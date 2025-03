Megszaporodott az EU-s források elcsalása, egyre erősebben lép fel az uniós hatóság

Sasvári Marcell 2025. március 23. 18:00

Az EU mellett az Európai Ügyészség is ébredezni látszik, egyre nagyobb erőkkel csap le az uniós forrásokat és szabályozásokat megsértő ügyekben. Bár a tagállami bíróságok továbbra is saját tempójukban dolgoznak, a szervezet másfélszer annyi ügyet kezelt mint a megelőző évben, és a nemzetközi kapcsolatok terén is történnek előrelépések. Jelenleg is több mint 2500 ügyben nyomoznak, amelyek 25 milliárd eurónyi forrást veszélyeztetnek.