Von der Leyen a kormány megkerülésére készül a magyar EU-források kifizetésénél

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a múlt héten jelentette be az Európai Parlamentben, hogy új mechanizmus kidolgozását tervezik az uniós források célba juttatására, a nemzeti kormányok megkerülésével – számolt be a Népszava . A változtatások nem igényelnének jogszabályi változtatást, így nem megvétózható a tagállamok által, mivel a kormány által felügyelt támogatások egy részét enélkül is át lehet csoportosítani a közvetlen irányítású alapokba.