet oldani. A társadalom lépésről-lépésre megtapasztalta, hogy valóban lehet így is jól működni. A diskurzus most már inkább a távoli és személyes munkavégzés ideális arányának megtalálásról szól, hogy egészséges és hosszan fenntartható munkakörnyezetet teremtsünk. Kiderült az elmúlt másfél évben, hogy a hibrid munkavégzés jelenti a jövőt, de ki kell még találni, hogy ez a különböző munkakörökben miként valósítható meg. A mi feladatunk piaci szereplőként az, hogy felkészüljünk az összes várható és számos váratlan helyzetre, és ha a távoli munkavégzés aránya 10 vagy 90 százalék, akkor is olyan informatikai megoldást nyújtsunk, amely mind biztonságában, mind hatékonyságában megfelel korunk gyorsan változó követelményeinek és kielégíti az ügyféligényeket.

Ahogy arról fentebb szó esett, a hazai cégek informatikai érettsége nagyon különböző. Mennyire jellemző, hogy olyan cégek kérik a Siemens és a 4iG segítségét, amelyek csak most fontolgatják a digitális átalakulást?

Jeránek Tamás: Folyamatosan találkozunk ezzel. A digitális átalakulásnak sok lépcsője van. Vannak cégek, ahol még kockás füzetbe és normál irodai táblázatkezelőbe gyűjtik az adatokat és vannak, ahol már nagyon komoly gyártásirányítási rendszer alatt, adatközpontú döntéshozatal mellett dolgoznak. Sok cég szeretne fejlődni, előre lépni. Az elmúlt másfél évben nem egy gyárban jelentett problémát, hogy a gyártás szünetelt, az adminisztrátor pedig nem fért hozzá távolról a szükséges adatokhoz. Ilyen esetben nagyon hamar egyértelművé vált, hogy ki kell építeni a távelérést.

Milyen szemmel látható következményei lesznek a Siemens és a 4iG együttműködésének a magyar gazdaságban?

Tápai Tamás: A két cég együttműködése akár a méretet, akár a szaktudást, akár az ügyfélkört tekintve kiemelkedő. Olyan termékeket tudunk szállítani, amely a különböző hazai vállalatok igényeinek minőségében, fenntarthatóságában megfelel. Ez bizalmi kérdés is, megnézünk egy éttermet is, mielőtt beülünk oda vacsorázni és szeretjük, ha az informatikai megoldásainkat szintén szakmailag képzett, megbízható partnerek szállítják, a Siemens és a 4iG egyrészt garantálja a minőségi kiszolgálást és megoldást, másrészt a későbbiekben is bővítési és fejlesztési lehetőségeket biztosít.

Ez a modularitás fontos lehetőség, amit érdemes a megrendelőknek igényelniük.

Sok olyan céget látunk, elsősorban a kkv szektorban, ahol jól működő, korábban implementált vagy beüzemelt géppel dolgoznak, de ezek a berendezések még nem – vagy nem teljeskörűen – állnak készen arra, hogy digitálisan adatot szolgáltassanak. Ezen a területen szintén jelentős az ilyen fejlesztésekkel elérhető bővülési lehetőség a megrendelőknek, valamint számunkra is. Megismerve és megoldva az érintett iparágak főbb problémaköreit, kiszolgálva a realizálódó főbb fejlesztési irányzatokat a Siemens és a 4iG együttműködését és az abban elérhető szolgáltatásainkat is olyan evolúciós irányba visszük, amely akár a nagyvállalati, akár a kkv szektorban komoly áttöréseket, automatizációkat hozhat.

Mondok egy példát: beszéltünk arról, hogy vannak hardvereszközök, amelyek adatokat szolgáltatnak. Ezen adatokat gyűjtjük, feldolgozzuk, és döntéseket készítünk elő. Akár a manualitás teljes kiküszöbölése is elképzelhető, de jellemzően döntési szinteket és figyelmeztetési folyamatokat építünk be még a mai rendszerekbe. Optimális esetben a folyamat végén, az adatok feldolgozásakor és a döntések meghozásában jól hasznosítható az adott követelményekre szabott mesterséges intelligencia, hogy ne kelljen minden egyes, megbízhatóan rutinnak tekinthető döntést embernek meghoznia, hanem a jellemzően vezetőként dolgozó szakértők a technikailag vagy üzletileg fontos, vagy a szokottól eltérő helyzetek megoldására koncentrálhassanak.

Jeránek Tamás: Mindkét vállalatnak fontos külön-külön és együtt is ez a fajta modernizálás Magyarországon. A Siemensnél folyamatosan fejlesztjük a partnerhálózatot, és ez ösztönözhet másokat is, hogy megkereshetnek bennünket, és tudunk segíteni. Így mindkét cég jobban eljut a felhasználókhoz, gyorsabbá válhat szektorok modernizációja.

A cikk megjelenését a 4iG Nyrt. támogatta.

Címlapkép: Getty Images